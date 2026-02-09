Continúa la crecida del río en Zamora: cortado un tramo del carril bici de la Aldehuela, el agua está a centímetros
El Duero alcanza un pico de 1.083 metros cúbicos por segundo a su paso por la ciudad
La crecida del río Duero a su paso por Zamora sigue ofreciendo imágenes espectaculares y provocando el corte de paseos fluviales y zonas de esparcimiento. El río ha registrado este lunes un pico de 1.083 metros cúbicos por segundo y a partir de ahí ha iniciado un ligero descenso del caudal que se ha situado en los 1.047 a las 13.40 horas.
El alto nivel experimentado ha hecho que la Policía Municipal haya procedido este lunes a cortar un tramo del carril bici de la Aldehuela, según ha informado el concejal de Protección Ciudadana, David Gago. Se trata del trayecto que transcurre paralelo al río comprendido entre el merendero "Merenduero" situado a la altura de la barriada de Asturias y Vista Alegre, que incluye el tramo de la desembocadura del río Valderaduey en el Duero. En ese trayecto, en algunos puntos, el agua está ya "a centímetros" del carril bici y el paseo que hay junto a él, por lo que se ha procedido a cortarlo.
Del mismo modo, están cortados otros lugares en los que existe peligro, como el puente de acceso a la isla de las Pallas, donde el agua ha llegado a la zona del embarcadero que comunica con el Club Náutico.
También hay diferentes tramos de paseos fluviales cortados en ambas márgenes del río, así como en las zonas de Los Tres Árboles y los Pelambres.
Pese a todo ello, David Gago ha asegurado que el Duero sigue teniendo "una capacidad bastante fuerte de asumir muchos metros cúbicos de agua y nosotros de reacción también". Ha recordado, al respecto, que en 2013 se llegó a los 1.600 metros cúbicos por segundo y en 2001 el Duero alcanzó los 1.800 a su paso por la ciudad, "crecidas muy grandes que no supusieron apenas desbordamiento en la zona urbana".
Pese a todo, el edil ha subrayado la necesidad de extremar la precaución cuando se acude al entorno del río a contemplar las imágenes de la crecida, ha llamado a la prudencia y ha advertido que las cintas de corte de algunos paseos están para respetarse, porque "cruzar los cordones puede ser muy peligroso".
