¿En qué obras se va a gastar mi ayuntamiento las ayudas de la Diputación de Zamora? Listado completo

La Diputación Provincial de Zamora ha anunciado ha resuelto provisionalmente el Plan Municipal de Obras de 2027 y ha resulto definitivamente el Fondo de Cohesión Territorial de 2025. Dos líneas de ayuda que permitirán ejecutar un total de 555 actuaciones en la provincia con una inversión global cercana a los 11 millones de euros.

Respecto al Plan Municipal de Obras 2027, cuenta con un presupuesto de 7.928.949 euros que se repartirán en 247 solicitudes para 244 ayuntamientos y tres entidades locales menores (Santa Marta de Tera, Litos y Villanueva de Valrojo). Toro y Cuelgamures no solicitaron esta ayuda y a Fresno de la Polvorosa se le denegó por hacerlo fuera de plazo.

Por otro lado, el Fondo de Cohesión Territorial 2025 está dotado con 3.111.000 euros, un 50% del dinero lo aporta la Junta de Castilla y León, un 25% la Diputación de Zamora y el 25% restante los ayuntamientos. Un total de 236 ayuntamientos se beneficiarán de esta convocatoria.

Listado de pueblos y actuaciones financiadas por el Plan Municipal de Obras de 2027

Abezames. Pavimentación en Abezames. 15.410,77 euros (100%)

Pavimentación en Abezames. 15.410,77 euros (100%) Alcañices. Pavimentación en Alcañices. 72.142,11 euros (100%)

Pavimentación en Alcañices. 72.142,11 euros (100%) Alcubilla de Nogales. Pavimentación cementerio en Alcubilla de Nogales. 17.489,03 euros (100%)

Pavimentación cementerio en Alcubilla de Nogales. 17.489,03 euros (100%) Alfaraz de Sayago. Pavimentación en Alfaraz de Sayago. 22.987,81 euros (100%)

Pavimentación en Alfaraz de Sayago. 22.987,81 euros (100%) Algodre. Alumbrado público en Algodre. 18.168,00 euros (100%)

Alumbrado público en Algodre. 18.168,00 euros (100%) Almaraz de Duero. Reparación en Residencia de la Tercera Edad Almaraz de Duero. 29.044,12 euros (110%)

Reparación en Residencia de la Tercera Edad Almaraz de Duero. 29.044,12 euros (110%) Almeida de Sayago. Pavimentación en Almeida. 26.959,07 euros (100%)

Pavimentación en Almeida. 26.959,07 euros (100%) Almeida de Sayago. Pavimentación en Escuadro. 8.132,49 euros (100%)

Pavimentación en Escuadro. 8.132,49 euros (100%) Andavías. Pavimentación en Andavías. 29.376,10 euros (100%)

Pavimentación en Andavías. 29.376,10 euros (100%) Arcenillas. Pavimentación en Arcenillas. 31.704,28 euros (100%)

Pavimentación en Arcenillas. 31.704,28 euros (100%) Arcos de la Polvorosa. Pavimentación en Arcos de la Polvorosa. 21.778,54 euros (100%)

Pavimentación en Arcos de la Polvorosa. 21.778,54 euros (100%) Argañín. Local social en Argañín. 16.291,95 euros (110%)

Local social en Argañín. 16.291,95 euros (110%) Argujillo. Abastecimiento en Argujillo. 18.510,17 euros (100%)

Abastecimiento en Argujillo. 18.510,17 euros (100%) Argujillo. Abastecimiento en Argujillo. 3.434,63 euros (120%)

Abastecimiento en Argujillo. 3.434,63 euros (120%) Arquillinos. Pavimentación en Arquillinos. 17.372,65 euros (100%)

Pavimentación en Arquillinos. 17.372,65 euros (100%) Arrabalde. Pavimentación en Arrabalde. 20.731,10 euros (100%)

Pavimentación en Arrabalde. 20.731,10 euros (100%) Aspariegos. Pavimentación en Aspariegos. 21.900,00 euros (100%)

Pavimentación en Aspariegos. 21.900,00 euros (100%) Asturianos. Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Asturianos. 48.267,77 euros (100%)

Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Asturianos. 48.267,77 euros (100%) Ayoó de Vidriales. Saneamiento en Ayoó de Vidriales. 16.750,41 euros (100%)

Saneamiento en Ayoó de Vidriales. 16.750,41 euros (100%) Ayoó de Vidriales. Adecuación (pavimentación) de plaza en Congosta. 10.325,54 euros (100%)

Adecuación (pavimentación) de plaza en Congosta. 10.325,54 euros (100%) Ayoó de Vidriales. Pavimentación en Carrcedo. 6.897,23 euros (100%)

Pavimentación en Carrcedo. 6.897,23 euros (100%) Barcial del Barco. Instalación de piscina prefabricada y acondicionamiento de parcela en Barcial del Barco. 23.557,53 euros (120%)

Instalación de piscina prefabricada y acondicionamiento de parcela en Barcial del Barco. 23.557,53 euros (120%) Belver de los Montes. Reparación de piscina municipal en Belver de los Montes. 23.474,40 euros (120%)

Reparación de piscina municipal en Belver de los Montes. 23.474,40 euros (120%) Benavente. Pavimentación en Benavente. 300.779,92 euros (100%)

Pavimentación en Benavente. 300.779,92 euros (100%) Benegiles. Pavimentación, abastecimiento, saneamiento y alumbrado en Benegiles. 23.984,63 euros (100%)

Pavimentación, abastecimiento, saneamiento y alumbrado en Benegiles. 23.984,63 euros (100%) Bermillo de Sayago. Pavimentación en Torrefrades. 12.961,27 euros (100%)

Pavimentación en Torrefrades. 12.961,27 euros (100%) Bermillo de Sayago. Pavimentación en Piñuel. 12.961,27 euros (100%)

Pavimentación en Piñuel. 12.961,27 euros (100%) Bermillo de Sayago. Pavimentación en Villamayor de Ladre. 12.961,27 euros (110%)

Pavimentación en Villamayor de Ladre. 12.961,27 euros (110%) Bermillo de Sayago. Reparación cubierta en edificio de usos múltiples de Gáname. 12.961,27 euros (120%)

Reparación cubierta en edificio de usos múltiples de Gáname. 12.961,27 euros (120%) Bermillo de Sayago. Pavimentación y abastecimiento en Fadón. 12.961,27 euros (110%)

Pavimentación y abastecimiento en Fadón. 12.961,27 euros (110%) Bermillo de Sayago. Pavimentación en Villamor de Cadozos. 12.961,27 euros (110%)

Pavimentación en Villamor de Cadozos. 12.961,27 euros (110%) Bermillo de Sayago. Pavimentación en Fresnadillo. 12.961,27 euros (100%)

Pavimentación en Fresnadillo. 12.961,27 euros (100%) Bóveda de Toro, La. Pavimentación y abastecimiento en la Bóveda de Toro. 39.000,00 euros (100%)

Pavimentación y abastecimiento en la Bóveda de Toro. 39.000,00 euros (100%) Bretó. Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Bretó. 19.783,42 euros (100%)

Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Bretó. 19.783,42 euros (100%) Bretocino. Pavimentación en Bretocino. 20.980,49 euros (100%)

Pavimentación en Bretocino. 20.980,49 euros (100%) Brime de Sog. Pavimentación en Brime de Sog. 17.738,42 euros (100%)

