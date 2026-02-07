Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿En qué obras se va a gastar mi ayuntamiento las ayudas de la Diputación de Zamora? Listado completo

La Diputación de Zamora destinará casi 11 millones de euros a 555 actuaciones en la provincia, gracias al Plan Municipal de Obras de 2027 y al Fondo de Cohesión Territorial de 2025

El diputado de obras y el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, detallan la resolución de ambos planes.

El diputado de obras y el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, detallan la resolución de ambos planes. / José Luis Fernández / LZA

Leticia Galende

La Diputación Provincial de Zamora ha anunciado ha resuelto provisionalmente el Plan Municipal de Obras de 2027 y ha resulto definitivamente el Fondo de Cohesión Territorial de 2025. Dos líneas de ayuda que permitirán ejecutar un total de 555 actuaciones en la provincia con una inversión global cercana a los 11 millones de euros.

Respecto al Plan Municipal de Obras 2027, cuenta con un presupuesto de 7.928.949 euros que se repartirán en 247 solicitudes para 244 ayuntamientos y tres entidades locales menores (Santa Marta de Tera, Litos y Villanueva de Valrojo). Toro y Cuelgamures no solicitaron esta ayuda y a Fresno de la Polvorosa se le denegó por hacerlo fuera de plazo.

Por otro lado, el Fondo de Cohesión Territorial 2025 está dotado con 3.111.000 euros, un 50% del dinero lo aporta la Junta de Castilla y León, un 25% la Diputación de Zamora y el 25% restante los ayuntamientos. Un total de 236 ayuntamientos se beneficiarán de esta convocatoria.

Listado de pueblos y actuaciones financiadas por el Plan Municipal de Obras de 2027

  • Abezames. Pavimentación en Abezames. 15.410,77 euros (100%)
  • Alcañices. Pavimentación en Alcañices. 72.142,11 euros (100%)
  • Alcubilla de Nogales. Pavimentación cementerio en Alcubilla de Nogales. 17.489,03 euros (100%)
  • Alfaraz de Sayago. Pavimentación en Alfaraz de Sayago. 22.987,81 euros (100%)
  • Algodre. Alumbrado público en Algodre. 18.168,00 euros (100%)
  • Almaraz de Duero. Reparación en Residencia de la Tercera Edad Almaraz de Duero. 29.044,12 euros (110%)
  • Almeida de Sayago. Pavimentación en Almeida. 26.959,07 euros (100%)
  • Almeida de Sayago. Pavimentación en Escuadro. 8.132,49 euros (100%)
  • Andavías. Pavimentación en Andavías. 29.376,10 euros (100%)
  • Arcenillas. Pavimentación en Arcenillas. 31.704,28 euros (100%)
  • Arcos de la Polvorosa. Pavimentación en Arcos de la Polvorosa. 21.778,54 euros (100%)
  • Argañín. Local social en Argañín. 16.291,95 euros (110%)
  • Argujillo. Abastecimiento en Argujillo. 18.510,17 euros (100%)
  • Argujillo. Abastecimiento en Argujillo. 3.434,63 euros (120%)
  • Arquillinos. Pavimentación en Arquillinos. 17.372,65 euros (100%)
  • Arrabalde. Pavimentación en Arrabalde. 20.731,10 euros (100%)
  • Aspariegos. Pavimentación en Aspariegos. 21.900,00 euros (100%)
  • Asturianos. Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Asturianos. 48.267,77 euros (100%)
  • Ayoó de Vidriales. Saneamiento en Ayoó de Vidriales. 16.750,41 euros (100%)
  • Ayoó de Vidriales. Adecuación (pavimentación) de plaza en Congosta. 10.325,54 euros (100%)
  • Ayoó de Vidriales. Pavimentación en Carrcedo. 6.897,23 euros (100%)
  • Barcial del Barco. Instalación de piscina prefabricada y acondicionamiento de parcela en Barcial del Barco. 23.557,53 euros (120%)
  • Belver de los Montes. Reparación de piscina municipal en Belver de los Montes. 23.474,40 euros (120%)
  • Benavente. Pavimentación en Benavente. 300.779,92 euros (100%)
  • Benegiles. Pavimentación, abastecimiento, saneamiento y alumbrado en Benegiles. 23.984,63 euros (100%)
  • Bermillo de Sayago. Pavimentación en Torrefrades. 12.961,27 euros (100%)
  • Bermillo de Sayago. Pavimentación en Piñuel. 12.961,27 euros (100%)
  • Bermillo de Sayago. Pavimentación en Villamayor de Ladre. 12.961,27 euros (110%)
  • Bermillo de Sayago. Reparación cubierta en edificio de usos múltiples de Gáname. 12.961,27 euros (120%)
  • Bermillo de Sayago. Pavimentación y abastecimiento en Fadón. 12.961,27 euros (110%)
  • Bermillo de Sayago. Pavimentación en Villamor de Cadozos. 12.961,27 euros (110%)
  • Bermillo de Sayago. Pavimentación en Fresnadillo. 12.961,27 euros (100%)
  • Bóveda de Toro, La. Pavimentación y abastecimiento en la Bóveda de Toro. 39.000,00 euros (100%)
  • Bretó. Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Bretó. 19.783,42 euros (100%)
  • Bretocino. Pavimentación en Bretocino. 20.980,49 euros (100%)
  • Brime de Sog. Pavimentación en Brime de Sog. 17.738,42 euros (100%)
  • Brime de Urz. Pavimentación acceso al cementerio en Brime de Urz. 16.990,25 euros (110%)
  • Burganes de Valverde. Fosa séptica en Olmillos de Valverde. 42.550,00 euros (100%)
  • Bustillo del Oro. Pavimentación en Bustillo del Oro. 16.125,69 euros (100%)
  • Cabañas de Sayago. Pavimentación en Cabañas de Sayago. 18.952,12 euros (100%)
  • Calzadilla de Tera. Abastecimiento en Olleros de Tera. 29.555,09 euros (100%)
  • Camarzana de Tera. Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Camarzana de Tera. 34.863,63 euros (100%)
  • Camarzana de Tera. Abastecimiento en San Juanico el Nuevo. 10.700,00 euros (100%)
  • Santa Marta de Tera (Camarzana). Pavimentación en Santa Marta de Tera. 11.317,89 euros (100%)
  • Cañizal. Pavimentación en Cañizal. 29.132,30 euros (100%)
  • Cañizo. Pavimentación en Cañizo. 20.800,00 euros (100%)
  • Carbajales de Alba. Pavimentación en Carbajales de Alba. 31.000,00 euros (100%)
  • Carbellino. Abastecimiento y pavimentación en Carbellino. 20.232,32 euros (100%)
  • Casaseca de Campeán. Pavimentación de accesos al cementerio en Casaseca de Campeán. 16.657,73 euros (110%)
  • Casaseca de las Chanas. Pavimentación en Casaseca de las Chanas. 28.512,08 euros (110%)
  • Castrillo de la Guareña. Pavimentación en Castrillo de la Guareña. 18.000,00 euros (100%)
  • Castrogonzalo. Pavimentación en Castrogonzalo. 29.748,25 euros (100%)
  • Castronuevo. Pavimentación en Castronuevo. 21.294,27 euros (100%)
