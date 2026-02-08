Club La Opinión-El Correo de Zamora
María Teresa Álvarez presenta su última novela histórica en Zamora
La autora presentará su última novela histórica, "Partida de reinas", el jueves 12 de febrero en el teatro del Seminario San Atilano
L. G. M.
La reconocida autora María Teresa Álvarez presentará su última novela histórica, "Partida de reinas", el 12 febrero a las 20.00 horas en el Teatro del Seminario de Zamora en un acto que forma parte de la programación del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. La autora conversará con la periodista Carmen Ferreras y firmará ejemplares de su obra.
En "Partida de reinas", María Teresa Álvarez reconstruye, con pulso narrativo y rigor histórico, el encuentro decisivo entre Berenguela de Castilla y Teresa de Portugal en Coyanza (Valencia de Don Juan), en noviembre de 1230, cuando ambas, antiguas esposas de Alfonso IX de León, pactan una salida inteligente a una sucesión en disputa para evitar la guerra. Desde un prólogo de aire cinematográfico, la autora ofrece una historia de diplomacia, poder y sororidad en la Edad Media.
La escritora reivindica una lectura contemporánea sobre la gestión del poder desde el acuerdo y la memoria de las gobernantes borradas del relato. "Con este libro quiero poner mi pequeño granito de arena para recuperar la memoria de dos grandes mujeres", escribe la autora, subrayando su inteligencia política y sentido de estado que dio paso a la unión de Castilla y León de manera pacífica.
Álvarez es licenciada en Ciencias de la Información y fue la primera mujer cronista deportiva en la radio asturiana y la primera presentadora del programa regional de Televisión Española en Asturias. En 1987 se trasladó a Madrid para conducir la Subdirección de Cultura y Sociedad de los telediarios de TVE. Un año más tarde dejó la información diaria para realizar documentales histórico-divulgativos. En el año 1999 publicó su primer libro bajo el título "La pasión última de Carlos V", al que han seguido muchos otros más.
- Una mujer denuncia al juzgado por el embargo de su pensión mínima por una deuda del exsuegro
- Rafa Sánchez (La Unión): 'Echo de menos las ganas que había en los años 80 de que la democracia funcionara, no como ahora
- Alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y otros cinco amarillos activos
- El nuevo Mercado de Abastos de Zamora mostrará un ábside románico y una necrópolis: el modificado del proyecto inicia su tramitación
- ¿Qué son las casas industrializadas? La apuesta de 20 pueblos de Zamora para solucionar la falta de vivienda
- La clínica forense, colapsada en Zamora al tener media plantilla vacante: la carga de trabajo se triplica en Zamora
- El dueño de General de Cuadros Eléctricos recibe orden de ingreso en Topas por el fraude fiscal de 1,1 millones
- ¿Quién es José Luis Barrigón, el número dos de la lista del PP de Zamora en las elecciones autonómicas del 15M?