El Sindicato de Inquilinos de Zamora convoca una asamblea en la Josa

El Sindicato de Inquilinos de Zamora ha convocado una acción de calle y una asamblea para este lunes en la capital, dentro de la campaña "Respondemos al negocio de la vivienda" realizada junto a otras entidades de vivienda de Castilla y León.

Concretamente, este lunes 9 a las 17.00 horas, el Sindicado de Inquilinos llevará a cabo en Plaza de La Marina una acción "para denunciar la cantidad de vivienda vacía que existe en la ciudad de Zamora y exigir que se pongan las medidas necesarias para que esas viviendas pasen al parque de vivienda público para alquiler".

A continuación, a las 19.00 horas, esta organización ha convocado una asamblea abierta en la Ludoteca de "La Josa" de la asociación de vecinos de San José Obrero.

La campaña, que se lleva a cabo en 40 ciudades de todo el país y también en Castilla y León trata de visibilizar la crisis de acceso a la vivienda que afecta a amplias capas de la población, y también denunciar la razón profunda del problema, es decir que la vivienda sea concebida como una mercancía y no como un derecho.

La permisividad con la inversión especulativa en la vivienda es una de las causas principales de la caída de las condiciones de vida de los trabajadores cuyos salarios se devalúan mientras el precio de la vivienda no hace más que subir por fenómenos como la turistificación y el acaparamiento de inmuebles. Una realidad para la que ninguna formación política parece tener respuesta.

La solución que propone el Sindicato de Inquilinos es que la desmercantilización, jamás vendrá impulsada por las instituciones. Su motor, la herramienta fundamental para ello, solo puede ser la organización independiente.