Dos trenes por sentido a Madrid y el regional de Puebla, afectados por la huelga en Zamora

La huelga de maquinistas afectará a dos trenes diarios por sentido en el trayecto Zamora-Madrid y al regional de Puebla de Sanabria, según se puede comprobar en la página de Renfe por los trayectos que tienen bloqueada la venta de billetes entre el lunes 9 y el miércoles 11 de febrero.

En concreto los trenes afectados por la huelga son durante estos tres días:

Zamora-Madrid: el que sale a las 9.43 horas y llega a las 10.50 y el que sale a las 16.30 y llega a las 17.37.

Madrid-Zamora: el que sale a las 7.14 y llega a las 8.20 (el primero de la mañana) y el que parte a las 17.10 y llega a Zamora a las 18.17 horas.

El tren regional Puebla de Sanabria-Zamora también queda suprimido.

Ninguno de los trenes de alta velocidad con parada en la estación de Otero de Sanabria está afectado por la huelga.

La Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible ha dictado la de servicios mínimos ante la huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero en todo el territorio nacional. Se trata de una convocatoria que afecta al conjunto del sector ferroviario de interés general. La fijación de servicios mínimos corresponde a la Secretaría de Estado conforme a la Ley del Sector Ferroviario y al Real Decreto ley 17/1977, con excepciones: en Cataluña (Cercanías y regionales íntegros en la comunidad) y en el País Vasco (Cercanías de ancho ibérico y métrico) la competencia es autonómica).

El objetivo es asegurar la prestación de los servicios esenciales y los desplazamientos inaplazables de la ciudadanía, compatibilizándolos con el ejercicio del derecho de huelga, con los siguientes porcentajes:

Trenes de Cercanías , en horario punta el 75% del servicio actual, y en el resto del día el 50% del servicio actual.

, en horario punta el del servicio actual, y en el resto del día el del servicio actual. Trenes de Media Distancia , el 65% de los servicios habituales.

, el de los servicios habituales. Trenes de Alta Velocidad/Larga Distancia, el 73% de los servicios habituales.

Se ha habilitado la anulación o el cambio de billetes sin coste por todos los canales de venta para quienes no deseen viajar durante esas jornadas de huelga o sus trenes resulten afectados.