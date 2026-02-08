La leyenda del monje sin sombra de Valcabado

En la pequeña localidad zamorana de Valcabado, a escasos kilómetros de Zamora capital, existe una leyenda apenas transmitida fuera del pueblo y que incluso algunos de sus vecinos ni siquiera conocen. Se trata de la historia del monje sin sombra, un enigmático personaje que, según relatan los mayores, aparecía al atardecer en el antiguo camino que comunicaba a la iglesa.

Cuenta la tradición que, en el siglo XVI, un monje desapareció sin dejar rastro tras ser acusado de ocultar bienes. Años después, algunos vecinos aseguraron ver, siempre al caer el sol, a un fraile caminar lentamente por el sendero… pero sin proyectar sombra alguna. Los testimonios coincidían en un detalle inquietante: el monje nunca levantaba la cabeza y, cuando alguien intentaba seguirlo, se desvanecía justo antes de llegar al cruce que conducía al río.

PI STUDIO

La leyenda sostiene que el fraile estaría condenado a recorrer eternamente el camino que nunca pudo terminar, pues, según otra versión, había tratado de huir hacia Portugal con parte del tesoro conventual. Su falta de sombra se interpretaba como símbolo de su culpa, una forma de recordar que jamás logró abandonar la tierra donde cometió la traición.

Si pasas por Valcabado, cuando el sol se esconda y la luz se aplane, atento a los caminos... puedes ver o sentir al fraile.