Pavimentación en Brime de Sog. 17.738,42 euros (100%) Brime de Urz. Pavimentación acceso al cementerio en Brime de Urz. 16.990,25 euros (110%)

Pavimentación acceso al cementerio en Brime de Urz. 16.990,25 euros (110%) Burganes de Valverde. Fosa séptica en Olmillos de Valverde. 42.550,00 euros (100%)

Fosa séptica en Olmillos de Valverde. 42.550,00 euros (100%) Bustillo del Oro. Pavimentación en Bustillo del Oro. 16.125,69 euros (100%)

Pavimentación en Bustillo del Oro. 16.125,69 euros (100%) Cabañas de Sayago. Pavimentación en Cabañas de Sayago. 18.952,12 euros (100%)

Pavimentación en Cabañas de Sayago. 18.952,12 euros (100%) Calzadilla de Tera. Abastecimiento en Olleros de Tera. 29.555,09 euros (100%)

Abastecimiento en Olleros de Tera. 29.555,09 euros (100%) Camarzana de Tera. Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Camarzana de Tera. 34.863,63 euros (100%)

Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Camarzana de Tera. 34.863,63 euros (100%) Camarzana de Tera. Abastecimiento en San Juanico el Nuevo. 10.700,00 euros (100%)

Abastecimiento en San Juanico el Nuevo. 10.700,00 euros (100%) Santa Marta de Tera (Camarzana). Pavimentación en Santa Marta de Tera. 11.317,89 euros (100%)

Pavimentación en Santa Marta de Tera. 11.317,89 euros (100%) Cañizal. Pavimentación en Cañizal. 29.132,30 euros (100%)

Pavimentación en Cañizal. 29.132,30 euros (100%) Cañizo. Pavimentación en Cañizo. 20.800,00 euros (100%)

Pavimentación en Cañizo. 20.800,00 euros (100%) Carbajales de Alba. Pavimentación en Carbajales de Alba. 31.000,00 euros (100%)

Pavimentación en Carbajales de Alba. 31.000,00 euros (100%) Carbellino. Abastecimiento y pavimentación en Carbellino. 20.232,32 euros (100%)

Abastecimiento y pavimentación en Carbellino. 20.232,32 euros (100%) Casaseca de Campeán. Pavimentación de accesos al cementerio en Casaseca de Campeán. 16.657,73 euros (110%)

Pavimentación de accesos al cementerio en Casaseca de Campeán. 16.657,73 euros (110%) Casaseca de las Chanas. Pavimentación en Casaseca de las Chanas. 28.512,08 euros (110%)

Pavimentación en Casaseca de las Chanas. 28.512,08 euros (110%) Castrillo de la Guareña. Pavimentación en Castrillo de la Guareña. 18.000,00 euros (100%)

Pavimentación en Castrillo de la Guareña. 18.000,00 euros (100%) Castrogonzalo. Pavimentación en Castrogonzalo. 29.748,25 euros (100%)

Pavimentación en Castrogonzalo. 29.748,25 euros (100%) Castronuevo. Pavimentación en Castronuevo. 21.294,27 euros (100%)

Pavimentación en Castronuevo. 21.294,27 euros (100%) Castroverde de Campos. Pavimentación en Castroverde de Campos. 22.975,62 euros (100%)

Pavimentación en Castroverde de Campos. 22.975,62 euros (100%) Cazurra. Abastecimiento, saneamiento y pavimentación en Cazurra. 15.992,69 euros (110%)

Abastecimiento, saneamiento y pavimentación en Cazurra. 15.992,69 euros (110%) Cerecinos de Campos. Pavimentación en Cerecinos de Campos. 22.609,84 euros (100%)

Pavimentación en Cerecinos de Campos. 22.609,84 euros (100%) Cerecinos del Carrizal. Refuerzo de muro (pavimentación) en Cerecinos del Carrizal. 17.138,25 euros (100%)

Refuerzo de muro (pavimentación) en Cerecinos del Carrizal. 17.138,25 euros (100%) Cernadilla. Pavimentación en Cernadilla y San Salvador. 27.372,65 euros (100%)

Pavimentación en Cernadilla y San Salvador. 27.372,65 euros (100%) Cobreros. Pavimentación en Cobreros. 48.048,70 euros (100%)

Pavimentación en Cobreros. 48.048,70 euros (100%) Cobreros. Pavimentación en Riego de Lomba. 10.659,39 euros (100%)

Pavimentación en Riego de Lomba. 10.659,39 euros (100%) Cobreros. Pavimentación en Castro de Sanabria. 8.426,36 euros (100%)

Pavimentación en Castro de Sanabria. 8.426,36 euros (100%) Cobreros. Pavimentación en San Miguel de Lomba. 6.122,24 euros (100%)

Pavimentación en San Miguel de Lomba. 6.122,24 euros (100%) Cobreros. Bocas de riego e hidrantes contra incendios en Cobreros y anejos. 22.321,46 euros (100%)

Bocas de riego e hidrantes contra incendios en Cobreros y anejos. 22.321,46 euros (100%) Coomonte. Construcción de cubierta para techado de maquinaria y vehículos municipales en Coomonte. 20.481,71 euros (120%)

Construcción de cubierta para techado de maquinaria y vehículos municipales en Coomonte. 20.481,71 euros (120%) Coreses. Pavimentación en Coreses. 56.809,58 euros (100%)

Pavimentación en Coreses. 56.809,58 euros (100%) Corrales del Vino. Saneamiento en Corrales del Vino. 58.341,00 euros (100%)

Saneamiento en Corrales del Vino. 58.341,00 euros (100%) Cotanes del Monte. Pavimentación en Cotanes. 16.291,95 euros (100%)

Pavimentación en Cotanes. 16.291,95 euros (100%) Cubillos. Acondicionamiento de inmueble para almacén municipal en Cubillos. 25.220,13 euros (120%)

Acondicionamiento de inmueble para almacén municipal en Cubillos. 25.220,13 euros (120%) Cubo de Benavente. Pavimentación en Cubo de Benavente. 17.788,30 euros (100%)

Pavimentación en Cubo de Benavente. 17.788,30 euros (100%) Cubo de Tierra del Vino, El. Abastecimiento y pavimentación en Cubo del Vino. 25.220,13 euros (100%)

Abastecimiento y pavimentación en Cubo del Vino. 25.220,13 euros (100%) Entrala. Mejora del firme y de la accesibilidad de la plaza peatonal del antiguo depósito de agua de Entrala. 18.536,47 euros (120%)

Mejora del firme y de la accesibilidad de la plaza peatonal del antiguo depósito de agua de Entrala. 18.536,47 euros (120%) Espadañedo. Pavimentación y saneamiento en Espadañedo, Faramontanos de la Sierra y Vega del Castillo. 42.400,02 euros (100%)

Pavimentación y saneamiento en Espadañedo, Faramontanos de la Sierra y Vega del Castillo. 42.400,02 euros (100%) Faramontanos de Tábara. Pavimentación en Faramontanos de Tábara. 26.217,69 euros (100%)

Pavimentación en Faramontanos de Tábara. 26.217,69 euros (100%) Fariza. Pavimentación en Badilla. 8.469,09 euros (100%)

Pavimentación en Badilla. 8.469,09 euros (100%) Fariza. Pavimentación en Fariza. 10.784,64 euros (100%)

Pavimentación en Fariza. 10.784,64 euros (100%) Fariza. Pavimentación en Mámoles. 1.823,06 euros (110%)