  • Castroverde de Campos. Pavimentación en Castroverde de Campos. 22.975,62 euros (100%)
  • Cazurra. Abastecimiento, saneamiento y pavimentación en Cazurra. 15.992,69 euros (110%)
  • Cerecinos de Campos. Pavimentación en Cerecinos de Campos. 22.609,84 euros (100%)
  • Cerecinos del Carrizal. Refuerzo de muro (pavimentación) en Cerecinos del Carrizal. 17.138,25 euros (100%)
  • Cernadilla. Pavimentación en Cernadilla y San Salvador. 27.372,65 euros (100%)
  • Cobreros. Pavimentación en Cobreros. 48.048,70 euros (100%)
  • Cobreros. Pavimentación en Riego de Lomba. 10.659,39 euros (100%)
  • Cobreros. Pavimentación en Castro de Sanabria. 8.426,36 euros (100%)
  • Cobreros. Pavimentación en San Miguel de Lomba. 6.122,24 euros (100%)
  • Cobreros. Bocas de riego e hidrantes contra incendios en Cobreros y anejos. 22.321,46 euros (100%)
  • Coomonte. Construcción de cubierta para techado de maquinaria y vehículos municipales en Coomonte. 20.481,71 euros (120%)
  • Coreses. Pavimentación en Coreses. 56.809,58 euros (100%)
  • Corrales del Vino. Saneamiento en Corrales del Vino. 58.341,00 euros (100%)
  • Cotanes del Monte. Pavimentación en Cotanes. 16.291,95 euros (100%)
  • Cubillos. Acondicionamiento de inmueble para almacén municipal en Cubillos. 25.220,13 euros (120%)
  • Cubo de Benavente. Pavimentación en Cubo de Benavente. 17.788,30 euros (100%)
  • Cubo de Tierra del Vino, El. Abastecimiento y pavimentación en Cubo del Vino. 25.220,13 euros (100%)
  • Entrala. Mejora del firme y de la accesibilidad de la plaza peatonal del antiguo depósito de agua de Entrala. 18.536,47 euros (120%)
  • Espadañedo. Pavimentación y saneamiento en Espadañedo, Faramontanos de la Sierra y Vega del Castillo. 42.400,02 euros (100%)
  • Faramontanos de Tábara. Pavimentación en Faramontanos de Tábara. 26.217,69 euros (100%)
  • Fariza. Pavimentación en Badilla. 8.469,09 euros (100%)
  • Fariza. Pavimentación en Fariza. 10.784,64 euros (100%)
  • Fariza. Pavimentación en Mámoles. 1.823,06 euros (110%)
  • Fariza. Pavimentación en Mámoles. 9.033,27 euros (100%)
  • Fariza. Pavimentación en Palazuelo. 9.855,54 euros (100%)
  • Fariza. Pavimentación en Tudera. 15.610,98 euros (100%)
  • Fariza. Pavimentación en Zafara. 6.219,40 euros (100%)
  • Fermoselle. Pavimentación en Fermoselle. 60.018,41 euros (100%)
  • Ferreras de Abajo. Pavimentación en Ferreras de Abajo. 27.880,30 euros (100%)
  • Litos (Ferreras de Abajo). Pavimentación en Litos. 9.289,52 euros (100%)
  • Ferreras de Arriba. Pavimentación en Ferreras de Arriba. 22.443,58 euros (100%)
  • Villanueva de Valrojo (Ferreras de Arriba). Urbanización calle en Villanueva de Valrojo. 10.120,82 euros (100%)
  • Ferreruela. Abastecimiento en Ferreruela de Tábara y Sesnández de Tábara. 40.008,43 euros (100%)
  • Figueruela de Arriba. Pavimentación, abastecimiento y saneamiento en Gallegos del Campo. 17.271,14 euros (100%)
  • Figueruela de Arriba. Edificio de usos múltiples en Figueruela de Arriba. 32.569,13 euros (120%)
  • Figueruela de Arriba. Alumbrado en Villarino Manzanas y Riomanzanas. 6.044,90 euros (100%)
  • Fonfría. Abastecimiento en Arcillera. 15.311,48 euros (100%)
  • Fonfría. Pavimentación en Brandilanes. 20.250,67 euros (100%)
  • Fonfría. Pavimentación en Castro de Alcañices. 19.262,83 euros (110%)
  • Fonfría. Pavimentación en Fonfría. 26.177,69 euros (110%)
  • Fresno de la Ribera. Pavimentación en Fresno de la Ribera. 26.550,21 euros (100%)
  • Fresno de Sayago. Pavimentación en Fresno de Sayago y Mogatar. 23.702,73 euros (100%)
  • Friera de Valverde. Saneamiento en Friera de Valverde. 18.037,69 euros (100%)
  • Fuente Encalada. Abastecimiento y aceras en Fuente Encalada. 16.823,99 euros (100%)
  • Fuentelapeña. Abastecimiento en Fuentelapeña. 37.334,79 euros (100%)
  • Fuentesaúco. Pavimentación en Fuentesaúco. 43.182,60 euros (100%)
  • Fuentesaúco. Adecuación entorno zona deportiva en Fuentesaúco. 33.952,84 euros (120%)
  • Fuentes de Ropel. Abastecimiento y saneamiento en Fuentes de Ropel. 28.345,82 euros (100%)
  • Fuentesecas. Pavimentación en Fuentesecas. 14.795,61 euros (100%)
  • Fuentespreadas. Pavimentación en Fuentespreadas. 23.907,69 euros (100%)
  • Galende. Pavimentación en el Puente de Sanabria. 37.100,00 euros (100%)
  • Galende. Pavimentación en Vigo de Sanabria. 62.646,00 euros (100%)
  • Gallegos del Pan. Abastecimiento en Gallegos del Pan. 17.270,35 euros (100%)
  • Gallegos del Río. Abastecimiento en Domez y Valer. 28.742,70 euros (100%)
  • Gallegos del Río. Abastecimiento en Puercas, Gallegos del Río, Tolilla, Flores y Lober de Aliste. 33.177,72 euros (100%)
  • Gamones. Local social en Gamones. 16.707,60 euros (110%)
  • Gema. Pavimentación en Gema. 21.362,89 euros (100%)
  • Granja de Moreruela. Reforma casa consistorial en Granja de Moreruela. 22.476,84 euros (110%)
  • Granucillo. Alumbrado en Grijalba y Granucillo. 27.323,09 euros (100%)
  • Guarrate. Abastecimiento en Guarrate. 25.981,20 euros (100%)
  • Hermisende. Pavimentación y renovación de redes en Castromil. 41.612,28 euros (100%)
  • Hiniesta, La. Mejora del entorno externo de la Iglesia Santa María La Real de La Hiniesta. 25.186,88 euros (100%)
  • Jambrina. Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Jambrina. 18.568,41 euros (100%)
  • Justel. Pavimentación en Villalverde y Quintanilla (Justel). 13.275,92 euros (100%)
  • Justel. Pavimentación de caminos en Justel. 12.809,84 euros (110%)
  • Losacino. Pavimentación en Losacino. 7.610,42 euros (100%)
  • Losacino. Reforma salón cultural en Muga de Alba. 28.253,69 euros (110%)
  • Losacio. Abastecimiento y pavimentación en Losacio. 16.740,86 euros (100%)
  • Lubián. Pavimentación y drenaje en Chanos. 50.000,00 euros (100%)
  • Luelmo. Pavimentación en Luelmo y Monumenta. 13.526,98 euros (100%)
  • Luelmo. Pavimentación con aglomerado en Luelmo. 10.624,65 euros (100%)
  • Maderal, El. Adecuación de zona de servicios municipales en El Maderal. 20.149,19 euros (120%)
  • Madridanos. Cubierta de frontón y pista polideportiva en Madridanos. 37.169,81 euros (120%)
  • Mahide. Pavimentación en Mahíde. 12.948,44 euros (100%)
  • Mahide. Pavimentación en Pobladura de Aliste. 6.484,58 euros (100%)
