Difunden la imagen de la Yamaha YZF-R125 robada en Zamora: solicitan colaboración ciudadana para localizarla.

Zamora ha sido escenario de un nuevo robo de vehículo que ha generado una notable repercusión en redes sociales por el fuerte componente emocional del caso. Durante la madrugada del pasado lunes 19, una motocicleta fue sustraída del garaje de una vivienda de la ciudad.

El vehículo robado es una Yamaha YZF-R125, una versión especial de la edición 60 aniversario, fácilmente reconocible por su decoración característica, con detalles en rojo, blanco y dorado. La motocicleta, con matrícula 6271 MBD, pertenece a un joven zamorano y, según ha explicado su familia, tenía para él un valor muy superior al económico.

«Era mucho más que una moto», señalan allegados del propietario. Se trataba de un sueño cumplido desde la infancia, lo que ha incrementado la indignación y tristeza tras el suceso. El robo se produjo en el interior de un garaje, lo que hace pensar que los autores actuaron de forma planificada.

La familia ya ha denunciado los hechos ante la Policía y solicita la colaboración ciudadana para localizar la motocicleta. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede ponerse en contacto con las fuerzas de seguridad.

Noticias relacionadas

Desde distintos perfiles locales se ha difundido la imagen del vehículo con la esperanza de que su diseño tan distintivo facilite su identificación y ayude a recuperarlo cuanto antes.