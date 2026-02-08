María Teresa Álvarez presenta su última novela histórica en Zamora

La reconocida autora María Teresa Álvarez presentará su última novela histórica, "Partida de reinas", el 12 febrero a las 20.00 horas en el Teatro del Seminario de Zamora en un acto que forma parte de la programación del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. La autora conversará con la periodista Carmen Ferreras y firmará ejemplares de su obra.

En "Partida de reinas", María Teresa Álvarez reconstruye, con pulso narrativo y rigor histórico, el encuentro decisivo entre Berenguela de Castilla y Teresa de Portugal en Coyanza (Valencia de Don Juan), en noviembre de 1230, cuando ambas, antiguas esposas de Alfonso IX de León, pactan una salida inteligente a una sucesión en disputa para evitar la guerra. Desde un prólogo de aire cinematográfico, la autora ofrece una historia de diplomacia, poder y sororidad en la Edad Media.

La escritora reivindica una lectura contemporánea sobre la gestión del poder desde el acuerdo y la memoria de las gobernantes borradas del relato. "Con este libro quiero poner mi pequeño granito de arena para recuperar la memoria de dos grandes mujeres", escribe la autora, subrayando su inteligencia política y sentido de estado que dio paso a la unión de Castilla y León de manera pacífica.

Álvarez es licenciada en Ciencias de la Información y fue la primera mujer cronista deportiva en la radio asturiana y la primera presentadora del programa regional de Televisión Española en Asturias. En 1987 se trasladó a Madrid para conducir la Subdirección de Cultura y Sociedad de los telediarios de TVE. Un año más tarde dejó la información diaria para realizar documentales histórico-divulgativos. En el año 1999 publicó su primer libro bajo el título "La pasión última de Carlos V", al que han seguido muchos otros más.