  • Mahide. Pavimentación en la Torre de Aliste. 12.670,38 euros (100%)
  • Mahide. Pavimentación en Boya. 9.092,15 euros (100%)
  • Mahide. Canalización de cuneta en San Pedro de las Herrerías. 4.240,72 euros (100%)
  • Maire de Castroponce. Pavimentación en Maire de Castroponce. 18.735,98 euros (100%)
  • Malva. Pavimentación en Malva. 16.823,99 euros (100%)
  • Manganeses de la Lampreana. Pavimentación en Riego del Camino. 14.999,99 euros (100%)
  • Manganeses de la Lampreana. Pavimentación en Manganeses de la Lampreana. 20.607,62 euros (110%)
  • Manganeses de la Polvorosa. Pavimentación en Manganeses de la Polvorosa. 38.000,00 euros (100%)
  • Manzanal de Arriba. Pavimentación, abastecimiento y saneamiento en Codesal. 47.531,95 euros (100%)
  • Manzanal de Arriba. Pavimentación en Manzanal de Arriba. 14.267,65 euros (100%)
  • Manzanal del Barco. Abastecimiento en Manzanal del Barco. 17.000,00 euros (100%)
  • Manzanal de los Infantes. Pavimentación en Manzanal de los Infantes y anejos. 35.248,22 euros (100%)
  • Manzanal de los Infantes. Pavimentación en Otero. 8.288,25 euros (110%)
  • Matilla de Arzón. Abastecimiento en Matilla de Arzón. 19.234,76 euros (100%)
  • Matilla la Seca. Pavimentación en Matilla la Seca. 14.379,96 euros (100%)
  • Mayalde. Pavimentación y abastecimiento en Mayalde. 18.819,11 euros (100%)
  • Melgar de Tera. Construcción de local social en Pumarejo de Tera. 31.766,35 euros (110%)
  • Micereces de Tera. Construcción nave para almacén en Abraveses de Tera. 39.792,29 euros (120%)
  • Milles de la Polvorosa. Pavimentación en Milles de la Polvorosa. 21.562,40 euros (100%)
  • Molacillos. Depósito municipal en Molacillos. 19.676,65 euros (100%)
  • Molacillos. Cercado de nave municipal en Molacillos. 2.600,67 euros (120%)
  • Molezuelas de la Carballeda. Abastecimiento en Molezuelas de la Carballeda. 14.961,87 euros (100%)
  • Mombuey. Abastecimiento en Mombuey. 31.726,41 euros (100%)
  • Mombuey. Pavimentación en Valparaíso. 7.700,11 euros (100%)
  • Monfarracinos. Pavimentación y abastecimiento en Monfarracinos. 54.481,94 euros (100%)
  • Montamarta. Pavimentación en Montamarta. 35.200,00 euros (100%)
  • Moral de Sayago. Pavimentación y alumbrado en Moral y Abelón. 28.287,54 euros (100%)
  • Moraleja del Vino. Rehabilitación de la cubierta de las antiguas escuelas de Moraleja del Vino. 77.272,73 euros (110%)
  • Moraleja de Sayago. Sustitución de la carpintería exterior del edificio de usos múltiples en Moraleja de Sayago. 25.469,52 euros (100%)
  • Morales del Vino. Pavimentación en Morales del Vino. 85.462,39 euros (100%)
  • Morales del Vino. Instalación de contenedor soterrado en Morales del Vino. 33.309,70 euros (120%)
  • Morales de Rey. Pavimentación en Morales de Rey. 30.374,36 euros (100%)
  • Morales de Rey. Pavimentación en Vecilla de la Polvorosa. 9.621,88 euros (100%)
  • Morales de Toro. Pavimentación en Morales de Toro. 51.156,74 euros (100%)
  • Morales de Valverde. Reforma Casa del Cura en Morales de Valverde. 24.484,15 euros (110%)
  • Moralina. Pavimentación y abastecimiento en Moralina. 21.778,54 euros (100%)
  • Moreruela de los Infanzones. Mejora de la eficiencia energética en la planta de tratamiento de agua en Moreruela de los Infanzones. 26.000,00 euros (100%)
  • Moreruela de Tábara. Abastecimiento en Moreruela de Tábara y Santa Eulalia de Tábara. 30.053,87 euros (100%)
  • Muelas de los Caballeros. Pavimentación en Muelas de los Caballeros, Gramedo y Donado. 29.680,00 euros (100%)
  • Muelas del Pan. Abastecimiento en Muelas del Pan y Cerezal de Aliste. 35.000,00 euros (100%)
  • Muelas del Pan. Pavimentación y abastecimiento en Villaflor y Ricobayo de Alba. 17.000,00 euros (100%)
  • Muga de Sayago. Pavimentación en Muga de Sayago. 26.018,18 euros (100%)
  • Navianos de Valverde. Pavimentación en Navianos de Valverde. 19.484,65 euros (100%)
  • Olmillos de Castro. Pavimentación en Marquiz de Alba. 35.564,84 euros (110%)
  • Otero de Bodas. Rehabilitación de edificio para velatorio. 24.816,67 euros (120%)
  • Pajares de la Lampreana. Pavimentación en Pajares de la Lampreana. 24.498,39 euros (100%)
  • Palacios del Pan. Pavimentación en Palacios del Pan. 22.313,03 euros (100%)
  • Palacios de Sanabria. Abastecimiento en Otero de Sanabria. 37.692,97 euros (100%)
  • Pedralba de la Pradería. Pavimentación en Pedralba de la Pradería. 41.229,88 euros (100%)
  • Pego, El. Reforma cubierta edificio municipal en El Pego. 24.139,44 euros (120%)
  • Peleagonzalo. Mejora de la eficiencia energética en instalaciones municipales de Peleagonzalo. 24.817,10 euros (100%)
  • Peleas de Abajo. Pavimentación en Peleas de Abajo. 22.834,38 euros (100%)
  • Peñausende. Cerramiento pista polideportiva en Peñausende. 29.835,60 euros (120%)
  • Peñausende. Pavimentación en Tamame. 9.208,52 euros (100%)
  • Peque. Pista deportiva en Peque. 17.622,04 euros (120%)
  • Perdigón, El. Pavimentación en El Perdigón y San Marcial. 48.390,97 euros (100%)
  • Pereruela. Pavimentación y abastecimiento en Pereruela, Arcillo y Pueblica de Campeán. 41.520,36 euros (100%)
  • Pereruela. Pavimentación y abastecimiento en La Tuda, Sobradillo de Palomares y La Cernecina. 37.228,92 euros (110%)
  • Perilla de Castro. Abastecimiento en Perilla de Castro. 19.234,76 euros (100%)
  • Pías. Pavimentación y saneamiento en Pías. 13.394,50 euros (100%)
  • Pías. Pavimentación en Villanueva de la Sierra. 13.396,23 euros (100%)
  • Piedrahita de Castro. Pavimentación en Piedrahita de Castro. 17.322,77 euros (100%)
  • Pinilla de Toro. Pavimentación y abastecimiento en Pinilla de Toro. 16.888,55 euros (100%)
  • Pinilla de Toro. Abastecimiento en Pinilla de Toro. 3.842,55 euros (120%)
  • Pino del Oro. Reforma casa consistorial en Pino del Oro. 20.199,07 euros (110%)
  • Piñero, El. Pavimentación en El Piñero. 21.728,66 euros (100%)
  • Pobladura del Valle. Pavimentación de parque en Pobladura del Valle. 24.189,32 euros (120%)
  • Pobladura de Valderaduey. Pavimentación camino del cementerio en Pobladura de Valderaduey. 14.413,21 euros (110%)
  • Porto. Construcción caseta e instalación de equipo analizador fotométrico en depósito de abastecimiento de Porto. 19.118,38 euros (100%)
