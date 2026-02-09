Faltar al trabajo por una urgencia de tu mascota ya es legal: las ingeniosas opiniones de los zamoranos
Una sentencia pionera avala que puedas ausentarte de tu empleo para ir al veterinario si el caso es grave
¿Pedirías permiso en el trabajo para acudir a una consulta veterinaria -urgente- para tu mascota? Una sentencia reciente pionera ha abierto el debate al avalar faltar al trabajo por este motivo. El caso se ha producido en Barcelona y te hacemos spoiler: todo ha terminado con una censura a la empresa por despedir a la trabajadora que faltó a su empleo por tener que eutanasiar a su perro. El caso es más que comprensible ante una situación asi, pero la resolución va más allá y reconoce el derecho de los empleados a ausentarse de su puesto para atender a su mascota enferma.
En Zamora, donde muchos consideran a sus animales “uno más de la familia”, hemos preguntado a nuestros lectores qué opinan al respecto y las respuestas han sido así de ingeniosas:
HABLAN NUESTROS LECTORES
- "No puedes acompañar a tu pareja al médico sin estar casados o ser pareja de hecho, pero sí al caniche".
- "Claro que sí. Tienes permiso para ir... fuera de tu jornada laboral".
- "Sí, yo tengo que llevar al grillo".
- "Y otro permiso para llevar los zapatos al zapatero".
- "Una cosa ir al veterinario y otra, una urgencia".
- "Y cuando para la perra o la gata, permiso de maternidad también".
- "Soy el empresario y le pongo de patitas en la calle, así tiene tiempo de llevar al veterinario a la mascota".
- "Si contamos los minutos que algunos fumadores pierden en los cigarrillos..."
- "Ya veo a la gente adoptando a un perro enfermo".
- "Ojalá lo hagan, me quedan 5 años de trabajo, tengo gatos, gallinas y perras. Mi cuñado me ha ofrecido periquitos y creo que si sale está ley me quedo con todos".
- "Estoy calculando y me quedarían 23 días de ir a trabajar en estos 5 años".
- "Sí, sí... y un mes más de vacaciones para poder llevar a las mascotas para que estén contentas y no se estresen".
- "Y ya puestos a pedir, yo pido que haya un servicio de limpieza y recoja las cacas de los perros y se las lleven a sus dueños".
- "Yo digo que también cuando pise por la calle una hormiga me den un permiso de un día para pasar el luto".
- "Pues yo si es una urgencia lo llevo, está claro, y luego que me lo descuenten del sueldo si quieren o lo que estimen oportuno, pero para consultas normales tendrás que coger una hora fuera del horario laboral como cuando uno va al médico".
- "Dentro de poco tener un hijo y dos perros o gatos se consideraran familia numerosa".
Las respuestas de la encuesta publicada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA reflejan un mapa emocional muy claro: una parte de los zamoranos celebra la sentencia porque reconoce el vínculo afectivo real entre personas y animales, mientras que otros temen que abra la puerta a un “nuevo tipo” de permisos difíciles de controlar. Entre medias, muchos optan por el pragmatismo: si una urgencia veterinaria afecta directamente al bienestar del animal y el trabajador lo acredita, debería contemplarse sin mayor polémica.
