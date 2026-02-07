La zamorana Irene Prieto Monje cumple 100 años

Nacida el 7 de febrero del año 1926 en el municipio zamorano de Cuelgamures, Irene Prieto Monje celebró este sábado junto a sus seres queridos su centenario de vida. Una ocasión muy especial y divertida en la que no faltaron las anécdotas y los recuerdos.

Irene pasó toda su infancia en el mismo lugar donde nació hasta que conoció a Daniel, su gran amor. La pareja se casó el día 25 de enero de 1950 y se trasladaron a vivir a Santa Clara de Avedillo donde tuvieron a sus cuatro hijos.

En el año 1962, Irene y Daniel se trasladaron a la ciudad de Zamora en busca de una mejor vida. Desde entonces, junto con su familia, vivió en la calle Valdivia en el barrio de Los Bloques, donde la zamorana es muy conocida y apreciada por todos sus vecinos.

La familia de Irene destaca de ella la mujer tan luchadora que ha sido, trabajando muy duro y dedicando toda su vida a cuidar de sus hijos, además de ayudar siempre a todo aquel que se lo pidiera.

A sus 100 años, puede presumir de tener una familia muy numerosa con 17 nietos y 22 biznietos. Nietos a los que ha dedicado mucho tiempo, convirtiéndose en una abuela muy especial para ellos y a la que quieren con locura. Una gran familia que ha podido reunirse para celebrar el centenario de la matriarca.