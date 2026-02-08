Project 980 llega a Zamora: una quedada con BMX, skate, patines y scooter para celebrar la cultura urbana.

El próximo domingo 1 de marzo, el Skatepark de Zamora se convertirá en el punto de encuentro de los amantes de los deportes urbanos con la llegada oficial de Project 980, una nueva iniciativa que irrumpe en la ciudad con una vocación abierta y participativa.

La presentación del proyecto se plantea como una gran quedada en la que están invitados riders de BMX, skate, patines y scooter, independientemente de su nivel o experiencia. El objetivo es llenar el parque, dar a conocer la filosofía de Project 980 y fomentar el encuentro entre aficionados que comparten la pasión por las ruedas y la cultura urbana.

Durante la jornada se dará a conocer también al primer rider del proyecto, identificado como el #001, en un ambiente que pretende ser más una celebración colectiva que un simple acto de presentación. Desde la organización destacan que se trata del inicio de una nueva etapa para la escena local, basada en la convivencia, el aprendizaje y el "rodar juntos".

La cita tendrá lugar durante todo el sábado en el Skatepark de Zamora, y la única recomendación para participar es acudir con el propio material y ganas de disfrutar. Además, quienes quieran formar parte del proyecto desde sus inicios podrán informarse sobre la cantera de Project 980 y los pasos para integrarse en la iniciativa.

Con esta propuesta, Zamora se prepara para vivir una jornada marcada por el movimiento, la música y el espíritu comunitario que caracteriza a los deportes urbanos.