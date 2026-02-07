La Junta decreta el nivel 2 de emergencia de protección civil por nevadas e inundaciones en Zamora

La Junta de Castilla y León acaba de activar en nivel 2 de Inuncyl y el Plancal debido a la situación de nevadas e inundaciones y la previsión de que vayan a más especialmente en norte de la provincia y la comarca de Sanabria.

En la Delegación de la Junta se ha activado en centro de coordinación operativo, Cecopi, para coordinar la actuación de todas las administraciones ante unas próximas horas que se prevén complicadas.

La activación del Inuncyl a situación 2, se ha debido al aumento de caudales en varios ríos y embalses, así como a la previsión de lluvias y deshielos que podrían incrementar los niveles de los cauces. De forma complementaria, se ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (Plancal) en nivel 2, reforzando la vigilancia, coordinación y capacidad de respuesta ante posibles afecciones en la población e infraestructuras críticas.

A las 16:00 horas de este sábado se ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), que integra a responsables de las distintas administraciones y recursos para maximizar la coordinación.

Esta situación convierte a Zamora en un foco prioritario de vigilancia, donde se han intensificado las labores del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, que realiza, en coordinación con otros organismos (AEMET, Confederaciones hidrográficas, etc), un seguimiento continuo de los niveles de ríos y embalses, así como de los puntos críticos de inundación y carreteras afectadas. Asimismo, se mantiene un contacto permanente con los ayuntamientos y entidades locales para garantizar que cualquier incidencia sea detectada y gestionada de forma inmediata.

Desde el inicio del episodio, caracterizado por nevadas persistentes, fuertes rachas de viento y precipitaciones intensas, la Junta ha mantenido una labor de vigilancia activa y preventiva en toda la comunidad, coordinada con las confederaciones hidrográficas del Duero, Miño-Sil y Tajo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios sanitarios, los técnicos de mantenimiento, las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y las entidades locales.

Entre las medidas de seguimiento destacadas se incluyen:

Supervisión continua de ríos y embalses, con especial atención a los cauces del Duero, Esla y Tera en Zamora.

Control de carreteras y vías de comunicación afectadas por inundaciones y nevadas.

Continuo contacto con las autoridades locales de los municipios afectados por parte del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil.

Movilización y adaptación constante de los recursos de emergencia, con refuerzo especial en Zamora por el Inuncyl nivel 2 y el Plancal nivel 2, asegurando respuesta inmediata ante cualquier incidencia.

Hasta la fecha, se han gestionado más de 1.100 incidencias relacionadas con nevadas, vientos, lluvias y avenidas, en Castilla y León, sin daños personales. La coordinación entre los distintos recursos de Protección Civil ha permitido minimizar los efectos sobre la población y garantizar la seguridad en los puntos críticos.

El operativo de Protección Civil permanece activo y reforzado en toda la comunidad, con especial vigilancia en Zamora, adaptando permanentemente las medidas a la evolución meteorológica e hidrológica y garantizando la prevención y protección de la ciudadanía frente a posibles inundaciones y afecciones derivadas de las precipitaciones y deshielos.