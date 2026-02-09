La campaña "La compra de tu vida" llega a Zamora, Benavente y Toro
Varios supermercados recogen donaciones en favor de la Asociación contra el Cáncer
La solidaridad vuelve a llenar los supermercados de la provincia con la llegada de la campaña #LaCompraDeTuVida, una iniciativa que invita a la ciudadanía a transformar un gesto cotidiano en una acción con impacto real. Desde el 6 y hasta el 15 de febrero, Zamora, Toro y Benavente se suman a esta movilización solidaria que demuestra que pequeños gestos individuales pueden convertirse en grandes avances colectivos frente al cáncer.
En nuestra provincia, la campaña cuenta con la colaboración de Supermercados Día, Gadis, Súper Agropal, Lupa, Cuevas Cash y Familia Toro, que durante estos días facilitan que cualquier persona pueda realizar una donación directamente en caja al finalizar su compra.
Además, voluntarias de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora estarán presentes en los establecimientos participantes para informar a la ciudadanía, resolver dudas y animar a convertir cada compra en una oportunidad real de apoyo frente al cáncer.
Marina Pinilla, coordinadora de voluntariado de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, explica: "Cada vez que una persona decide colaborar, está impulsando investigación que salva vidas, sosteniendo programas de acompañamiento y apoyando a quienes más lo necesitan en momentos muy difíciles."
"Muchas veces, explica, este tipo de campañas permite que un paciente o un familiar encuentre a alguien con quien charlar, contar la situación por la que está pasando y ventilar emocionalmente un sufrimiento que muchas veces se lleva en silencio. Puede que el día de mañana esa persona nos necesite o puede que no, pero gracias a la escucha activa de una voluntaria, esa persona siente que la carga que lleva sobre sus hombros pesa un poquito menos."
Cada aportación contribuye de manera directa a impulsar la investigación oncológica y a sostener los servicios gratuitos que la Asociación ofrece a pacientes y familiares, como atención psicológica y social, así como acompañamiento en momentos especialmente difíciles.
Compromiso
Esta acción solidaria forma parte del compromiso continuo de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora con un objetivo común y ambicioso: alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030. Para lograrlo, es fundamental el respaldo de la sociedad zamorana, que una vez más demuestra su implicación y compromiso.
La presencia de las voluntarias en los supermercados refleja la cercanía y la implicación que caracterizan el trabajo diario de la entidad en la provincia. Cada donación, por pequeña que sea, tiene un impacto significativo, ya que detrás de cada gesto hay investigación, apoyo, acompañamiento y esperanza real.
Participar en #LaCompraDeTuVida es sencillo, pero el impacto es enorme. Desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora se anima a toda la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa y a demostrar que, también desde cada rincón de la provincia, se puede marcar la diferencia.
