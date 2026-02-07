El PP de Zamora presume de "gestión" frente al "ruido y el caos"

"Gestión" frente al "ruido y el caos". Fue el mensaje más repetido durante la presentación oficial de la candidatura del Partido Popular de Zamora a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. Una lista con los nombres propios de dos mujeres "de mucho peso" dentro de la estructura autonómica del PP y de la propia Junta de Castilla y León, como la número 1, Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo y la número 3, Isabel Blanco, consejera de Familia, mano derecha de Alfonso Fernández Mañueco en la vicepresidencia, además de coordinadora autonómica del partido y de la campaña electoral.

Y una candidatura que presenta como principal novedad al benaventano José Luis Barrigón, "un rostro nuevo en política", como dijo el presidente provincial, José María Barrios, pero en lo que se refiere a la primera línea, ya que desde hace muchos años "es una persona muy implicada con el Partido Popular". Destacó Barrios que es una "persona con formación", es ingeniero técnico, y sobre todo "empresario. Quien sabe hacer bien las cosas dentro de una empresa, liderando una empresa, sabe hacer bien las cosas también para los demás".

Desaparecen de la lista un histórico como Óscar Reguera, que llevaba casi veinte años como procurador por Zamora y Alberto Castro, que entró en esta última legislatura debido a la designación de Leticia García como delegada de la Junta, pero no ha conseguido consolidarse en la lista.

Con alguna opción aparece el cuarto en la lista popular, Juan del Canto Sevillano, quien en su día fuera "el alcalde más joven de España". El alcalde de Villalazán y diputado de Deportes, enarbola también destacó Barrios, "unos valores de defensa de las tradiciones de los pueblos" además de la caza, los toros.

Isabel Blanco no quiso mojarse acerca de las posibilidades reales de que el PP de Zamora alcance el cuarto escaño por la provincia. "Decidirán los ciudadanos", señaló, aunque consideró positivo que el PP obtenga mayoría suficiente como para gobernar el solitario en la comunidad.

El resto de la lista la completan Ana Isabel Castaño Villarroel, enfermera desde 1987, con una amplia trayectoria en distintos servicios sanitarios. Desde 2006 desarrolla su labor en el ámbito de la Psiquiatría y la Salud Mental en el Complejo Asistencial de Zamora. Desde 2023 es jefa de la Unidad de Enfermería de Psiquiatría y Salud Mental. Es concejal del PP en Toro

El sexto es Santiago Moral Matellán, alcalde de Rabanales y la séptima Ainhoa Aranguren Eloy alcaldesa de Villarrín de Campos y presidenta del Consejo de Alcaldes de Zamora.

Como suplentes figuran Juan Carlos Bueno Martín, alcalde de Manganeses de la Lampreana, Esther Sánchez Oliveros, alcaldesa de Fuentelapeña y Juan Manuel Pedrón Alfonso, presidente de Nuevas Generaciones.

"Tenemos la mejor lista, sin duda, de las que se presentan en la política de Zamora a las elecciones del 15 de marzo", explicó Barrios. "Es una lista que nace aquí, en nuestra tierra, en Castilla y León. Otros sabrán de dónde les vienen impuestas".

Los buenos datos

La número 1, Leticia García, prometió "trabajar por los zamoranos, alejados del ruido, alejados de la confrontación. Yo creo que los españoles y los zamoranos estamos todos cansados ya de ese clima de enfrentamiento, de polarización. En el Partido Popular de Zamora, lo que nos preocupa son los problemas reales de las personas de Zamora".

Indicó que la campaña va a consitir tanto en escuchar las peticiones y problemas de la sociedad como en "explicar nuestro proyecto". Partimos, dijo, "del proyecto del presidente Alfonso Fernández Mañueco", que pretende situar a Castilla y León como una de las tres mejores comunidades de España.

Mencionó el liderazgo de Castilla y León en educación, dependencia, servicios sociales, los segundos mejor valorados en sanidad, con "cifras históricas de creación de empleo, de afiliación a la Seguridad Social, estamos en la cabeza de la producción industrial de toda España, somos una comunidad moderna, tecnológica, y eso es lo que tenemos que contar a los zamoranos".

Dijo que en esta última legislatura el presidente Mañueco ha apostado "de una forma histórica y sin precedentes" a la provincia de Zamora. "Se ha hecho un esfuerzo de forma simultánea en todos los sectores desde el desarrollo industrial, desde la diversificación económica hasta esa apuesta importantísima por los Servicios Sociales. Y ese esfuerzo se nota en el crecimiento del empleo en Zamora".

Destacó la cabeza de lista la cohesión territorial, con planes específicos para la comarca de Benavente, Tierra de Campos, la Raya y "apostando por Zamora y su desarrollo industrial con ese polígono de Zamora Norte en Monfarracinos". Mencionó actuaciones como la nueva residencia de la capital, el bono concilia, la construcción de 500 viviendas protegidas en toda la provincia o los viajes gratis con Buscyl que benefician a más de 45.000 zamoranos.

Pidió, asimismo para Castilla y León, financiación justa o mejores infraestructuras. "El 15 de marzo realmente están en juego dos modelos diferentes de gestión. El modelo de Pedro Sánchez, de gestión caótica, un modelo de crispación, de confrontación, un modelo que discrimina a Zamora, un modelo que discrimina a Castilla y León", frente al modelo de gestión que ofrece el Partido Popular.

Llamada a la participación

Isabel Blanco insistió en el mismo punto: "Es muy importante animar a la participación, animar a la movilización de nuestros vecinos, porque lo que nos jugamos ese día no es quién gobierna la comunidad, lo que nos estamos jugando es qué modelo de comunidad queremos. Frente al ruido, frente al abandono, el Partido Popular ofrece gestión".

"Frente al caos que estamos viviendo, por ejemplo, estos días con los trenes, frente a ese caos que genera Óscar Puente, que es el reflejo del Partido Socialista de Castilla y León, a nosotros nos agrada la gestión y nos agrada un proyecto de futuro, que quiere colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades. Eso solo se hace desde el trabajo y creyendo en las personas, apostando por esta tierra".