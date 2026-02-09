Los colegios de Zamora se suman a la moda carnavalera de "La Patarrona"
Tiene cinco piernas, es una bruja y durante esta semana impone misiones pintorescas diarias a los niños
A. O.
Tiene cinco piernas, es medio bruja y le encanta disfrazarse. Se llama "La Patarrona" y cada vez está más arraigada en todos los colegios de España durante los días de Carnaval. Y Zamora no es la excepción. La historia infantil cuenta que es una bruja cansada de gruñir y de asustar a la gente de modo que, con la llegada de las fiestas, se propone divertirse cambiando de aspecto y disfrazándose con los niños.
La gracia de este curioso personaje es que impone misiones pintorescas que los más pequeños deben de cumplir a razón de una norma diaria, una por cada extremidad inferior. Por ejemplo, el lunes deben hacerse un peinado original, el martes llevar la cara pintada, el miércoles ir en pijama y el jueves... un calcetín de cada color... Y así hasta llegar al viernes, cuando los más pequeños suelen vestir sus disfraces.
A modo de ejemplo, aquí tienes las instrucciones que marca "La Patarrona" a los escolares del CEIP San José de Calasanz de Zamora:
Origen
El origen de "La Patarrona" no está documentado, es decir, entra en el terreno de la leyenda. El boca a boca más extendido cuenta que se trata de una adaptación carnavalesca del personaje de "La vieja Cuaresma", una anciana de siete pies que pierde una extremidad por cada semana del periodo cuaresmal, es decir, el comprendido entre el Miércoles de Ceniza y la Semana Santa.
Pese a la diferencia en el número de piernas de ambos personajes, su función es muy similar: ambas figuras sirven como calendario festivo para los niños.
Hasta la Junta de Castilla y León
Hasta la Junta de Castilla y León se suma a la moda de "La Patarrona" e invita en su página web a seguir sus consejos:
¡HAZ CASO A LA PATARRONA Y DISFRUTA!
Hoy solo quiero felicitaros
por lo bien que lo hemos pasado,
y yo me despido con tristeza...
¡Hasta pronto! ¡Hasta otro año!
PARA EL VIERNES:
Llega el viernes y termina,
esta semana tan divina.
Para mañana os ordeno
traer peluca o un sombrero,
ponte todo lo demás
y un lindo payaso serás.
¿Habéis entendido el mandato?
Pues mañana os espero
y yo me voy a otro lado.
PARA EL JUEVES:
El jueves por la mañana
en tu solapa colocarás
una gran flor de colores
que alegría nos dará.
¿Habéis entendido el mandato?
Pues mañana os espero
y yo me voy a otro lado.
PARA EL MIÉRCOLES:
El miércoles,
tus calcetines has de mezclar
grandes y desiguales,
por encima de la ropa
que se vean al caminar.
mezcla también tus zapatos
y aún más guapo quedarás
¿Habéis entendido el mandato?
Pues mañana os espero
y yo me voy a otro lado.
PARA EL MARTES:
Para mañana martes,
al cole debes venir
pintando en tu mascarilla
una redonda nariz
de rojo carmín.
¿Habéis entendido el mandato?
Pues mañana os espero
y yo me voy a otro lado.
PARA EL LUNES:
Buenos días queridos niños:
soy la Patarrona
os doy la bienvenida
a esta semana de broma.
Cada día de la semana
vendréis a visitarme
y tendréis que obedecerme
en todo lo que os mande.
Así que, a obedecerme
si bien lo queréis pasar
que esta semana es de broma
y ahora sí, ¡vamos a empezar!
Este es el primer mandato
que os quiero encomendar:
cuando vengáis al cole el lunes
impaciente os espero
con una gran pajarita
que llevaréis en el cuello.
¿Habéis entendido el mandato?
Pues mañana os espero
y yo me voy a otro lado.