  • Pozoantiguo. Abastecimiento en Pozoantiguo. 20.458,01 euros (100%)
  • Pozuelo de Tábara. Pavimentación en Pozuelo de Tábara. 19.234,76 euros (100%)
  • Prado. Pavimentación en Prado. 14.800,00 euros (100%)
  • Puebla de Sanabria. Pavimentación en Puebla de Sanabria, Castellanos y Robledo. 80.000,00 euros (100%)
  • Pueblica de Valverde. Pavimentación en Pueblica de Valverde. 24.901,81 euros (100%)
  • Quintanilla del Monte. Pavimentación en Quintanilla del Monte. 16.873,86 euros (100%)
  • Quintanilla del Olmo. Abastecimiento en Quintanilla del Olmo. 14.579,47 euros (100%)
  • Quintanilla de Urz. Pavimentación en Quintanilla de Urz. 17.073,38 euros (110%)
  • Quiruelas de Vidriales. Pavimentación en Quiruelas de Vidriales. 21.000,00 euros (100%)
  • Quiruelas de Vidriales. Pavimentación en Colinas de Trasmonte. 21.000,00 euros (100%)
  • Rabanales. Pavimentación en Grisuela y Ufones. 23.183,89 euros (100%)
  • Rabanales. Pavimentación camino Matellanes. 11.752,09 euros (110%)
  • Rabanales. Derribo parcial de edificio y adecuación de plaza en Rabanales. 13.009,69 euros (120%)
  • Rabanales. Mejora de fachada local social Mellanes. 10.720,48 euros (110%)
  • Rábano de Aliste. Construcción de muro en San Mamed. 25.000,00 euros (120%)
  • Rábano de Aliste. Mejoras en el cementerio de Tola. 15.000,00 euros (100%)
  • Requejo. Pavimentación en Requejo. 17.455,78 euros (100%)
  • Revellinos. Pavimentación en Revellinos. 22.277,32 euros (100%)
  • Riofrío de Aliste. Pavimentación en Riofrío de Aliste y Sarracín de Aliste. 37.946,83 euros (100%)
  • Riofrío de Aliste. Pavimentación en Abejera y Cabañas de Aliste. 14.543,31 euros (110%)
  • Rionegro del Puente. Pavimentación en Rionegro del Puente. 15.341,59 euros (100%)
  • Rionegro del Puente. Pavimentación en Santa Eulalia del Río Negro. 13.748,95 euros (100%)
  • Rionegro del Puente. Pavimentación en Valleluengo. 8.220,05 euros (100%)
  • Roales. Abastecimiento en Roales. 55.363,12 euros (100%)
  • Robleda-Cervantes. Pavimentación en Paramio y Barrio de Lagarejos. 25.601,82 euros (100%)
  • Robleda-Cervantes. Pavimentación en Robleda. 37.993,39 euros (100%)
  • Roelos de Sayago. Pavimentación en Roelos de Sayago. 18.536,47 euros (100%)
  • Rosinos de la Requejada. Pavimentación y saneamiento en Villarejo de la Sierra. 30.000,00 euros (100%)
  • Rosinos de la Requejada. Pavimentación en Santiago de la Requejada. 40.000,00 euros (100%)
  • Salce. Pavimentación calle Castillo en Salce. 14.103,51 euros (100%)
  • Salce. Pavimentación calle Calzada en Salce. 2.354,70 euros (110%)
  • Samir de los Caños. Pavimentación en Samir de los Caños. 19.567,28 euros (100%)
  • San Agustín del Pozo. Pavimentación en San Agustín del Pozo. 19.783,42 euros (100%)
  • San Cebrián de Castro. Abastecimiento en San Cebrián de Castro. 21.913,84 euros (100%)
  • San Cebrián de Castro. Pavimentación camino zona deportiva en San Cebrián de Castro. 6.378,17 euros (110%)
  • San Cristóbal de Entreviñas. Urbanización calle Barca en San Cristóbal de Entreviñas. 64.317,26 euros (100%)
  • San Cristóbal de Entreviñas. Saneamiento en Santa Colomba de las Carabias. 13.881,15 euros (100%)
  • San Esteban del Molar. Construcción de nave de usos múltiples en San Esteban del Molar. 17.871,43 euros (120%)
  • San Justo. Pavimentación en Rábano. 23.720,20 euros (100%)
  • San Justo. Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Rozas y San Justo. 22.892,08 euros (100%)
  • San Martín de Valderaduey. Acondicionamiento de caminos en San Martín de Valderaduey. 14.961,87 euros (110%)
  • San Miguel de la Ribera. Abastecimiento en San Miguel de la Ribera. 23.141,88 euros (100%)
  • San Miguel del Valle. Pavimentación en San Miguel del Valle. 18.000,00 euros (100%)
  • San Pedro de Ceque. Alumbrado en San Pedro de Ceque. 30.340,95 euros (100%)
  • San Pedro de la Nave-Almendra. Pavimentación del camino Retalcepo en Almendra. 34.039,24 euros (110%)
  • Santa Clara de Avedillo. Reparación de la cubierta del Ayuntamiento de Santa Clara de Avedillo. 19.367,77 euros (110%)
  • Santa Colomba de las Monjas. Saneamiento en Santa Colomba de las Monjas. 22.809,36 euros (100%)
  • Santa Cristina de la Polvorosa. Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Santa Cristina de la Polvorosa. 55.978,28 euros (100%)
  • Santa Croya de Tera. Instalación del sistema de riego del parque de Santa Croya de Tera. 23.524,28 euros (120%)
  • Santa Eufemia del Barco. Drenaje y pavimentación en Losilla. 30.032,81 euros (100%)
  • Santa María de la Vega. Abastecimiento en Santa María de la Vega. 23.773,67 euros (100%)
  • Santa María de Valverde. Pavimentación en Santa María de Valverde. 14.980,37 euros (100%)
  • Santibáñez de Tera. Mejora de frontón en Santibáñez de Tera. 32.597,65 euros (120%)
  • Santibáñez de Vidriales. Pavimentación en Santibáñez de Vidriales. 45.454,01 euros (100%)
  • Santibáñez de Vidriales. Saneamiento en Bercianos de Vidriales. 37.710,04 euros (100%)
  • Santovenia. Pavimentación en Santovenia del Esla. 22.111,06 euros (100%)
  • San Vicente de la Cabeza. Abastecimiento, saneamiento y pavimentación en San Vicente de la Cabeza. 40.851,92 euros (100%)
  • San Vitero. Abastecimiento y saneamiento en San Vitero. 50.424,08 euros (100%)
  • Sanzoles. Abastecimiento en Sanzoles. 31.111,99 euros (100%)
  • Tábara. Pavimentación en Tábara. 43.891,16 euros (100%)
  • Tapioles. Reforma de la ETAP en Tapioles. 18.250,00 euros (100%)
  • Torre del Valle, La. Estabilización espadaña de la iglesia de La Torre del Valle. 17.520,13 euros (120%)
  • Torre del Valle, La. Pavimentación en Paladinos. 5.550,81 euros (100%)
  • Torregamones. Pavimentación y saneamiento en Torregamones. 18.827,63 euros (100%)
  • Torregamones. Pavimentación y saneamiento en Torregamones. 3.532,23 euros (110%)
  • Torres del Carrizal. Urbanización calle en Torres del Carrizal. 30.174,69 euros (100%)
  • Trabazos. Pavimentación en Trabazos. 38.710,93 euros (100%)
  • Trabazos. Pavimentación en Villarino, San Martín y Latedo. 29.536,08 euros (100%)
  • Trefacio. Pavimentación en Murias de Sanabria. 14.000,00 euros (100%)
  • Trefacio. Obras de distribución interior en el edificio centro de interpretación de la trucha en Trefacio. 20.400,00 euros (120%)
