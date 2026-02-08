El servicio de Oncología de Zamora necesita de dos a tres médicos más

La reciente conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer ha sido un buen momento para reflexionar sobre la atención oncológica que reciben los pacientes.

Los datos de lista de espera oficiales señalan que no hay demoras para recibir la atención ni en oncología médica ni en radioterapia, aunque, como levantaban la voz algunas asociaciones esta misma semana, el servicio está infradotado de especialistas para las necesidades de la población y la presión asistencial que tienen.

Las fuentes consultadas por este diario estiman que en Zamora serían necesarios entre dos y tres oncólogos más para atender correctamente a la población. Hay que tener en cuenta que la incidencia del cáncer está muy relacionada con el envejecimiento, que es precisamente lo que sobra en Zamora. Los datos de la Asociación Española contra el Cáncer colocaban a Zamora como la provincia con mayor tasa de incidencia y prevalencia del país en tumores. El Observatorio de esta entidad, sin embargo, ya no ofrece datos provinciales, a la espera de su actualización pero armonizados con el Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España (SIEC).

⁠Los datos facilitados por Pilar de la Higuera, del Azayca, dicen que Oncología de Zamora incorpora cada año en torno a 650 pacientes nuevos de las diversas patologías oncológicas, que contribuyen a incrementar la prevalencia de estas enfermedades. En 2025, fueron 668 nuevos pacientes. Sin embargo, la presión asistencial es mayor con multitud de pacientes en tratamiento activo, revisiones, interconsultas, comités semanales de las diferentes patologías, y otras actividades.

La conclusión es que serian necesarios entre dos y tres oncólogos más para atender correctamente a la población oncológica de Zamora.

El servicio de Oncología arrancó en Zamora con solo dos profesionales y se fue ampliando, aunque desde hace años se quedó estancado en seis plazas: cinco médicos adjuntos y un jefe de unidad.

En la última revisión de la plantilla orgánica del Sacyl, del 15 de diciembre de 2025, "no se ha incrementado ninguna plaza en Zamora".

La plantilla está ahora mismo cubierta, ya que se han incorporado recientemente dos profesionales con contrato temporal. Pero hay otros dos en comisión de servicio que dejarán su plaza, y se trasladarán a otra comunidad mediante concurso de traslado, antes del verano. En este momento, además existe una baja por maternidad.

Tres profesionales están haciendo jornadas extraordinarias de autoconcertación de tardes, entre 9 y 12 jornadas adicionales al mes y dos oncólogos más, hacen módulos de tarde, seis al mes, por mayores de 55, con lo que se trata de solventar el retraso de revisiones causado por el déficit de oncólogos , especialmente el periodo de verano, en el que solo hubo tres trabajando.