UPL denuncia ante la junta electoral de Zamora la inauguración del consultorio de Madridanos

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha presentado una denuncia formal ante la Junta Electoral Provincial de Zamora por la reciente inauguración y difusión pública del nuevo consultorio médico en el municipio de Madridanos, al considerar que este acto podría vulnerar la normativa electoral vigente.

La denuncia, registrada por la representación de UPL ante el órgano electoral, se fundamenta en la presunta infracción de los artículos 50.2 y 50.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que prohíben expresamente la realización de actos de inauguración de obras o servicios públicos, así como cualquier acción institucional que destaque logros o realizaciones durante el periodo electoral.

Según expone la formación leonesista, el acto fue difundido el pasado 6 de febrero a través de medios de comunicación y canales institucionales, con presencia de autoridades políticas, lo que, a su juicio, supone una utilización de recursos públicos con fines de promoción política en un momento en el que la legislación exige la máxima neutralidad institucional.

Desde UPL subrayan que no cuestionan la entrada en funcionamiento de una infraestructura sanitaria necesaria para los vecinos, sino la celebración y difusión pública de un acto que consideran incompatible con las limitaciones establecidas por la normativa electoral.

En este sentido, la denuncia solicita a la Junta Electoral Provincial que proceda a la retirada inmediata de cualquier publicidad institucional relacionada con este acto, tanto en páginas web oficiales como en otros canales de comunicación pública, así como la apertura del correspondiente expediente sancionador, si procede.

La formación leonesista recuerda que el cumplimiento de la legislación electoral es esencial para garantizar la igualdad entre las distintas fuerzas políticas y preservar la neutralidad de las instituciones durante el proceso electoral.

UPL reafirma su compromiso con la defensa de un proceso democrático transparente y en igualdad de condiciones, velando por el respeto estricto de la legalidad vigente.

El Partido Popular indicó la coordinadora autonómica, Isabel Blanco, explicó que cumplirá en todo momento con lo que determine la Junta Electoral sobre esta u otras denuncias. Sí recordó la que presentó el PSOE por la presencia del presidente Mañueco en las águedas y que la Junta Electoral desestimó al considerar que no se había vulnerado ninguna ley.