  • Uña de Quintana. Alumbrado en Uña de Quintana. 17.954,56 euros (100%)
  • Vadillo de la Guareña. Pavimentación en Vadillo de la Guareña. 22.975,62 euros (100%)
  • Valcabado. Aceras sobre canal en Valcabado. 28.000,00 euros (100%)
  • Valdefinjas. Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Valdefinjas. 15.493,90 euros (100%)
  • Valdescorriel. Pavimentación en Valdescorriel. 18.200,00 euros (100%)
  • Vallesa de la Guareña. Abastecimiento en Vallesa de la Guareña y Olmo de la Guareña. 20.750,00 euros (100%)
  • Vega de Tera. Abastecimiento en Junquera de Tera y alumbrado en Milla de Tera. 20.974,89 euros (100%)
  • Vega de Tera. Espacio recreativo infantil en Calzada de Tera. 18.048,17 euros (120%)
  • Vega de Villalobos. Abastecimiento en Vega de Villalobos. 16.389,47 euros (100%)
  • Vegalatrave. Abastecimiento en Vegalatrave. 16.291,95 euros (100%)
  • Venialbo. Abastecimiento en Venialbo. 30.000,00 euros (100%)
  • Vezdemarbán. Pavimentación en Vezdemarbán. 30.590,34 euros (100%)
  • Vidayanes. Pavimentación en Vidayanes. 16.075,82 euros (100%)
  • Videmala. Pavimentación en Videmala y Villanueva de los Corchos. 23.453,34 euros (100%)
  • Villabrázaro. Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en Villabrázaro. 21.670,92 euros (100%)
  • Villabrázaro. Adecuación centro cultural en San Román del Valle. 6.887,23 euros (110%)
  • Villabuena del Puente. Pavimentación en Villabuena del Puente. 35.964,62 euros (100%)
  • Villadepera. Pavimentación y abastecimiento en Villadepera. 19.866,55 euros (100%)
  • Villaescusa. Abastecimiento y saneamiento en Villaescusa. 21.988,57 euros (100%)
  • Villafáfila. Pavimentación en Villafáfila. 35.500,00 euros (100%)
  • Villaferrueña. Pavimentación en Villaferrueña. 17.279,83 euros (100%)
  • Villageriz. Acondicionamiento de camino en Villageriz. 15.626,91 euros (110%)
  • Villalazán. Abastecimiento y pavimentación en Villalazán. 23.025,50 euros (100%)
  • Villalba de la Lampreana. Abastecimiento en Villalba de la Lampreana. 21.563,59 euros (100%)
  • Villalcampo. Pavimentación en Villalcampo. 25.122,51 euros (100%)
  • Villalcampo. Pavimentación en Carbajosa. 8.672,22 euros (100%)
  • Villalobos. Pavimentación en Villalobos. 21.313,01 euros (100%)
  • Villalonso. Abastecimiento en Villalonso. 15.971,70 euros (100%)
  • Villalpando. Adecuación piscina en Villalpando. 72.571,06 euros (120%)
  • Villalube. Abastecimiento en Villalube. 18.800,00 euros (100%)
  • Villamayor de Campos. Pavimentación en Villamayor de Campos. 25.200,00 euros (100%)
  • Villamor de los Escuderos. Pavimentación en Villamor de los Escuderos. 27.000,00 euros (100%)
  • Villanázar. Pavimentación en Vecilla de Trasmonte. 33.640,66 euros (110%)
  • Villanueva de Azoague. Cerramiento pista polideportiva en Villanueva de Azoague. 34.542,90 euros (120%)
  • Villanueva de Campeán. Pavimentación y abastecimiento en Villanueva de Campeán. 17.788,30 euros (100%)
  • Villanueva de las Peras. Pavimentación en Villanueva de las Peras. 15.468,05 euros (100%)
  • Villanueva del Campo. Pavimentación y abastecimiento en Villanueva del Campo. 43.591,89 euros (100%)
  • Villaralbo. Remodelación de la fuente de El Pato en Villaralbo. 11.688,29 euros (120%)
  • Villaralbo. Pavimentación en Villaralbo. 75.380,67 euros (100%)
  • Villardeciervos. Pavimentación en Villardeciervos. 33.927,74 euros (100%)
  • Villar de Fallaves. Pavimentación en Villar de Fallaves. 15.000,00 euros (100%)
  • Villar del Buey. Pavimentación en Villar del Buey. 35.283,27 euros (100%)
  • Villar del Buey. Pavimentación en Pasariegos. 22.800,97 euros (100%)
  • Villardiegua de la Ribera. Cubierta de frontón en Villardiegua de la Ribera. 17.405,90 euros (120%)
  • Villárdiga. Finalización de local cultural en Villárdiga. 15.493,90 euros (110%)
  • Villardondiego. Pavimentación en Villardondiego. 17.572,16 euros (100%)
  • Villarrín de Campos. Pavimentación en Villarrín de Campos. 28.421,51 euros (100%)
  • Villaseco del Pan. Pavimentación en Villaseco del Pan. 21.362,89 euros (100%)
  • Villavendimio. Pavimentación en Villavendimio. 19.234,76 euros (120%)
  • Villaveza del Agua. Pavimentación en Villaveza del Agua. 19.733,54 euros (100%)
  • Villaveza de Valverde. Pavimentación en Villaveza de Valverde. 15.992,69 euros (100%)
  • Viñas. Pavimentación en Ribas y Vega de Nuez y mejoras en el cementerio en Vega de Nuez. 34.151,63 euros (110%)

Listado de pueblos y actuaciones financiadas en Zamora por el Fondo de Cohesión Territorial 2025

  • Abezames. Mejoras en la planta de agua potable. 7.927,86 €
  • Alcubilla de Nogales. Mejora de la eficiencia energética del edificio cultural en Alcubilla de Nogales. 9.378,14 €
  • Alfaraz de Sayago. Obras de acondicionamiento en el edificio polivalente en Alfaraz de Sayago. 9.717,76 €
  • Algodre. Mejora de la eficiencia energética en el edificio de usos múltiples. 10.042,26 €
  • Almaraz de Duero. Explanación y urbanización entre la calleja Beneficio y la C/ Beneficio en Almaraz de Duero. 17.661,03 €
  • Almeida de Sayago. Adecuación de caminos rurales en Almeida de Sayago y Escuadro. 20.000,14 €
  • Andavías. Renovación de la red de abastecimiento en Andavías. 18.148,92 €
  • Arcenillas. Reparación de usos múltiples fase II. 18.000,00 €
  • Arcos de la Polvorosa. Pavimentación camino de acceso al campo de fútbol en Arcos de la Polvorosa. 12.277,28 €
  • Argañín. Pavimentación en Argañín – Travesía ZA-V-2210 y Calle Abajo. 8.473,72 €
  • Argujillo. Cambio de tuberías en las calles Alto Bodegas, Travesía Sol y Calle Sol. 12.614,10 €
  • Arquillinos. Mejora de la eficiencia energética en edificio municipal. 9.465,18 €
  • Arrabalde. Mejora de la caseta de bombeo y la red de abastecimiento en Arrabalde. 12.122,64 €
  • Aspariegos. Pavimentación en Aspariegos. 12.570,56 €
  • Asturianos. Mejora del abastecimiento en Cerezal. 15.550,00 €
  • Ayoó de Vidriales. Saneamiento en Ayoó de Vidriales. 14.324,08 €
  • Barcial del Barco. Instalación de mobiliario urbano en plaza del colegio C/ Eras nº 3. 15.684,26 €
  • Belver de los Montes. Pavimentación en calle Cañada Real. 13.510,94 €
  • Benegiles. Creación de aceras (fase 3). 7.551,67 €
