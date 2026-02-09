El Ayuntamiento de Zamora encarga el proyecto para recuperar las Aceñas de los Pisones

El Ayuntamiento de Zamora ha adjudicado el proyecto básico y de ejecución para la adecuación de las Aceñas Pisones, el grupo de este tipo de molinos de agua que se sitúa más abajo de la ciudad. El proyecto lo redactará el arquitecto Pedro Lucas del Teso por 9.500 euros y la finalidad es contar con un documento que permita intervenir, seguramente por fases, en otra de las aceñas que se encuentran en ruinas y que es necesario tratar de recuperar para evitar su mayor deterioro y posiblemente su desaparición.

El concejal explica que las intervenciones en las aceñas son procesos complejos, ya que hay varias vertientes a tener en cuenta: los propietarios particulares, la Confederación Hidrográfica del Duero y el costoso importe de las restauraciones en edificios que el paso del tiempo ha deteriorado notablemente.

Vista aérea del conjunto de las aceñas de los Pisones, en una anterior crecida del río. | CEDIDA POR FLORISTERÍA CAPRICHOS (VILLARALBO)

En este caso la propiedad es favorable a la intervención por lo que por este lado no se espera que haya tantos problemas como los que se dieron, por ejemplo, en los molinos de un poco más arriba, las Aceñas de Gijón, que por fortuna están ya rehabilitándose o consolidando al menos las ruinas.

El edil asegura que "es un proyecto amplio. Son las aceñas y las instalaciones que pertenecen al conjunto, que están en la ribera del río. El objetivo es frenar la caída de estos edificios que han estado funcionando hasta los años 60. Por dentro está la maquinaria. En los últimos años no se ha hecho nada y se han deteriorado bastante".

La idea es, una vez con el proyecto en la mano, poder actuar, seguramente por fases. "Lo más importante es salvar los edificios de las aceñas y frenar el deterioro".

Se trata, además de mantener las azudas, un elemento muy importante en la historia, el patrimonio y la memoria colectiva de la ciudad pero que choca con la política tanto de la Confederación Hidrográfica del Duero como la de Europa que pasa por renaturalizar los ríos, eliminando las trabas que existan en los cauces. Es decir, "dar al cauce toda la libertad. Todo lo que frene el correr del agua, molesta".

El peligro, por tanto, es que un mayor deterioro y la falta del uso industrial que les vio nacer hagan que estas aceñas desaparezcan, volatilizándose con ellas los vestigios de lo que fueron los molinos medievales que continuaron con su actividad muchos siglos después.

Nueve aceñas

Hasta nueve aceñas se contaron en los alrededores de Zamora en época medieval entre las que se encontraban Olivares (que llegaron a tener doce ruedas y seis casas), Gijón, Tejares o los Pisones, Pinilla, Congosta, el Vado, San Julián, Traparnes de Rendaces y Yemalis in Xaxaua, de las cuales se conservan las cinco primeras.

Balbino Lozano explica que en la segunda mitad del siglo XVIII existía un batán con cinco ruedas, propiedad de las monjas de la Concepción, conocido por Los Pisones, donde se acondicionaba la lana para la producción de paños, mediante una máquina provista de mazos para golpear , desengrasar y apretar los paños.

Ahí comenzó también la empresa Esteban Fernández Ramos e Hijos, que en los años 60 se trasladó a una fábrica con ese nombre en la ciudad, en las proximidades del bosque de Valorio (hoy ya cerrada).

La Aceña de los Pisones cerraría la recuperación de todas las existentes en la ciudad tras Pinilla, Cabañales, Olivares y Gijón, a las que se quiere dotar de un uso turístico en varias vertientes. n