Pavimentación en Mámoles. 1.823,06 euros (110%) Fariza. Pavimentación en Mámoles. 9.033,27 euros (100%)

Pavimentación en Mámoles. 9.033,27 euros (100%) Fariza. Pavimentación en Palazuelo. 9.855,54 euros (100%)

Pavimentación en Palazuelo. 9.855,54 euros (100%) Fariza. Pavimentación en Tudera. 15.610,98 euros (100%)

Pavimentación en Tudera. 15.610,98 euros (100%) Fariza. Pavimentación en Zafara. 6.219,40 euros (100%)

Pavimentación en Zafara. 6.219,40 euros (100%) Fermoselle. Pavimentación en Fermoselle. 60.018,41 euros (100%)

Pavimentación en Fermoselle. 60.018,41 euros (100%) Ferreras de Abajo. Pavimentación en Ferreras de Abajo. 27.880,30 euros (100%)

Pavimentación en Ferreras de Abajo. 27.880,30 euros (100%) Litos (Ferreras de Abajo). Pavimentación en Litos. 9.289,52 euros (100%)

Pavimentación en Litos. 9.289,52 euros (100%) Ferreras de Arriba. Pavimentación en Ferreras de Arriba. 22.443,58 euros (100%)

Pavimentación en Ferreras de Arriba. 22.443,58 euros (100%) Villanueva de Valrojo (Ferreras de Arriba). Urbanización calle en Villanueva de Valrojo. 10.120,82 euros (100%)

Urbanización calle en Villanueva de Valrojo. 10.120,82 euros (100%) Ferreruela. Abastecimiento en Ferreruela de Tábara y Sesnández de Tábara. 40.008,43 euros (100%)

Abastecimiento en Ferreruela de Tábara y Sesnández de Tábara. 40.008,43 euros (100%) Figueruela de Arriba. Pavimentación, abastecimiento y saneamiento en Gallegos del Campo. 17.271,14 euros (100%)

Pavimentación, abastecimiento y saneamiento en Gallegos del Campo. 17.271,14 euros (100%) Figueruela de Arriba. Edificio de usos múltiples en Figueruela de Arriba. 32.569,13 euros (120%)

Edificio de usos múltiples en Figueruela de Arriba. 32.569,13 euros (120%) Figueruela de Arriba. Alumbrado en Villarino Manzanas y Riomanzanas. 6.044,90 euros (100%)

Alumbrado en Villarino Manzanas y Riomanzanas. 6.044,90 euros (100%) Fonfría. Abastecimiento en Arcillera. 15.311,48 euros (100%)

Abastecimiento en Arcillera. 15.311,48 euros (100%) Fonfría. Pavimentación en Brandilanes. 20.250,67 euros (100%)

Pavimentación en Brandilanes. 20.250,67 euros (100%) Fonfría. Pavimentación en Castro de Alcañices. 19.262,83 euros (110%)

Pavimentación en Castro de Alcañices. 19.262,83 euros (110%) Fonfría. Pavimentación en Fonfría. 26.177,69 euros (110%)

Pavimentación en Fonfría. 26.177,69 euros (110%) Fresno de la Ribera. Pavimentación en Fresno de la Ribera. 26.550,21 euros (100%)

Pavimentación en Fresno de la Ribera. 26.550,21 euros (100%) Fresno de Sayago. Pavimentación en Fresno de Sayago y Mogatar. 23.702,73 euros (100%)

Pavimentación en Fresno de Sayago y Mogatar. 23.702,73 euros (100%) Friera de Valverde. Saneamiento en Friera de Valverde. 18.037,69 euros (100%)

Saneamiento en Friera de Valverde. 18.037,69 euros (100%) Fuente Encalada. Abastecimiento y aceras en Fuente Encalada. 16.823,99 euros (100%)

Abastecimiento y aceras en Fuente Encalada. 16.823,99 euros (100%) Fuentelapeña. Abastecimiento en Fuentelapeña. 37.334,79 euros (100%)

Abastecimiento en Fuentelapeña. 37.334,79 euros (100%) Fuentesaúco. Pavimentación en Fuentesaúco. 43.182,60 euros (100%)

Pavimentación en Fuentesaúco. 43.182,60 euros (100%) Fuentesaúco. Adecuación entorno zona deportiva en Fuentesaúco. 33.952,84 euros (120%)

Adecuación entorno zona deportiva en Fuentesaúco. 33.952,84 euros (120%) Fuentes de Ropel. Abastecimiento y saneamiento en Fuentes de Ropel. 28.345,82 euros (100%)

Abastecimiento y saneamiento en Fuentes de Ropel. 28.345,82 euros (100%) Fuentesecas. Pavimentación en Fuentesecas. 14.795,61 euros (100%)

Pavimentación en Fuentesecas. 14.795,61 euros (100%) Fuentespreadas. Pavimentación en Fuentespreadas. 23.907,69 euros (100%)

Pavimentación en Fuentespreadas. 23.907,69 euros (100%) Galende. Pavimentación en el Puente de Sanabria. 37.100,00 euros (100%)

Pavimentación en el Puente de Sanabria. 37.100,00 euros (100%) Galende. Pavimentación en Vigo de Sanabria. 62.646,00 euros (100%)

Pavimentación en Vigo de Sanabria. 62.646,00 euros (100%) Gallegos del Pan. Abastecimiento en Gallegos del Pan. 17.270,35 euros (100%)

Abastecimiento en Gallegos del Pan. 17.270,35 euros (100%) Gallegos del Río. Abastecimiento en Domez y Valer. 28.742,70 euros (100%)

Abastecimiento en Domez y Valer. 28.742,70 euros (100%) Gallegos del Río. Abastecimiento en Puercas, Gallegos del Río, Tolilla, Flores y Lober de Aliste. 33.177,72 euros (100%)

Abastecimiento en Puercas, Gallegos del Río, Tolilla, Flores y Lober de Aliste. 33.177,72 euros (100%) Gamones. Local social en Gamones. 16.707,60 euros (110%)

Local social en Gamones. 16.707,60 euros (110%) Gema. Pavimentación en Gema. 21.362,89 euros (100%)

Pavimentación en Gema. 21.362,89 euros (100%) Granja de Moreruela. Reforma casa consistorial en Granja de Moreruela. 22.476,84 euros (110%)

Reforma casa consistorial en Granja de Moreruela. 22.476,84 euros (110%) Granucillo. Alumbrado en Grijalba y Granucillo. 27.323,09 euros (100%)

Alumbrado en Grijalba y Granucillo. 27.323,09 euros (100%) Guarrate. Abastecimiento en Guarrate. 25.981,20 euros (100%)

Abastecimiento en Guarrate. 25.981,20 euros (100%) Hermisende. Pavimentación y renovación de redes en Castromil. 41.612,28 euros (100%)

Pavimentación y renovación de redes en Castromil. 41.612,28 euros (100%) Hiniesta, La. Mejora del entorno externo de la Iglesia Santa María La Real de La Hiniesta. 25.186,88 euros (100%)

Mejora del entorno externo de la Iglesia Santa María La Real de La Hiniesta. 25.186,88 euros (100%) Jambrina. Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Jambrina. 18.568,41 euros (100%)

Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Jambrina. 18.568,41 euros (100%) Justel. Pavimentación en Villalverde y Quintanilla (Justel). 13.275,92 euros (100%)

Pavimentación en Villalverde y Quintanilla (Justel). 13.275,92 euros (100%) Justel. Pavimentación de caminos en Justel. 12.809,84 euros (110%)

