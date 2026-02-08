Zamora desvela el programa de su Carnaval 2026: murgas, desfiles y fiesta en la calle.

Zamora ya tiene programa para su Carnaval 2026, una cita que volverá a convertir las calles de la ciudad en escenario de música, humor y color. La propuesta, pensada para disfrutar al aire libre, tendrá como grandes protagonistas a las murgas y los desfiles, con la carpa de la Plaza Mayor como epicentro de buena parte de la actividad festiva.

Sábado 7 y domingo 8

El arranque llegará el sábado 7 y domingo 8 de febrero con las galas de murgas en el Teatro Principal, con doble sesión ambos días, además de actuaciones callejeras y romancero por distintos puntos del casco urbano. Será el aperitivo de un Carnaval que se extenderá oficialmente del viernes 13 al miércoles 18 de febrero.

Viernes 13

El viernes 13 marcará el inicio oficial de las celebraciones, con propuestas para todos los públicos. La tarde arrancará con actividades infantiles en la Plaza Mayor y continuará con actuaciones de murgas, charangas y una conferencia dedicada a la historia del carnaval zamorano. La jornada culminará con una gran fiesta de disfraces, animada por una discoteca móvil en la carpa principal.

Sábado 14 y domingo 15

Durante el fin de semana del 14 y 15 de febrero, el programa se intensifica con parques infantiles, talleres, charangas, actuaciones en el Mercado de Abastos y la presencia de las murgas en distintos barrios de la ciudad. El sábado por la noche, la música llegará de la mano del grupo Destrangis, tributo a Estopa, mientras que el domingo tendrá lugar el primer desfile de Carnaval, que recorrerá la avenida Príncipe de Asturias, Santa Clara y la Plaza Mayor.

Lunes 16 y martes 17

El lunes 16 estará dedicado también a los mayores, con un baile amenizado por el grupo Azabache y una chocolatada popular, sin dejar de lado la animación callejera y nuevas actuaciones de murgas. El martes 17, martes de Carnaval, se celebrará el segundo gran desfile, que finalizará en la Plaza Mayor con la entrega de premios y una fiesta final con disco móvil.

Entierro de la sardina

El broche al Carnaval de Zamora lo pondrá, como es tradición, el Entierro de la Sardina el miércoles 18 de febrero. El desfile fúnebre recorrerá varias calles del centro acompañado por grupos de teatro locales y concluirá con la quema de la sardina y una sardinada popular en la Plaza Mayor, a la que se invita a participar al público vestido de riguroso luto.