Día Mundial del Cáncer
El servicio de Oncología de Zamora necesita de dos a tres médicos más
Con una plantilla de seis profesionales desde hace años y una prevalencia de la enfermedad en aumento, las "peonadas" evitan la lista de espera
La reciente conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer ha sido un buen momento para reflexionar sobre la atención oncológica que reciben los pacientes.
Los datos de lista de espera oficiales señalan que no hay demoras para recibir la atención ni en oncología médica ni en radioterapia, aunque, como levantaban la voz algunas asociaciones esta misma semana, el servicio está infradotado de especialistas para las necesidades de la población y la presión asistencial que tienen.
Las fuentes consultadas por este diario estiman que en Zamora serían necesarios entre dos y tres oncólogos más para atender correctamente a la población. Hay que tener en cuenta que la incidencia del cáncer está muy relacionada con el envejecimiento, que es precisamente lo que sobra en Zamora. Los datos de la Asociación Española contra el Cáncer colocaban a Zamora como la provincia con mayor tasa de incidencia y prevalencia del país en tumores. El Observatorio de esta entidad, sin embargo, ya no ofrece datos provinciales, a la espera de su actualización pero armonizados con el Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España (SIEC).
Los datos facilitados por Pilar de la Higuera, del Azayca, dicen que Oncología de Zamora incorpora cada año en torno a 650 pacientes nuevos de las diversas patologías oncológicas, que contribuyen a incrementar la prevalencia de estas enfermedades. En 2025, fueron 668 nuevos pacientes. Sin embargo, la presión asistencial es mayor con multitud de pacientes en tratamiento activo, revisiones, interconsultas, comités semanales de las diferentes patologías, y otras actividades.
La conclusión es que serian necesarios entre dos y tres oncólogos más para atender correctamente a la población oncológica de Zamora.
El servicio de Oncología arrancó en Zamora con solo dos profesionales y se fue ampliando, aunque desde hace años se quedó estancado en seis plazas: cinco médicos adjuntos y un jefe de unidad.
En la última revisión de la plantilla orgánica del Sacyl, del 15 de diciembre de 2025, "no se ha incrementado ninguna plaza en Zamora".
La plantilla está ahora mismo cubierta, ya que se han incorporado recientemente dos profesionales con contrato temporal. Pero hay otros dos en comisión de servicio que dejarán su plaza, y se trasladarán a otra comunidad mediante concurso de traslado, antes del verano. En este momento, además existe una baja por maternidad.
Tres profesionales están haciendo jornadas extraordinarias de autoconcertación de tardes, entre 9 y 12 jornadas adicionales al mes y dos oncólogos más, hacen módulos de tarde, seis al mes, por mayores de 55, con lo que se trata de solventar el retraso de revisiones causado por el déficit de oncólogos , especialmente el periodo de verano, en el que solo hubo tres trabajando.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer denuncia al juzgado por el embargo de su pensión mínima por una deuda del exsuegro
- Rafa Sánchez (La Unión): 'Echo de menos las ganas que había en los años 80 de que la democracia funcionara, no como ahora
- Alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y otros cinco amarillos activos
- El nuevo Mercado de Abastos de Zamora mostrará un ábside románico y una necrópolis: el modificado del proyecto inicia su tramitación
- ¿Qué son las casas industrializadas? La apuesta de 20 pueblos de Zamora para solucionar la falta de vivienda
- La clínica forense, colapsada en Zamora al tener media plantilla vacante: la carga de trabajo se triplica en Zamora
- El dueño de General de Cuadros Eléctricos recibe orden de ingreso en Topas por el fraude fiscal de 1,1 millones
- ¿Quién es José Luis Barrigón, el número dos de la lista del PP de Zamora en las elecciones autonómicas del 15M?