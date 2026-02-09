Los colegios de Zamora se suman a la moda carnavalera de "La Patarrona"

Tiene cinco piernas, es medio bruja y le encanta disfrazarse. Se llama "La Patarrona" y cada vez está más arraigada en todos los colegios de España durante los días de Carnaval. Y Zamora no es la excepción. La historia infantil cuenta que es una bruja cansada de gruñir y de asustar a la gente de modo que, con la llegada de las fiestas, se propone divertirse cambiando de aspecto y disfrazándose con los niños.

La gracia de este curioso personaje es que impone misiones pintorescas que los más pequeños deben de cumplir a razón de una norma diaria, una por cada extremidad inferior. Por ejemplo, el lunes deben hacerse un peinado original, el martes llevar la cara pintada, el miércoles ir en pijama y el jueves... un calcetín de cada color... Y así hasta llegar al viernes, cuando los más pequeños suelen vestir sus disfraces.

A modo de ejemplo, aquí tienes las instrucciones que marca "La Patarrona" a los escolares del CEIP San José de Calasanz de Zamora:

Origen

El origen de "La Patarrona" no está documentado, es decir, entra en el terreno de la leyenda. El boca a boca más extendido cuenta que se trata de una adaptación carnavalesca del personaje de "La vieja Cuaresma", una anciana de siete pies que pierde una extremidad por cada semana del periodo cuaresmal, es decir, el comprendido entre el Miércoles de Ceniza y la Semana Santa.

Pese a la diferencia en el número de piernas de ambos personajes, su función es muy similar: ambas figuras sirven como calendario festivo para los niños.

Hasta la Junta de Castilla y León

