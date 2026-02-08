Las murgas inician el antruejo de Zamora: así ha sido el primer pase en el Principal

Los problemas con el tren y con la sanidad, la rehabilitación del Puente de Piedra o los hábitos de los jubilados salieron a la palestra, aderezados con mucho humor y altas dosis de ironía en las letras de las agrupaciones que toman parte en el concurso de murgas del Carnaval, que la tarde-noche del sábado vivió su primera jornada en el Teatro Principal de Zamora.

Primer romancero

Tras la presentación de la comunicadora Ana Pedrero, la primera concursarte en romper el hielo en el primer pase correspondió a Nieves García. Como exploradora capturada por un mono, en el romancero titulado "El resurgir del plantea de los simios" defendió en sus cuartetas que los humanos han desaparecido de la Tierra y "se han quedado los Abascales, se quedan los Mazones" sintetizó antes de subirse al escenario.

Singular zangarrón

El relevo lo tomó la primera agrupación, la murga Diviconos, participante con "Las zamorronas", todas chicas menos un chico, ataviadas de un singular zangarrón que recordaba a la mascarada de Montamarta. En sus letras hicieron alusión "a lo mal que lo hacen los partidos políticos" desde el PP en el gobierno de Castilla y León, Mazón y la Dana o Ayuso sin olvidar la supresión de las paradas del AVE en Sanabria y Óscar Puente, entre otros asuntos, sobre músicas muy conocidas de Alaska, de Duncan Dhu o incluso de Georgie Dann.

Pirata del Caribe

Rosario Luis pisó el escenario del liceo municipal para defender nuevamente un romancero. Esta mujer, vestida de Pirata del Caribe, hizo un repaso, siempre en clave de humor, por la actual municipal. Su atención la fijó en la corporación municipal, concejal por concejal.

Rosario Luis durante su romancero. | ALBA PRIETO

La murga intergeneracional "Los que faltaban", vinculada al barrio de Pantoja e integrada por 18 adultos y tres niños, participaron caracterizados como los personajes presentes en el Lejano Oeste. En sus letras aludieron a la restauración del Puente de Piedra, a las jubilaciones o de la legalización de los gallineros sin olvidar las numerosas dificultades para comprar un piso o los casos de corrupción que proliferan en la esfera política sobre músicas muy conocidas, como "Oh! Susanna", o temas de Estopa o de Miguel Bosé.

Segundo pase. Una maja muy zamorana

La segunda gala la abrió Nora Artacho, quien ganó el pasado año en la modalidad de romanceros. Este Carnaval esta mujer ha optado por transformarse en una singular "Maja desnuda". En sus cuartetas habló de "sus vivencias en el Museo de Prado", pero lo trasladó "muy a Zamora". "Soy una copia grotesca de la maja" señaló antes de la actuación.

Los que faltaban cerraron el sábado el primer pase del concurso de murgas. | ALBA PRIETO

Las rotondas

A continuación, el público pudo descubrir la propuesta de la chirigota zamorana de los Veletas. Como "Los de la valla" que, con dos guitarras, caja y bombo y ataviados como "abueletes", dieron voz a una letras centradas, principalmente, en "las obras", sobre todo, a la ejecución de las rotondas de avenida de Cardenal Cisneros, que han condicionado en el último año el día a día de la ciudad, e incluso se acordaron de este medio de comunicación.

La génesis de su propuesta "surgió un día que habíamos quedado en un bar y un señor hizo un comentario gracioso. A partir de ahí Alejandro Calles comenzó a escribir y componer" desgranaron desde el colectivo que, entre otras citas, el Martes de Carnaval cantará, antes del desfile, desde el balcón de Aurora Payá, situado en Santa Clara.

Cartel del romancero. / Cedida

La tercera propuesta del segundo pase la protagonizó Víctor L. Gómez. En esta ocasión, el zamorano presentó un romancero "muy reposado" titulado "Joselu el chulapo, donde ha optado por otorgar visibilidad a un facha de nombre José Luis y alcalde de Madrid, aunque varias de las cuartetas estuvieron centradas en Zamora.

La última formación en subirse al Teatro del Principal correspondió a la agrupación de Los Pobladores, este carnaval con "La valla". El colectivo se ha convertido este año en un grupo de "madres y abuelas" que van a recoge a sus hijos y nietos, respectivamente, a la valla del colegio de Los Bolos. "Los personajes están caracterizados llevando esas personalidades al extremo, exagerando formas de hablar, de cantar y de comportarse, siempre desde el humor" describen.

La comunicadora Ana Pedrero presenta el concurso de murgas. / Alba Prieto / LZA

Sus 20 integrantes, acompañados con tres guitarras, caja, bombo y el coro, cantaron a temas locales, "siempre con nuestro estilo muy gaditano muy metidos en nuestros personajes", como el ciervo que apareció en el parking de San Martín, la reforma del Puente de Piedra o la cabalgata de Reyes.

demás, la agrupación, el Lunes de Carnaval efectuará una actuación benéfica en favor de Azaycaen el Colegio Universitario.

Ganadores

Los participantes nuevamente actuarán durante la tarde del domingo en el mismo orden y al concluir el segundo pase se darán a conocer los premiados.