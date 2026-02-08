Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buscan al responsable de arrancar el espejo retrovisor de un coche en Zamora: la propietaria pide ayuda

La denunciante confía en que las cámaras de seguridad del Centro Base puedan aportar información para identificar a los responsables del acto vandálico que sufrió su coche en Zamora

Buscan al responsable de arrancar el espejo retrovisor de un coche en Zamora: la propietaria pide ayuda.

Buscan al responsable de arrancar el espejo retrovisor de un coche en Zamora: la propietaria pide ayuda. / Facebook

Marina García

Una vecina de Zamora ha denunciado un acto de vandalismo ocurrido en una de las calles que hacen esquina con el bar Acero, junto al Centro Base. Los hechos se produjeron durante la mañana, cuando la afectada dejó su vehículo estacionado en la zona antes de entrar a trabajar.

Al regresar horas después, se encontró con el espejo retrovisor del coche colgando, visiblemente arrancado de forma intencionada. Según ha señalado, los daños no parecen fruto de un golpe accidental, sino de un acto deliberado.

Buscan al responsable de arrancar el espejo retrovisor de un coche en Zamora: la propietaria pide ayuda.

Buscan al responsable de arrancar el espejo retrovisor de un coche en Zamora: la propietaria pide ayuda. / Facebook

La propietaria del vehículo ya ha presentado la correspondiente denuncia y confía en que las cámaras de seguridad del Centro Base puedan haber captado lo ocurrido, lo que facilitaría la identificación del responsable o responsables.

Desde el entorno de la afectada se hace un llamamiento a cualquier persona que pudiera haber presenciado los hechos para que aporte información que ayude a esclarecer lo sucedido.