  • Benegiles. Ampliación de la pavimentación de la calle Larga en Benegiles. 6.193,41 €
  • Bóveda de Toro, La. Parque lineal en paseo Castronuño. 25.209,72 €
  • Bretó. Pavimentación en travesía Barrio Nuevo de Bretó. 11.119,34 €
  • Bretocino. Pavimentación y saneamiento en C/ Almagrera. 11.877,60 €
  • Brime de Sog. Pavimentación en calle del Medio. 9.673,78 €
  • Brime de Urz. Pavimentación y construcción de paseo peatonal. 9.120,82 €
  • Burganes de Valverde. Pavimentación en calles Jardines Diputación y Regadera. 23.459,52 €
  • Bustillo del Oro. Actuaciones de adecuación de parque infantil. 8.467,10 €
  • Cabañas de Sayago. Completar pavimentación en calle Iglesia. 10.507,72 €
  • Calzadilla de Tera. Actuaciones en la red de abastecimiento de Olleros de Tera. 14.999,99 €
  • Camarzana de Tera. Pavimentación, saneamiento y abastecimiento en calles Guindas y Los Negritos. 20.000,00 €
  • Camarzana de Tera. Pavimentación en calle Real en Cabañas de Tera. 9.000,00 €
  • Cañizal. Reformas en edificio cultural y oficinas municipales. 18.083,64 €
  • Cañizo. Cerramiento en calle Frontón y pavimentación en calle Cantarranas. 12.043,16 €
  • Carbajales de Alba. Mejora del alumbrado público en calle La Estación y Fonfría. 20.000,00 €
  • Carbellino. Renovación de aceras en carretera de Almeida. 11.522,07 €
  • Casaseca de Campeán. Pavimentación en Casaseca de Campeán. 8.684,22 €
  • Casaseca de las Chanas. Sustitución de la carpintería exterior del ayuntamiento. 16.318,76 €
  • Castrillo de la Guareña. Pavimentación en calle La Iglesia. 10.000,00 €
  • Castrogonzalo. Pavimentación en calle Carrancha. 18.197,16 €
  • Castronuevo. Mejora de la ETAP en Castronuevo. 5.287,70 €
  • Castronuevo. Instalación de autoconsumo en ETAP municipal. 7.155,62 €
  • Castroverde de Campos. Pavimentación en calles Camino Aguilar y Camino Carretinas. 13.566,76 €
  • Cazurra. Instalación de sistema de calefacción en local cultural Casa de los Pastores. 8.389,06 €
  • Cerecinos de Campos. Pavimentación en avenida Baltasar Lobo. 12.791,94 €
  • Cerecinos del Carrizal. Reubicación de cuadro de alumbrado e instalación de farola. 9.252,32 €
  • Cernadilla. Mejora de la pavimentación en calles San Blas y Canzillos. 9.499,24 €
  • Cobreros. Pavimentación en varias calles de Cobreros, Castro de Sanabria, Sotillo y Limianos. 21.394,30 €
  • Coomonte. Ampliación y renovación del parque infantil. 11.322,26 €
  • Corrales del Vino. Renovación de la red de abastecimiento. 32.052,90 €
  • Cotanes del Monte. Colector de pluviales en Cotanes del Monte. 8.549,88 €
  • Cubillos. Pavimentación en calle San Cebrián. 14.454,14 €
  • Cubo de Benavente. Mejora de la pavimentación en Cubo de Benavente. 9.590,52 €
  • Cubo de Tierra del Vino, El. Optimización de la eficiencia energética en edificios municipales. 14.527,92 €
  • Cuelgamures. Rehabilitación de baño de sala multiusos. 8.536,64 €
  • Entrala. Mejora del área lúdico-deportiva y zona de descanso en calle Cantón. 9.873,78 €
  • Espadañedo. Mejora de la eficiencia energética y accesibilidad de inmueble municipal en calle Caño nº 43. 9.180,88 €
  • Faramontanos de Tábara. Mejora de sistema de filtrado en ETAP. Limpieza de cunetas. 15.830,64 €
  • Fariza. Instalación de mobiliario en parques infantiles. 21.889,00 €
  • Ferreras de Abajo. Mejora y reforma de local sociocultural. 20.593,40 €
  • Ferreras de Arriba. Acondicionamiento pavimentación de travesía Urrietas. 17.748,64 €
  • Ferreruela. Renovación parcial de la red de abastecimiento en Escober de Tábara. 18.483,84 €
  • Figueruela de Arriba. Pavimentación en calle Cañada El Barrero. 15.729,90 €
  • Fonfría. Suministro de elementos para parques infantiles en Fonfría y anejos. 27.933,86 €
  • Fresno de la Ribera. Separata del proyecto para mejora medioambiental del entorno del parque de la iglesia. 15.529,30 €
  • Friera de Valverde. Canalización desagüe urbano en Friera de Valverde. 9.926,38 €
  • Fuente Encalada. Mejora abastecimiento en Fuente Encalada. 8.829,90 €
  • Fuentelapeña. Renovación de la red de abastecimiento en C/ Enrique IV y Juana la Beltraneja. 25.774,21 €
  • Fuentes de Ropel. Mejora de instalaciones municipales en Fuentes de Ropel. 16.895,33 €
  • Fuentesecas. Actuaciones de adecuación de edificios de titularidad municipal. 7.570,26 €
  • Fuentespreadas. Acondicionamiento C/ Cuelgamures, C/ Bodegas y paraje Fuente El Horno. 14.394,06 €
  • Gallegos del Río. Mejora de la cubierta del edificio de usos múltiples de Flores de Aliste. 20.086,92 €
  • Gamones. Obras de pavimentación en calle Pedrina y calle Escuelas. 8.858,76 €
  • Gema. Mejora del alumbrado en Gema. 11.827,92 €
  • Granja de Moreruela. Acondicionamiento de cubierta en edificio municipal. 13.365,24 €
  • Granucillo. Mejora del alumbrado público en Granucillo. 9.261,78 €
  • Guarrate. Mejora alumbrado público. 14.939,46 €
  • Hermisende. Pavimentación en C/ das Carballas de San Ciprián de Hermisende. 12.645,80 €
  • Hiniesta, La. Mejora en la incorporación a la CTRA ZA-P-1405 desde calle Sargento Fernández Casas. 14.614,48 €
  • Jambrina. Pavimentación en calle La Fuente. 10.503,46 €
  • Justel. Acondicionamiento de inmueble para uso de almacén en la gestión del municipio de Justel. 8.487,44 €
  • Losacino. Reforma del local municipal de Vide de Alba. 11.788,68 €
  • Losacio. Mejora de la pavimentación de la plaza de Losacio. 8.740,02 €
  • Lubián. Abastecimiento, saneamiento y pavimentación en Lubián: plaza Pachaca y entorno. 17.000,00 €
  • Luelmo. Repavimentación con aglomerado en Luelmo. 10.525,88 €
  • Madridanos. Renovación de la red de abastecimiento en calle Eras y calle Valle. 18.690,98 €
  • Mahide. Saneamiento y pavimentación en local municipal. 15.506,16 €
  • Maire de Castroponce. Pavimentación C/ Laguna Sana y Laguna de Maire de Castroponce. 10.877,37 €
  • Malva. Rehabilitación de la cubierta de edificio de titularidad municipal. 9.163,40 €
  • Manganeses de la Lampreana. Mejora del abastecimiento municipal. 18.679,18 €
  • Manganeses de la Polvorosa. Urbanización plaza de la Iglesia. 23.539,90 €
  • Manzanal de Arriba. 1ª fase depósito de residuos en Manzanal de Arriba. 16.418,14 €
