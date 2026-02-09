El Duero ronda los mil metros cúbicos por segundo en Zamora, pero no provoca daños

El río Duero a su paso por Zamora rozó durante este domingo los mil metros cúbicos por segundo a su paso de la capital. A media tarde llegó a los 956,35 metros cúbicos por segundo cuando el pico de la crecida se preveía en los 1.050.

El entorno de los mil metros cúbicos indica que se trata en fin de una riada importante, pero no de las más grandes que ha sufrido la ciudad. Coincidió además, con una soleada mañana de tiempo agradable, lo que propició que fueran muchos los zamoranos que se acercaron a la ribera a contemplar el espectáculo que ofrecía la fuerza del agua y la visión de espacios anegados en torno a los cauces.

GALERÍA | La espectacular crecida del río Duero a su paso por Zamora capital / Alba Prieto

El concejal de Seguridad Ciudadana, David Gago, indicó que el Ayuntamiento se mantuvo en todo momento alerta, aunque no se preveía que se produjeran problemas con este pico de riada, más allá de la entrada de agua en las habituales zonas de inundación. Era evidente la crecida, por ejemplo, en la playa de Los Pelambres, desaparecida, con parte del mobiliario urbano metido literalmente en el cauce (había bancos de uso exclusivo de los bancos) y la pérgola semioculta ya en su parte final por el aumento del nivel del río.

Por esa margen el paseo estaba prácticamente desaparecido ya desde jornadas anteriores, mientras por la otra se podía andar tranquilamente, al menos en el tramo desde las aceñas al Puente de Piedra.

En ambos monumentos era visible también la fuerza de la crecida, en el primer caso porque superaba los aliviaderos y en segundo porque los tajamares permitían medir a la perfección cuán fuerte era la riada de Zamora, colector de todo lo que traía en días anteriores el Duero y el Pisuerga, entre otros y que necesariamente recala en Zamora capital previo laminado, claro, en el camino, lo que resta mucha potencia destructora a la avenida. Con estos caudales suele ser la zona de la Rinconada, en Villagodio, la que puede sufrir en mayor medida la salida del cauce, sobre todo si, como es el caso, el Valderaduey también baja crecido, pero no se habían producido situaciones de alerta que requieran evacuar casas o granjas.

Los paseos de Entrepuentes de la margen derecha, precintados desde días atrás, estaban también prácticamente anegados, y también había pequeños desbordamientos en los Tres Árboles o la isla de las Pallas.

Los pantalanes que sirven a los piragüistas para el acceso al río eran buenos testigos de la corriente, así como las zapatas del puente de los Tres Árboles, menos visibles por el aumento del nivel del río.

La previsión es que el cauce del río siga crecido en los próximos días, y de hecho no hay nada más que ver el aviso amarillo que presenta el Duero aguas arriba, por ejemplo en Aranda o en el mismo Toro, por donde había superado en la tarde del domingo ampliamente los 1.135 metros cúbicos por segundo. Además, durante esta semana entrante la previsión es que seguirá lloviendo.