Pavimentación de caminos en Justel. 12.809,84 euros (110%) Losacino. Pavimentación en Losacino. 7.610,42 euros (100%)

Pavimentación en Losacino. 7.610,42 euros (100%) Losacino. Reforma salón cultural en Muga de Alba. 28.253,69 euros (110%)

Reforma salón cultural en Muga de Alba. 28.253,69 euros (110%) Losacio. Abastecimiento y pavimentación en Losacio. 16.740,86 euros (100%)

Abastecimiento y pavimentación en Losacio. 16.740,86 euros (100%) Lubián. Pavimentación y drenaje en Chanos. 50.000,00 euros (100%)

Pavimentación y drenaje en Chanos. 50.000,00 euros (100%) Luelmo. Pavimentación en Luelmo y Monumenta. 13.526,98 euros (100%)

Pavimentación en Luelmo y Monumenta. 13.526,98 euros (100%) Luelmo. Pavimentación con aglomerado en Luelmo. 10.624,65 euros (100%)

Pavimentación con aglomerado en Luelmo. 10.624,65 euros (100%) Maderal, El. Adecuación de zona de servicios municipales en El Maderal. 20.149,19 euros (120%)

Adecuación de zona de servicios municipales en El Maderal. 20.149,19 euros (120%) Madridanos. Cubierta de frontón y pista polideportiva en Madridanos. 37.169,81 euros (120%)

Cubierta de frontón y pista polideportiva en Madridanos. 37.169,81 euros (120%) Mahide. Pavimentación en Mahíde. 12.948,44 euros (100%)

Pavimentación en Mahíde. 12.948,44 euros (100%) Mahide. Pavimentación en Pobladura de Aliste. 6.484,58 euros (100%)

Pavimentación en Pobladura de Aliste. 6.484,58 euros (100%) Mahide. Pavimentación en la Torre de Aliste. 12.670,38 euros (100%)

Pavimentación en la Torre de Aliste. 12.670,38 euros (100%) Mahide. Pavimentación en Boya. 9.092,15 euros (100%)

Pavimentación en Boya. 9.092,15 euros (100%) Mahide. Canalización de cuneta en San Pedro de las Herrerías. 4.240,72 euros (100%)

Canalización de cuneta en San Pedro de las Herrerías. 4.240,72 euros (100%) Maire de Castroponce. Pavimentación en Maire de Castroponce. 18.735,98 euros (100%)

Pavimentación en Maire de Castroponce. 18.735,98 euros (100%) Malva. Pavimentación en Malva. 16.823,99 euros (100%)

Pavimentación en Malva. 16.823,99 euros (100%) Manganeses de la Lampreana. Pavimentación en Riego del Camino. 14.999,99 euros (100%)

Pavimentación en Riego del Camino. 14.999,99 euros (100%) Manganeses de la Lampreana. Pavimentación en Manganeses de la Lampreana. 20.607,62 euros (110%)

Pavimentación en Manganeses de la Lampreana. 20.607,62 euros (110%) Manganeses de la Polvorosa. Pavimentación en Manganeses de la Polvorosa. 38.000,00 euros (100%)

Pavimentación en Manganeses de la Polvorosa. 38.000,00 euros (100%) Manzanal de Arriba. Pavimentación, abastecimiento y saneamiento en Codesal. 47.531,95 euros (100%)

Pavimentación, abastecimiento y saneamiento en Codesal. 47.531,95 euros (100%) Manzanal de Arriba. Pavimentación en Manzanal de Arriba. 14.267,65 euros (100%)

Pavimentación en Manzanal de Arriba. 14.267,65 euros (100%) Manzanal del Barco. Abastecimiento en Manzanal del Barco. 17.000,00 euros (100%)

Abastecimiento en Manzanal del Barco. 17.000,00 euros (100%) Manzanal de los Infantes. Pavimentación en Manzanal de los Infantes y anejos. 35.248,22 euros (100%)

Pavimentación en Manzanal de los Infantes y anejos. 35.248,22 euros (100%) Manzanal de los Infantes. Pavimentación en Otero. 8.288,25 euros (110%)

Pavimentación en Otero. 8.288,25 euros (110%) Matilla de Arzón. Abastecimiento en Matilla de Arzón. 19.234,76 euros (100%)

Abastecimiento en Matilla de Arzón. 19.234,76 euros (100%) Matilla la Seca. Pavimentación en Matilla la Seca. 14.379,96 euros (100%)

Pavimentación en Matilla la Seca. 14.379,96 euros (100%) Mayalde. Pavimentación y abastecimiento en Mayalde. 18.819,11 euros (100%)

Pavimentación y abastecimiento en Mayalde. 18.819,11 euros (100%) Melgar de Tera. Construcción de local social en Pumarejo de Tera. 31.766,35 euros (110%)

Construcción de local social en Pumarejo de Tera. 31.766,35 euros (110%) Micereces de Tera. Construcción nave para almacén en Abraveses de Tera. 39.792,29 euros (120%)

Construcción nave para almacén en Abraveses de Tera. 39.792,29 euros (120%) Milles de la Polvorosa. Pavimentación en Milles de la Polvorosa. 21.562,40 euros (100%)

Pavimentación en Milles de la Polvorosa. 21.562,40 euros (100%) Molacillos. Depósito municipal en Molacillos. 19.676,65 euros (100%)

Depósito municipal en Molacillos. 19.676,65 euros (100%) Molacillos. Cercado de nave municipal en Molacillos. 2.600,67 euros (120%)

Cercado de nave municipal en Molacillos. 2.600,67 euros (120%) Molezuelas de la Carballeda. Abastecimiento en Molezuelas de la Carballeda. 14.961,87 euros (100%)

Abastecimiento en Molezuelas de la Carballeda. 14.961,87 euros (100%) Mombuey. Abastecimiento en Mombuey. 31.726,41 euros (100%)

Abastecimiento en Mombuey. 31.726,41 euros (100%) Mombuey. Pavimentación en Valparaíso. 7.700,11 euros (100%)

Pavimentación en Valparaíso. 7.700,11 euros (100%) Monfarracinos. Pavimentación y abastecimiento en Monfarracinos. 54.481,94 euros (100%)

Pavimentación y abastecimiento en Monfarracinos. 54.481,94 euros (100%) Montamarta. Pavimentación en Montamarta. 35.200,00 euros (100%)

Pavimentación en Montamarta. 35.200,00 euros (100%) Moral de Sayago. Pavimentación y alumbrado en Moral y Abelón. 28.287,54 euros (100%)

Pavimentación y alumbrado en Moral y Abelón. 28.287,54 euros (100%) Moraleja del Vino. Rehabilitación de la cubierta de las antiguas escuelas de Moraleja del Vino. 77.272,73 euros (110%)

Rehabilitación de la cubierta de las antiguas escuelas de Moraleja del Vino. 77.272,73 euros (110%) Moraleja de Sayago. Sustitución de la carpintería exterior del edificio de usos múltiples en Moraleja de Sayago. 25.469,52 euros (100%)

Sustitución de la carpintería exterior del edificio de usos múltiples en Moraleja de Sayago. 25.469,52 euros (100%) Morales del Vino. Pavimentación en Morales del Vino. 85.462,39 euros (100%)

Pavimentación en Morales del Vino. 85.462,39 euros (100%) Morales del Vino. Instalación de contenedor soterrado en Morales del Vino. 33.309,70 euros (120%)