  • Manzanal del Barco. Actuaciones en la red de abastecimiento de agua potable en Manzanal del Barco. 9.933,00 €
  • Manzanal de los Infantes. Adquisición placas callejero y espejos de seguridad vial. 10.033,28 €
  • Matilla de Arzón. Acceso exterior planta primera edificio de usos múltiples C/ Eras nº 4. 10.727,20 €
  • Matilla la Seca. Mejora del abastecimiento: reparaciones zona depósito. 7.256,64 €
  • Mayalde. Pavimentación en la calle Cristo. 10.613,20 €
  • Melgar de Tera. Cubierta centro cultural Pumarejo. 5.174,40 €
  • Melgar de Tera. Reparación de caminos. 9.075,00 €
  • Melgar de Tera. Bancos mirador. 2.148,40 €
  • Micereces de Tera. Acondicionamiento de caminos rurales en Micereces de Tera. 19.350,76 €
  • Milles de la Polvorosa. Pavimentación en calle Carretera en Milles de la Polvorosa. 11.832,18 €
  • Molacillos. Acondicionamiento y mejora del edificio del ayuntamiento. 12.659,48 €
  • Molezuelas de la Carballeda. Mejora del abastecimiento en Molezuelas de la Carballeda. 7.682,36 €
  • Mombuey. Pavimentación y servicios urbanísticos en travesía Escribano de Mombuey. 17.025,00 €
  • Monfarracinos. 2ª ampliación peatonal de dos tramos de acceso a zona deportiva. 37.417,20 €
  • Montamarta. Pavimentación de la calle Pintados y plaza Nueva. 21.372,08 €
  • Moral de Sayago. Ampliación y reforma de red de alumbrado en Moral y Abelón. 14.576,75 €
  • Moraleja de Sayago. Pavimentación en Moraleja de Sayago. 14.633,42 €
  • Morales de Toro. Pavimentación de los accesos a los números impares de la carretera de Tordesillas. 31.294,62 €
  • Morales de Valverde. Pavimentación en calle Iglesia en San Pedro de Zamudia. 10.734,78 €
  • Moralina. Pavimentación y abastecimiento en CTRA Fonfría de Moralina. 14.700,00 €
  • Moreruela de los Infanzones. Pavimentación y alumbrado público en Moreruela de los Infanzones. 15.356,20 €
  • Moreruela de Tábara. Pavimentación y abastecimiento en Santa Eulalia de Tábara. 14.488,68 €
  • Muelas de los Caballeros. Pavimentación en calle Astorga de Muelas de los Caballeros. 11.525,66 €
  • Muelas del Pan. Continuación pavimentación (MBC) de calle La Era y calle Tirolabola. 23.590,08 €
  • Muga de Sayago. Reparación y pintura de distintos locales del ayuntamiento. 15.139,08 €
  • Navianos de Valverde. Pavimentación en Navianos de Valverde. 10.856,80 €
  • Olmillos de Castro. Mejora del abastecimiento en calle Era (San Martín de Tábara). 11.972,20 €
  • Otero de Bodas. Acondicionamiento ermita Val de Santa María (3ª fase). 11.146,30 €
  • Pajares de la Lampreana. Pavimentación en Pajares de la Lampreana (calles Cárcaba y Manganeses). 14.300,88 €
  • Palacios del Pan. Renovación de la pavimentación de la C/ Miguel Delibes. 13.164,22 €
  • Palacios de Sanabria. Mejora de la eficiencia energética en el ayuntamiento. 12.666,58 €
  • Pedralba de la Pradería. Sustitución de luminarias y optimización de cableado para eficiencia energética del alumbrado público. 11.931,52 €
  • Pego, El. Pavimentación zona báscula municipal. 14.264,46 €
  • Peleagonzalo. Renovación de la red de abastecimiento de agua potable en la zona de las bodegas. 14.429,54 €
  • Peleas de Abajo. Mejora de accesibilidad, reparación de pavimentos y cimentación para elementos deportivos. 13.694,96 €
  • Peque. Adecuación local social. 9.875,30 €
  • Perdigón, El. Mejora urbana en varias calles: pavimentación (Huerto y Manzana) y sustitución red de abastecimiento (Capitol nº 3 a cruce con Tejares). 24.150,50 €
  • Pereruela. Reparación del centro cultural (fase 3) en Sobradillo de Palomares. 20.090,20 €
  • Perilla de Castro. Adecuación del área lúdico-recreativa en el entorno de las antiguas escuelas. 11.354,47 €
  • Pías. Renovación red de abastecimiento prolongación C/ Touza en Villanueva de la Sierra. 8.997,84 €
  • Piedrahita de Castro. Acondicionamiento de camino Matagatos. 9.239,06 €
  • Pinilla de Toro. Sustitución de pavimentos en recorrido de parque. 11.642,98 €
  • Pino del Oro. Adecuación y mejora de abrevaderos municipales. 11.196,90 €
  • Piñero, El. Reparación de la red de alcantarillado en la calle Nueva. 12.270,66 €
  • Pobladura del Valle. Pavimentación en calle Reguero. 13.868,06 €
  • Pobladura de Valderaduey. Finalización de vallado en parque infantil. 7.241,02 €
  • Porto. Actuaciones en caminos municipales de Porto. 10.729,56 €
  • Pozoantiguo. Reparación del tejado del edificio municipal de las escuelas (ala izquierda). 11.763,60 €
  • Pozuelo de Tábara. Pavimentación en calle Los Chopos. 10.315,20 €
  • Prado. Mejora de la eficiencia energética en el centro social de Prado. 7.809,60 €
  • Pueblica de Valverde. Ampliación y mejora de alumbrado público en Bercianos de Valverde. 12.100,00 €
  • Quintanilla del Monte. Pavimentación en la calle Mayor de Quintanilla del Monte. 8.923,57 €
  • Quintanilla del Olmo. Renovación del abastecimiento en las calles Guayo y La Escuela. 8.366,55 €
  • Quintanilla de Urz. Pavimentación de calle Camino del Cementerio. 8.981,74 €
  • Quiruelas de Vidriales. Pavimentación en calle La Rúa (Quiruelas) y en calles Iglesia y Mayor (Colinas). 24.183,26 €
  • Rabanales. Pavimentación vías públicas en Ufones. 20.342,80 €
  • Rábano de Aliste. Construcción de pozo de sondeo en San Mamed (Rábano de Aliste). 15.406,82 €
  • Requejo. Pavimentación del camino de la Ribera. 9.442,94 €
  • Revellinos. Instalación de climatización en centro cultural de Revellinos. 12.641,98 €
  • Riofrío de Aliste. Mejora saneamiento en Sarracín de Aliste (calle Carretera) y saneamiento/abastecimiento en Riofrío (zona camino Facera). 23.765,14 €
  • Rionegro del Puente. Pavimentación plaza Diego de Losada. 12.836,88 €
  • Robleda-Cervantes. Mejora de la pavimentación del barrio de Arriba. 17.261,52 €
  • Roelos de Sayago. Ejecución de un pozo con abrevadero (Polg. 17 Parc. 56 paraje Valde Lalde). 10.367,89 €
  • Rosinos de la Requejada. Pavimentación en calles Zorrera y Pedriza. 15.176,46 €
  • Salce. Pavimentación y repavimentación en CTRA Villar del Buey (Salce). 8.857,53 €
  • Samir de los Caños. Mejora del abastecimiento en calles Caleña y Eras Izquierda. 10.720,58 €
  • San Agustín del Pozo. Acondicionamiento de zona verde. 10.768,82 €
  • San Cebrián de Castro. Instalación de pérgola en espacio público. 13.448,50 €
