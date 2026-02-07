Piden cárcel por la caza furtiva de un ciervo en Losilla

La Guardia Civil detectó a dos cazadores con la cabeza recién cortada de un ciervo macho envuelta en una bolsa de plástico en el interior de un caja que se hallaba en la parte trasera del todoterreno que ocupaban. El trofeo aún desprendía líquidos, según consta en las diligencias, lo que indicaba que el animal había sido decapitado recientemente. Los agentes encontraron el cuerpo del ciervo a 800 metros del lugar en el que interceptaron a los imputados de iniciales T.V.L. y A.M.J., dentro del coto de caza "Las Talayas" de Losilla de Alba, al que no pertenecía ninguno de los dos cazadores acusados de furtivismo tras ser detenidos.

Los imputados se enfrentan a penas de dos años de prisión que exige la acusación particular ejercida por los titulares del coto de caza del término municipal de Santa Eufemia del Barco. Además, solicita que se retire la licencia de porte y tenencia de armas a T.V.L. durante cinco años y se le prohiba cazar durante otros cinco años, misma pena que solicita para A.M.J., que tiene antecedentes penales.

Si la jueza de la sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Zamora considera que no cabe penas de cárcel, el abogado de la acusación, Gabino Carro Espada, cree que deben imponerse multas de 3.000 euros a cada uno de los imputados y mantiene el resto de los términos de la petición de condena. La indemnización la fija en 8.000 euros a pagar entre los dos procesados por el delito contra la fauna salvaje.

La Fiscalía, sin embargo, exige multas de 1.800 euros a cada acusado, dos años de retirada de la licencia de tenencia y porte de armas y otros dos de prohibición de cazar. La cantidad a pagar al coto de caza como indemnización la cifra en 5.000 euros que deben pagar conjuntamente los acusados.

Caza en noche cerrada

Los procesados fueron localizados cuando era ya noche cerrada, a las 22.50 horas, del 13 de enero de 2025, en el interior del todoterreno Ford Ranger propiedad de T.V.L. aparcado en el arcén de la carretera de Losilla de Alba, con las ventanillas abajo aunque la temperatura era baja y con las luces encendidas, con un rifle de caza con silenciador y visor nocturno, sin seguro y con un cartucho en la recámara y otros tres en el cargador que iba en el mismo rifle.

Los procesados, que llevaban un monocular de visión nocturna utilizados para avistar las presas, tenían en el asiento trasero un cuchillo de cocina de grandes dimensiones con frescos de sangre fresca, así como un hacha de 40 centímetros de hoja en el suelo del copiloto, junto a una funda de rifle, una mochila con ropa de abrigo, bolsas de plástico y una cuerda. Todos los indicios apuntaban a la caza furtiva en un coto del que no eran socios ni tenían permiso para entrar y abatir piezas.