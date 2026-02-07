La Fiscalía pide 13 años para Alberto Vega y 7 para la empresaria cómplice: juicio con jurado en la Audiencia de Zamora

La Fiscalía ha pedido una condena de 13 años de cárcel para el exjefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora, Alberto Vega Vicente, como imputado en delitos de corrupción por "realizar gastos personales" con cargo a las arcas municipales entre 2013 y enero de 2020. El funcionario está procesado en esta misma causa por adjudicar 15 contratos a las sociedades de Gemma N.S., por importe de casi 50.000 euros que nunca ejecutó pero cobró.

El Ministerio Público exige 7 años de cárcel para la empresaria gallega, titular de las sociedades Iocus Technology y de Romina & Ekaich con las que fue contratada. Ambos se habrían repartido ese dinero que pagaba y recibía el jefe de jardines, según confesó la acusada. Las investigación judicial permitió hallar en las cuentas bancarias de Alberto Vega 61.310 euros de ingresos sin justificar entre 2015 y septiembre de 2020; al tiempo que detectaron 29 transferencias por 10.520 euros en las cuentas de Gemma N.S. abonados por el funcionario del Consistorio, de acuerdo con las diligencias policiales que recoge el auto de procesamiento y el escrito de Fiscalía.

Repostajes, peajes y averías

La Fiscalía sostiene que el máximo responsable de Parques y Jardines utilizaba para su uso personal las dos tarjetas de crédito que el Ayuntamiento autorizó para que los empleados de la adjudicataria del servicio, Raga, pagaran la gasolina y las averías mecánicas de la flota de vehículos. Sin embargo, en la relación de gastos, aparecerían abonos de combustible y de arreglos de los turismos de Alberto Vega, así como de peajes de autopistas de fuera de Zamora capital.

Este cúmulo de ilegalidades fueron recogidas por la viceinterventora en informe municipal que sirvió de base para denunciar en los juzgados estos delitos de corrupción de los que Alberto Vega deberá responder ante un jurado popular por falsedad en documento oficial, por el que la Fiscalía exige cuatro 4 años de cárcel, multa de 4.320 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 6 años. Por el delito continuado de malversación de caudales públicos, se enfrenta a 6 años de cárcel e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público durante 10 años; y por otro de fraude y exacciones ilegales (este último se refiere a la exigencia de pagos ilegal), 3 años más de reclusión e inhabilitación para empleo o cargo público por 10 años.

Solicitan 7 años de prisión para la empresaria cómplice

La petición de penas para Gema N. S. está relacionada con el delito de fraude y exacciones ilegales por el que la Fiscalía solicita la jurado popular que la condene a 3 años de prisión e inhabilitación durante 5 años para obtener subvenciones y ayudas públicas, para administraciones y entes del sector público y para obtener beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social. Por estafa, se le exigen 4 años de cárcel, multa de 2.160 euros.

Alberto Vega debe afrontar la indemnización de 31.487,64 euros más el interés por los gastos de combustible, además de otros 41.955,80 euros por la facturación y cobro al Ayuntamiento de los contratos no ejecutados por la empresaria procesada, cantidad que pagarán de forma conjunta y solidaria. El impago de las cuotas de multa implicará la ampliación de días de cárcel.

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE ESTE CASO AQUÍ