El Duero y sus afluentes mantienen a Zamora en alerta por el aumento de caudales

La provincia de Zamora se mantiene este lunes en situación de vigilancia hidrológica tras la última actualización del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Duero, realizada a las 14:15 horas. En el conjunto de la cuenca se contabilizan 24 avisos activos, de los cuales tres se encuentran en nivel rojo, diez en naranja y once en amarillo, una situación que afecta de manera directa a varios ríos que atraviesan territorio zamorano.

En el caso del río Duero, los datos reflejan caudales muy elevados en su tramo zamorano. En la estación de Toro-Duero, el río alcanza un nivel de 5,39 metros y un caudal de 1.112,4 metros cúbicos por segundo, mientras que en la estación de Zamora capital se registra un caudal de 1.043,8 m³/s, con un nivel de 2,32 metros, cifras que obligan a extremar la precaución en las zonas próximas al cauce.

También presentan valores significativos otros ríos de la provincia. El río Tera, uno de los principales afluentes del Duero en Zamora, registra 187,9 m³/s en Camarzana de Tera y 210,1 m³/s en Mózar de Valverde, con niveles en torno a los cuatro metros. Estas cifras sitúan al Tera en niveles elevados, aunque sin alcanzar, por el momento, situaciones críticas.

El río Órbigo mantiene igualmente caudales importantes a su paso por la provincia, con 270,6 m³/s en Manganeses y 263,5 m³/s en Santa Cristina de la Polvorosa, mientras que el río Guareña, en la estación de Toro-Guareña, se encuentra en aviso rojo, con un nivel de 2,52 metros, lo que incrementa el riesgo en su entorno inmediato.

Desde la Confederación Hidrográfica del Duero se insiste en la necesidad de extremar las precauciones, evitar acercarse a los cauces y reforzar las medidas de protección en las zonas más expuestas. La situación ha sido comunicada a los servicios de emergencia, con aviso al 112 de Castilla y León, que mantiene el seguimiento de la evolución de los ríos.

Aunque por el momento no se han registrado incidencias graves, las autoridades recuerdan que los caudales continúan siendo muy elevados y que cualquier incremento adicional podría provocar desbordamientos en puntos sensibles, especialmente en áreas agrícolas y caminos próximos a los ríos.

La evolución de la situación hidrológica seguirá siendo monitorizada de forma continua durante las próximas horas ante la persistencia de elevados aportes de agua en la cuenca del Duero.