Instalación de contenedor soterrado en Morales del Vino. 33.309,70 euros (120%) Morales de Rey. Pavimentación en Morales de Rey. 30.374,36 euros (100%)

Pavimentación en Morales de Rey. 30.374,36 euros (100%) Morales de Rey. Pavimentación en Vecilla de la Polvorosa. 9.621,88 euros (100%)

Pavimentación en Vecilla de la Polvorosa. 9.621,88 euros (100%) Morales de Toro. Pavimentación en Morales de Toro. 51.156,74 euros (100%)

Pavimentación en Morales de Toro. 51.156,74 euros (100%) Morales de Valverde. Reforma Casa del Cura en Morales de Valverde. 24.484,15 euros (110%)

Reforma Casa del Cura en Morales de Valverde. 24.484,15 euros (110%) Moralina. Pavimentación y abastecimiento en Moralina. 21.778,54 euros (100%)

Pavimentación y abastecimiento en Moralina. 21.778,54 euros (100%) Moreruela de los Infanzones. Mejora de la eficiencia energética en la planta de tratamiento de agua en Moreruela de los Infanzones. 26.000,00 euros (100%)

Mejora de la eficiencia energética en la planta de tratamiento de agua en Moreruela de los Infanzones. 26.000,00 euros (100%) Moreruela de Tábara. Abastecimiento en Moreruela de Tábara y Santa Eulalia de Tábara. 30.053,87 euros (100%)

Abastecimiento en Moreruela de Tábara y Santa Eulalia de Tábara. 30.053,87 euros (100%) Muelas de los Caballeros. Pavimentación en Muelas de los Caballeros, Gramedo y Donado. 29.680,00 euros (100%)

Pavimentación en Muelas de los Caballeros, Gramedo y Donado. 29.680,00 euros (100%) Muelas del Pan. Abastecimiento en Muelas del Pan y Cerezal de Aliste. 35.000,00 euros (100%)

Abastecimiento en Muelas del Pan y Cerezal de Aliste. 35.000,00 euros (100%) Muelas del Pan. Pavimentación y abastecimiento en Villaflor y Ricobayo de Alba. 17.000,00 euros (100%)

Pavimentación y abastecimiento en Villaflor y Ricobayo de Alba. 17.000,00 euros (100%) Muga de Sayago. Pavimentación en Muga de Sayago. 26.018,18 euros (100%)

Pavimentación en Muga de Sayago. 26.018,18 euros (100%) Navianos de Valverde. Pavimentación en Navianos de Valverde. 19.484,65 euros (100%)

Pavimentación en Navianos de Valverde. 19.484,65 euros (100%) Olmillos de Castro. Pavimentación en Marquiz de Alba. 35.564,84 euros (110%)

Pavimentación en Marquiz de Alba. 35.564,84 euros (110%) Otero de Bodas. Rehabilitación de edificio para velatorio. 24.816,67 euros (120%)

Rehabilitación de edificio para velatorio. 24.816,67 euros (120%) Pajares de la Lampreana. Pavimentación en Pajares de la Lampreana. 24.498,39 euros (100%)

Pavimentación en Pajares de la Lampreana. 24.498,39 euros (100%) Palacios del Pan. Pavimentación en Palacios del Pan. 22.313,03 euros (100%)

Pavimentación en Palacios del Pan. 22.313,03 euros (100%) Palacios de Sanabria. Abastecimiento en Otero de Sanabria. 37.692,97 euros (100%)

Abastecimiento en Otero de Sanabria. 37.692,97 euros (100%) Pedralba de la Pradería. Pavimentación en Pedralba de la Pradería. 41.229,88 euros (100%)

Pavimentación en Pedralba de la Pradería. 41.229,88 euros (100%) Pego, El. Reforma cubierta edificio municipal en El Pego. 24.139,44 euros (120%)

Reforma cubierta edificio municipal en El Pego. 24.139,44 euros (120%) Peleagonzalo. Mejora de la eficiencia energética en instalaciones municipales de Peleagonzalo. 24.817,10 euros (100%)

Mejora de la eficiencia energética en instalaciones municipales de Peleagonzalo. 24.817,10 euros (100%) Peleas de Abajo. Pavimentación en Peleas de Abajo. 22.834,38 euros (100%)

Pavimentación en Peleas de Abajo. 22.834,38 euros (100%) Peñausende. Cerramiento pista polideportiva en Peñausende. 29.835,60 euros (120%)

Cerramiento pista polideportiva en Peñausende. 29.835,60 euros (120%) Peñausende. Pavimentación en Tamame. 9.208,52 euros (100%)

Pavimentación en Tamame. 9.208,52 euros (100%) Peque. Pista deportiva en Peque. 17.622,04 euros (120%)

Pista deportiva en Peque. 17.622,04 euros (120%) Perdigón, El. Pavimentación en El Perdigón y San Marcial. 48.390,97 euros (100%)

Pavimentación en El Perdigón y San Marcial. 48.390,97 euros (100%) Pereruela. Pavimentación y abastecimiento en Pereruela, Arcillo y Pueblica de Campeán. 41.520,36 euros (100%)

Pavimentación y abastecimiento en Pereruela, Arcillo y Pueblica de Campeán. 41.520,36 euros (100%) Pereruela. Pavimentación y abastecimiento en La Tuda, Sobradillo de Palomares y La Cernecina. 37.228,92 euros (110%)

Pavimentación y abastecimiento en La Tuda, Sobradillo de Palomares y La Cernecina. 37.228,92 euros (110%) Perilla de Castro. Abastecimiento en Perilla de Castro. 19.234,76 euros (100%)

Abastecimiento en Perilla de Castro. 19.234,76 euros (100%) Pías. Pavimentación y saneamiento en Pías. 13.394,50 euros (100%)

Pavimentación y saneamiento en Pías. 13.394,50 euros (100%) Pías. Pavimentación en Villanueva de la Sierra. 13.396,23 euros (100%)

Pavimentación en Villanueva de la Sierra. 13.396,23 euros (100%) Piedrahita de Castro. Pavimentación en Piedrahita de Castro. 17.322,77 euros (100%)

Pavimentación en Piedrahita de Castro. 17.322,77 euros (100%) Pinilla de Toro. Pavimentación y abastecimiento en Pinilla de Toro. 16.888,55 euros (100%)

Pavimentación y abastecimiento en Pinilla de Toro. 16.888,55 euros (100%) Pinilla de Toro. Abastecimiento en Pinilla de Toro. 3.842,55 euros (120%)

Abastecimiento en Pinilla de Toro. 3.842,55 euros (120%) Pino del Oro. Reforma casa consistorial en Pino del Oro. 20.199,07 euros (110%)

Reforma casa consistorial en Pino del Oro. 20.199,07 euros (110%) Piñero, El. Pavimentación en El Piñero. 21.728,66 euros (100%)

Pavimentación en El Piñero. 21.728,66 euros (100%) Pobladura del Valle. Pavimentación de parque en Pobladura del Valle. 24.189,32 euros (120%)

Pavimentación de parque en Pobladura del Valle. 24.189,32 euros (120%) Pobladura de Valderaduey. Pavimentación camino del cementerio en Pobladura de Valderaduey. 14.413,21 euros (110%)

Pavimentación camino del cementerio en Pobladura de Valderaduey. 14.413,21 euros (110%) Porto. Construcción caseta e instalación de equipo analizador fotométrico en depósito de abastecimiento de Porto. 19.118,38 euros (100%)