  • San Esteban del Molar. 1ª fase construcción nave de usos múltiples. 9.240,96 €
  • San Justo. Mejora abastecimiento en barrio de Rábano. 12.234,72 €
  • San Martín de Valderaduey. Acondicionamiento de caminos en San Martín de Valderaduey. 7.567,88 €
  • San Miguel de la Ribera. Cambio de tuberías en calle Los Huertos. 13.495,32 €
  • San Miguel del Valle. Pavimentación en calle Miguel de Unamuno. 9.594,78 €
  • San Pedro de Ceque. Pavimentación en San Pedro de Ceque. 18.398,22 €
  • San Pedro de la Nave-Almendra. Cambio de luminarias a LED en calle Zamora (Valdeperdices). 15.459,80 €
  • Santa Clara de Avedillo. Sustitución de redes de abastecimiento en Santa Clara de Avedillo. 10.812,34 €
  • Santa Colomba de las Monjas. Climatización salón cultural. 12.976,42 €
  • Santa Croya de Tera. Obras en piscina fluvial. 13.925,80 €
  • Santa Eufemia del Barco. Pavimentación travesía Era en Santa Eufemia del Barco. 11.085,28 €
  • Santa María de la Vega. Abastecimiento en C/ Madigron de Santa María de la Vega. 14.510,90 €
  • Santa María de Valverde. Renovación de firme de hormigón en Santa María de Valverde. 7.840,52 €
  • Santibáñez de Tera. Pavimentación en calle Paneras (Sitrama de Tera). 18.722,05 €
  • Santibáñez de Vidriales. Obras de saneamiento en Santibáñez de Vidriales. 30.114,96 €
  • Santovenia. Pavimentación en C/ Molinos de Santovenia del Esla. 12.763,56 €
  • San Vicente de la Cabeza. Mejora del camino vecinal Armintero. 15.691,10 €
  • Sanzoles. Reparación de caminos públicos. 19.163,54 €
  • Tábara. Pavimentación en calle Sol, Vistahermosa, plaza del Sol, travesía del Sol, margen trav. N-631. 27.169,44 €
  • Tapioles. Pavimentación del patio de almacén municipal. 9.915,50 €
  • Torre del Valle, La. Acondicionamiento del ayuntamiento en La Torre del Valle. 11.073,80 €
  • Torregamones. Pavimentación camino Llagares. 12.649,08 €
  • Torres del Carrizal. Pavimentación tramo C/ Cementerio (actual C/ Villalba). 21.529,49 €
  • Trabazos. Pavimentación en Nuez. 14.981,47 €
  • Trabazos. Pavimentación y aglomerado en Trabazos. 9.680,00 €
  • Trabazos. Instalación línea eléctrica y alumbrado en Trabazos. 5.832,00 €
  • Trefacio. Ampliación del alumbrado público exterior en Trefacio. 12.773,27 €
  • Uña de Quintana. Alumbrado en C/ Chano de Uña de Quintana. 9.760,82 €
  • Vadillo de la Guareña. Reforma y mejora del salón sociocultural de Vadillo de la Guareña. 13.058,24 €
  • Valcabado. Renovación del alumbrado público en varias calles. 17.127,14 €
  • Valdefinjas. Suministro de mobiliario urbano y parque infantil. 7.993,14 €
  • Valdescorriel. Pavimentación en CTRA Valderas. 9.907,92 €
  • Vallesa de la Guareña. Reforma del bar municipal en C/ Aurelio Barajas Villadrón (Olmo de la Guareña). 8.241,46 €
  • Vega de Tera. Pavimentación en calle La Iglesia (Vega de Tera). 14.455,10 €
  • Vega de Villalobos. Pavimentación camino. 10.288,40 €
  • Vegalatrave. Mejora de la red de abastecimiento de la C/ La Iglesia. 8.556,98 €
  • Venialbo. Porche en la entrada de acceso al velatorio municipal. 18.140,86 €
  • Vezdemarbán. Pavimentación en Vezdemarbán. 18.355,62 €
  • Vidayanes. Urbanización rotonda en C/ Rinconada. 8.330,40 €
  • Videmala. Reforma y mejora del saneamiento de Videmala. 10.300,06 €
  • Villabuena del Puente. Pavimentación del camino El Pego. 13.314,72 €
  • Villabuena del Puente. Cubierta en el almacén del campo de fútbol (2ª fase). 9.708,22 €
  • Villadepera. Reforma del alumbrado en Villadepera. 14.154,29 €
  • Villafáfila. Pavimentación en plaza Mayor de Villafáfila. 12.000,00 €
  • Villafáfila. Renovación de alumbrado en varias calles de Villafáfila. 6.730,74 €
  • Villaferrueña. Pavimentación calle Ermita en Villaferrueña. 9.355,92 €
  • Villageriz. Reforma cubierta edificio casa consistorial para mejora de eficiencia energética. 9.964,35 €
  • Villalazán. Adecuación de local social (fase 2). 13.100,34 €
  • Villalba de la Lampreana. Renovación red de abastecimiento (calles Sacramento y Paneras). 12.376,64 €
  • Villalcampo. Mejora de la pavimentación en Villalcampo. 17.535,90 €
  • Villalobos. Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo en Villalobos. 11.844,00 €
  • Villalonso. Alumbrado público en parque municipal. 8.422,16 €
  • Villalube. Instalación de módulos solares en edificio de usos múltiples para mejora de eficiencia energética. 10.499,20 €
  • Villamayor de Campos. Impermeabilización piscina municipal. 15.599,32 €
  • Villamor de los Escuderos. Saneo de blandones en camino de Valdegonzalo y pavimentación en prolongación de calle Zamora. 16.876,98 €
  • Villanázar. Aseos en nave de usos múltiples (Vecilla de Trasmonte). 15.958,60 €
  • Villanueva de Azoague. Acondicionamiento de caminos en Villanueva de Azoague. 23.400,00 €
  • Villanueva de Campeán. Renovar tejado casa municipal en plaza Mayor, 14. 9.464,70 €
  • Villanueva de las Peras. Urbanización calle Langar (fase 2). 9.100,00 €
  • Villanueva del Campo. Sustitución red de abastecimiento (calles Huertos, Regato y Eva). 28.952,47 €
  • Villardeciervos. Pavimentación plaza Mayor y calle Chano de Cional. 19.453,51 €
  • Villar de Fallaves. Pintura exterior edificios municipales (centro social, bar, consultorio, ayuntamiento). 7.630,32 €
  • Villar del Buey. Reparación de caminos Cerro La Magdalena y Cañada de los Arroyos (Pasariegos). 21.198,04 €
  • Villardiegua de la Ribera. Pavimentación en Villardiegua de la Ribera. 10.802,89 €
  • Villárdiga. Ampliación de parque infantil en Villárdiga. 8.057,93 €
  • Villardondiego. Pavimentación en las calles Sol y Colegio. 9.692,70 €
  • Villarrín de Campos. Acondicionamiento y mejora de parque infantil. 10.000,00 €
  • Villarrín de Campos. Instalación de ventanas de edificio municipal. 8.331,52 €
  • Villaseco del Pan. Mejora de EDAR en Villaseco del Pan. 12.316,56 €
  • Villavendimio. Sustitución de ventanas del local cultural. 9.369,92 €
  • Villavendimio. Reloj astronómico para alumbrado público. 1.090,00 €
  • Villaveza del Agua. Pavimentación en Villaveza del Agua. 13.598,36 €
  • Villaveza de Valverde. Abastecimiento en Villaveza de Valverde. 8.357,84 €
  • Viñas. Construcción de pozo de sondeo en Viñas. 10.953,48 €