Construcción caseta e instalación de equipo analizador fotométrico en depósito de abastecimiento de Porto. 19.118,38 euros (100%) Pozoantiguo. Abastecimiento en Pozoantiguo. 20.458,01 euros (100%)

Abastecimiento en Pozoantiguo. 20.458,01 euros (100%) Pozuelo de Tábara. Pavimentación en Pozuelo de Tábara. 19.234,76 euros (100%)

Pavimentación en Pozuelo de Tábara. 19.234,76 euros (100%) Prado. Pavimentación en Prado. 14.800,00 euros (100%)

Pavimentación en Prado. 14.800,00 euros (100%) Puebla de Sanabria. Pavimentación en Puebla de Sanabria, Castellanos y Robledo. 80.000,00 euros (100%)

Pavimentación en Puebla de Sanabria, Castellanos y Robledo. 80.000,00 euros (100%) Pueblica de Valverde. Pavimentación en Pueblica de Valverde. 24.901,81 euros (100%)

Pavimentación en Pueblica de Valverde. 24.901,81 euros (100%) Quintanilla del Monte. Pavimentación en Quintanilla del Monte. 16.873,86 euros (100%)

Pavimentación en Quintanilla del Monte. 16.873,86 euros (100%) Quintanilla del Olmo. Abastecimiento en Quintanilla del Olmo. 14.579,47 euros (100%)

Abastecimiento en Quintanilla del Olmo. 14.579,47 euros (100%) Quintanilla de Urz. Pavimentación en Quintanilla de Urz. 17.073,38 euros (110%)

Pavimentación en Quintanilla de Urz. 17.073,38 euros (110%) Quiruelas de Vidriales. Pavimentación en Quiruelas de Vidriales. 21.000,00 euros (100%)

Pavimentación en Quiruelas de Vidriales. 21.000,00 euros (100%) Quiruelas de Vidriales. Pavimentación en Colinas de Trasmonte. 21.000,00 euros (100%)

Pavimentación en Colinas de Trasmonte. 21.000,00 euros (100%) Rabanales. Pavimentación en Grisuela y Ufones. 23.183,89 euros (100%)

Pavimentación en Grisuela y Ufones. 23.183,89 euros (100%) Rabanales. Pavimentación camino Matellanes. 11.752,09 euros (110%)

Pavimentación camino Matellanes. 11.752,09 euros (110%) Rabanales. Derribo parcial de edificio y adecuación de plaza en Rabanales. 13.009,69 euros (120%)

Derribo parcial de edificio y adecuación de plaza en Rabanales. 13.009,69 euros (120%) Rabanales. Mejora de fachada local social Mellanes. 10.720,48 euros (110%)

Mejora de fachada local social Mellanes. 10.720,48 euros (110%) Rábano de Aliste. Construcción de muro en San Mamed. 25.000,00 euros (120%)

Construcción de muro en San Mamed. 25.000,00 euros (120%) Rábano de Aliste. Mejoras en el cementerio de Tola. 15.000,00 euros (100%)

Mejoras en el cementerio de Tola. 15.000,00 euros (100%) Requejo. Pavimentación en Requejo. 17.455,78 euros (100%)

Pavimentación en Requejo. 17.455,78 euros (100%) Revellinos. Pavimentación en Revellinos. 22.277,32 euros (100%)

Pavimentación en Revellinos. 22.277,32 euros (100%) Riofrío de Aliste. Pavimentación en Riofrío de Aliste y Sarracín de Aliste. 37.946,83 euros (100%)

Pavimentación en Riofrío de Aliste y Sarracín de Aliste. 37.946,83 euros (100%) Riofrío de Aliste. Pavimentación en Abejera y Cabañas de Aliste. 14.543,31 euros (110%)

Pavimentación en Abejera y Cabañas de Aliste. 14.543,31 euros (110%) Rionegro del Puente. Pavimentación en Rionegro del Puente. 15.341,59 euros (100%)

Pavimentación en Rionegro del Puente. 15.341,59 euros (100%) Rionegro del Puente. Pavimentación en Santa Eulalia del Río Negro. 13.748,95 euros (100%)

Pavimentación en Santa Eulalia del Río Negro. 13.748,95 euros (100%) Rionegro del Puente. Pavimentación en Valleluengo. 8.220,05 euros (100%)

Pavimentación en Valleluengo. 8.220,05 euros (100%) Roales. Abastecimiento en Roales. 55.363,12 euros (100%)

Abastecimiento en Roales. 55.363,12 euros (100%) Robleda-Cervantes. Pavimentación en Paramio y Barrio de Lagarejos. 25.601,82 euros (100%)

Pavimentación en Paramio y Barrio de Lagarejos. 25.601,82 euros (100%) Robleda-Cervantes. Pavimentación en Robleda. 37.993,39 euros (100%)

Pavimentación en Robleda. 37.993,39 euros (100%) Roelos de Sayago. Pavimentación en Roelos de Sayago. 18.536,47 euros (100%)

Pavimentación en Roelos de Sayago. 18.536,47 euros (100%) Rosinos de la Requejada. Pavimentación y saneamiento en Villarejo de la Sierra. 30.000,00 euros (100%)

Pavimentación y saneamiento en Villarejo de la Sierra. 30.000,00 euros (100%) Rosinos de la Requejada. Pavimentación en Santiago de la Requejada. 40.000,00 euros (100%)

Pavimentación en Santiago de la Requejada. 40.000,00 euros (100%) Salce. Pavimentación calle Castillo en Salce. 14.103,51 euros (100%)

Pavimentación calle Castillo en Salce. 14.103,51 euros (100%) Salce. Pavimentación calle Calzada en Salce. 2.354,70 euros (110%)

Pavimentación calle Calzada en Salce. 2.354,70 euros (110%) Samir de los Caños. Pavimentación en Samir de los Caños. 19.567,28 euros (100%)

Pavimentación en Samir de los Caños. 19.567,28 euros (100%) San Agustín del Pozo. Pavimentación en San Agustín del Pozo. 19.783,42 euros (100%)

Pavimentación en San Agustín del Pozo. 19.783,42 euros (100%) San Cebrián de Castro. Abastecimiento en San Cebrián de Castro. 21.913,84 euros (100%)

Abastecimiento en San Cebrián de Castro. 21.913,84 euros (100%) San Cebrián de Castro. Pavimentación camino zona deportiva en San Cebrián de Castro. 6.378,17 euros (110%)

Pavimentación camino zona deportiva en San Cebrián de Castro. 6.378,17 euros (110%) San Cristóbal de Entreviñas. Urbanización calle Barca en San Cristóbal de Entreviñas. 64.317,26 euros (100%)

Urbanización calle Barca en San Cristóbal de Entreviñas. 64.317,26 euros (100%) San Cristóbal de Entreviñas. Saneamiento en Santa Colomba de las Carabias. 13.881,15 euros (100%)

Saneamiento en Santa Colomba de las Carabias. 13.881,15 euros (100%) San Esteban del Molar. Construcción de nave de usos múltiples en San Esteban del Molar. 17.871,43 euros (120%)

Construcción de nave de usos múltiples en San Esteban del Molar. 17.871,43 euros (120%) San Justo. Pavimentación en Rábano. 23.720,20 euros (100%)

Pavimentación en Rábano. 23.720,20 euros (100%) San Justo. Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Rozas y San Justo. 22.892,08 euros (100%)

Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Rozas y San Justo. 22.892,08 euros (100%) San Martín de Valderaduey. Acondicionamiento de caminos en San Martín de Valderaduey. 14.961,87 euros (110%)

Acondicionamiento de caminos en San Martín de Valderaduey. 14.961,87 euros (110%) San Miguel de la Ribera. Abastecimiento en San Miguel de la Ribera. 23.141,88 euros (100%)

Abastecimiento en San Miguel de la Ribera. 23.141,88 euros (100%) San Miguel del Valle. Pavimentación en San Miguel del Valle. 18.000,00 euros (100%)

Pavimentación en San Miguel del Valle. 18.000,00 euros (100%) San Pedro de Ceque. Alumbrado en San Pedro de Ceque. 30.340,95 euros (100%)

Alumbrado en San Pedro de Ceque. 30.340,95 euros (100%) San Pedro de la Nave-Almendra. Pavimentación del camino Retalcepo en Almendra. 34.039,24 euros (110%)

Pavimentación del camino Retalcepo en Almendra. 34.039,24 euros (110%) Santa Clara de Avedillo. Reparación de la cubierta del Ayuntamiento de Santa Clara de Avedillo. 19.367,77 euros (110%)

Reparación de la cubierta del Ayuntamiento de Santa Clara de Avedillo. 19.367,77 euros (110%) Santa Colomba de las Monjas. Saneamiento en Santa Colomba de las Monjas. 22.809,36 euros (100%)

Saneamiento en Santa Colomba de las Monjas. 22.809,36 euros (100%) Santa Cristina de la Polvorosa. Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Santa Cristina de la Polvorosa. 55.978,28 euros (100%)

Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Santa Cristina de la Polvorosa. 55.978,28 euros (100%) Santa Croya de Tera. Instalación del sistema de riego del parque de Santa Croya de Tera. 23.524,28 euros (120%)

Instalación del sistema de riego del parque de Santa Croya de Tera. 23.524,28 euros (120%) Santa Eufemia del Barco. Drenaje y pavimentación en Losilla. 30.032,81 euros (100%)

Drenaje y pavimentación en Losilla. 30.032,81 euros (100%) Santa María de la Vega. Abastecimiento en Santa María de la Vega. 23.773,67 euros (100%)

Abastecimiento en Santa María de la Vega. 23.773,67 euros (100%) Santa María de Valverde. Pavimentación en Santa María de Valverde. 14.980,37 euros (100%)

Pavimentación en Santa María de Valverde. 14.980,37 euros (100%) Santibáñez de Tera. Mejora de frontón en Santibáñez de Tera. 32.597,65 euros (120%)

Mejora de frontón en Santibáñez de Tera. 32.597,65 euros (120%) Santibáñez de Vidriales. Pavimentación en Santibáñez de Vidriales. 45.454,01 euros (100%)

Pavimentación en Santibáñez de Vidriales. 45.454,01 euros (100%) Santibáñez de Vidriales. Saneamiento en Bercianos de Vidriales. 37.710,04 euros (100%)

Saneamiento en Bercianos de Vidriales. 37.710,04 euros (100%) Santovenia. Pavimentación en Santovenia del Esla. 22.111,06 euros (100%)

Pavimentación en Santovenia del Esla. 22.111,06 euros (100%) San Vicente de la Cabeza. Abastecimiento, saneamiento y pavimentación en San Vicente de la Cabeza. 40.851,92 euros (100%)

Abastecimiento, saneamiento y pavimentación en San Vicente de la Cabeza. 40.851,92 euros (100%) San Vitero. Abastecimiento y saneamiento en San Vitero. 50.424,08 euros (100%)

Abastecimiento y saneamiento en San Vitero. 50.424,08 euros (100%) Sanzoles. Abastecimiento en Sanzoles. 31.111,99 euros (100%)

Abastecimiento en Sanzoles. 31.111,99 euros (100%) Tábara. Pavimentación en Tábara. 43.891,16 euros (100%)

Pavimentación en Tábara. 43.891,16 euros (100%) Tapioles. Reforma de la ETAP en Tapioles. 18.250,00 euros (100%)

Reforma de la ETAP en Tapioles. 18.250,00 euros (100%) Torre del Valle, La. Estabilización espadaña de la iglesia de La Torre del Valle. 17.520,13 euros (120%)

Estabilización espadaña de la iglesia de La Torre del Valle. 17.520,13 euros (120%) Torre del Valle, La. Pavimentación en Paladinos. 5.550,81 euros (100%)

Pavimentación en Paladinos. 5.550,81 euros (100%) Torregamones. Pavimentación y saneamiento en Torregamones. 18.827,63 euros (100%)

Pavimentación y saneamiento en Torregamones. 18.827,63 euros (100%) Torregamones. Pavimentación y saneamiento en Torregamones. 3.532,23 euros (110%)

Pavimentación y saneamiento en Torregamones. 3.532,23 euros (110%) Torres del Carrizal. Urbanización calle en Torres del Carrizal. 30.174,69 euros (100%)

Urbanización calle en Torres del Carrizal. 30.174,69 euros (100%) Trabazos. Pavimentación en Trabazos. 38.710,93 euros (100%)

Pavimentación en Trabazos. 38.710,93 euros (100%) Trabazos. Pavimentación en Villarino, San Martín y Latedo. 29.536,08 euros (100%)

Pavimentación en Villarino, San Martín y Latedo. 29.536,08 euros (100%) Trefacio. Pavimentación en Murias de Sanabria. 14.000,00 euros (100%)

Pavimentación en Murias de Sanabria. 14.000,00 euros (100%) Trefacio. Obras de distribución interior en el edificio centro de interpretación de la trucha en Trefacio. 20.400,00 euros (120%)

Obras de distribución interior en el edificio centro de interpretación de la trucha en Trefacio. 20.400,00 euros (120%) Uña de Quintana. Alumbrado en Uña de Quintana. 17.954,56 euros (100%)

Alumbrado en Uña de Quintana. 17.954,56 euros (100%) Vadillo de la Guareña. Pavimentación en Vadillo de la Guareña. 22.975,62 euros (100%)

Pavimentación en Vadillo de la Guareña. 22.975,62 euros (100%) Valcabado. Aceras sobre canal en Valcabado. 28.000,00 euros (100%)

Aceras sobre canal en Valcabado. 28.000,00 euros (100%) Valdefinjas. Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Valdefinjas. 15.493,90 euros (100%)

Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Valdefinjas. 15.493,90 euros (100%) Valdescorriel. Pavimentación en Valdescorriel. 18.200,00 euros (100%)

Pavimentación en Valdescorriel. 18.200,00 euros (100%) Vallesa de la Guareña. Abastecimiento en Vallesa de la Guareña y Olmo de la Guareña. 20.750,00 euros (100%)

Abastecimiento en Vallesa de la Guareña y Olmo de la Guareña. 20.750,00 euros (100%) Vega de Tera. Abastecimiento en Junquera de Tera y alumbrado en Milla de Tera. 20.974,89 euros (100%)

Abastecimiento en Junquera de Tera y alumbrado en Milla de Tera. 20.974,89 euros (100%) Vega de Tera. Espacio recreativo infantil en Calzada de Tera. 18.048,17 euros (120%)

Espacio recreativo infantil en Calzada de Tera. 18.048,17 euros (120%) Vega de Villalobos. Abastecimiento en Vega de Villalobos. 16.389,47 euros (100%)

Abastecimiento en Vega de Villalobos. 16.389,47 euros (100%) Vegalatrave. Abastecimiento en Vegalatrave. 16.291,95 euros (100%)

Abastecimiento en Vegalatrave. 16.291,95 euros (100%) Venialbo. Abastecimiento en Venialbo. 30.000,00 euros (100%)

Abastecimiento en Venialbo. 30.000,00 euros (100%) Vezdemarbán. Pavimentación en Vezdemarbán. 30.590,34 euros (100%)

Pavimentación en Vezdemarbán. 30.590,34 euros (100%) Vidayanes. Pavimentación en Vidayanes. 16.075,82 euros (100%)

Pavimentación en Vidayanes. 16.075,82 euros (100%) Videmala. Pavimentación en Videmala y Villanueva de los Corchos. 23.453,34 euros (100%)

Pavimentación en Videmala y Villanueva de los Corchos. 23.453,34 euros (100%) Villabrázaro. Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Villabrázaro. 21.670,92 euros (100%)

Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Villabrázaro. 21.670,92 euros (100%) Villabrázaro. Adecuación centro cultural en San Román del Valle. 6.887,23 euros (110%)

Adecuación centro cultural en San Román del Valle. 6.887,23 euros (110%) Villabuena del Puente. Pavimentación en Villabuena del Puente. 35.964,62 euros (100%)

Pavimentación en Villabuena del Puente. 35.964,62 euros (100%) Villadepera. Pavimentación y abastecimiento en Villadepera. 19.866,55 euros (100%)

Pavimentación y abastecimiento en Villadepera. 19.866,55 euros (100%) Villaescusa. Abastecimiento y saneamiento en Villaescusa. 21.988,57 euros (100%)

Abastecimiento y saneamiento en Villaescusa. 21.988,57 euros (100%) Villafáfila. Pavimentación en Villafáfila. 35.500,00 euros (100%)

Pavimentación en Villafáfila. 35.500,00 euros (100%) Villaferrueña. Pavimentación en Villaferrueña. 17.279,83 euros (100%)

Pavimentación en Villaferrueña. 17.279,83 euros (100%) Villageriz. Acondicionamiento de camino en Villageriz. 15.626,91 euros (110%)

Acondicionamiento de camino en Villageriz. 15.626,91 euros (110%) Villalazán. Abastecimiento y pavimentación en Villalazán. 23.025,50 euros (100%)

Abastecimiento y pavimentación en Villalazán. 23.025,50 euros (100%) Villalba de la Lampreana. Abastecimiento en Villalba de la Lampreana. 21.563,59 euros (100%)

Abastecimiento en Villalba de la Lampreana. 21.563,59 euros (100%) Villalcampo. Pavimentación en Villalcampo. 25.122,51 euros (100%)

Pavimentación en Villalcampo. 25.122,51 euros (100%) Villalcampo. Pavimentación en Carbajosa. 8.672,22 euros (100%)

Pavimentación en Carbajosa. 8.672,22 euros (100%) Villalobos. Pavimentación en Villalobos. 21.313,01 euros (100%)

Pavimentación en Villalobos. 21.313,01 euros (100%) Villalonso. Abastecimiento en Villalonso. 15.971,70 euros (100%)

Abastecimiento en Villalonso. 15.971,70 euros (100%) Villalpando. Adecuación piscina en Villalpando. 72.571,06 euros (120%)

Adecuación piscina en Villalpando. 72.571,06 euros (120%) Villalube. Abastecimiento en Villalube. 18.800,00 euros (100%)

Abastecimiento en Villalube. 18.800,00 euros (100%) Villamayor de Campos. Pavimentación en Villamayor de Campos. 25.200,00 euros (100%)

Pavimentación en Villamayor de Campos. 25.200,00 euros (100%) Villamor de los Escuderos. Pavimentación en Villamor de los Escuderos. 27.000,00 euros (100%)

Pavimentación en Villamor de los Escuderos. 27.000,00 euros (100%) Villanázar. Pavimentación en Vecilla de Trasmonte. 33.640,66 euros (110%)

Pavimentación en Vecilla de Trasmonte. 33.640,66 euros (110%) Villanueva de Azoague. Cerramiento pista polideportiva en Villanueva de Azoague. 34.542,90 euros (120%)

Cerramiento pista polideportiva en Villanueva de Azoague. 34.542,90 euros (120%) Villanueva de Campeán. Pavimentación y abastecimiento en Villanueva de Campeán. 17.788,30 euros (100%)

Pavimentación y abastecimiento en Villanueva de Campeán. 17.788,30 euros (100%) Villanueva de las Peras. Pavimentación en Villanueva de las Peras. 15.468,05 euros (100%)

Pavimentación en Villanueva de las Peras. 15.468,05 euros (100%) Villanueva del Campo. Pavimentación y abastecimiento en Villanueva del Campo. 43.591,89 euros (100%)

Pavimentación y abastecimiento en Villanueva del Campo. 43.591,89 euros (100%) Villaralbo. Remodelación de la fuente de El Pato en Villaralbo. 11.688,29 euros (120%)

Remodelación de la fuente de El Pato en Villaralbo. 11.688,29 euros (120%) Villaralbo. Pavimentación en Villaralbo. 75.380,67 euros (100%)

Pavimentación en Villaralbo. 75.380,67 euros (100%) Villardeciervos. Pavimentación en Villardeciervos. 33.927,74 euros (100%)

Pavimentación en Villardeciervos. 33.927,74 euros (100%) Villar de Fallaves. Pavimentación en Villar de Fallaves. 15.000,00 euros (100%)

Pavimentación en Villar de Fallaves. 15.000,00 euros (100%) Villar del Buey. Pavimentación en Villar del Buey. 35.283,27 euros (100%)

Pavimentación en Villar del Buey. 35.283,27 euros (100%) Villar del Buey. Pavimentación en Pasariegos. 22.800,97 euros (100%)

Pavimentación en Pasariegos. 22.800,97 euros (100%) Villardiegua de la Ribera. Cubierta de frontón en Villardiegua de la Ribera. 17.405,90 euros (120%)

Cubierta de frontón en Villardiegua de la Ribera. 17.405,90 euros (120%) Villárdiga. Finalización de local cultural en Villárdiga. 15.493,90 euros (110%)

Finalización de local cultural en Villárdiga. 15.493,90 euros (110%) Villardondiego. Pavimentación en Villardondiego. 17.572,16 euros (100%)

Pavimentación en Villardondiego. 17.572,16 euros (100%) Villarrín de Campos. Pavimentación en Villarrín de Campos. 28.421,51 euros (100%)

Pavimentación en Villarrín de Campos. 28.421,51 euros (100%) Villaseco del Pan. Pavimentación en Villaseco del Pan. 21.362,89 euros (100%)

Pavimentación en Villaseco del Pan. 21.362,89 euros (100%) Villavendimio. Pavimentación en Villavendimio. 19.234,76 euros (120%)

Pavimentación en Villavendimio. 19.234,76 euros (120%) Villaveza del Agua. Pavimentación en Villaveza del Agua. 19.733,54 euros (100%)

Pavimentación en Villaveza del Agua. 19.733,54 euros (100%) Villaveza de Valverde. Pavimentación en Villaveza de Valverde. 15.992,69 euros (100%)

Pavimentación en Villaveza de Valverde. 15.992,69 euros (100%) Viñas. Pavimentación en Ribas y Vega de Nuez y mejoras en el cementerio en Vega de Nuez. 34.151,63 euros (110%)

Listado de pueblos y actuaciones financiadas en Zamora por el Fondo de Cohesión Territorial 2025