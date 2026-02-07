¿Se chivarían los zamoranos de sus bares por 50 euros? LaLiga abre el melón sobre las denuncias por el fútbol pirata

¿Denunciarías a un bar que esté emitiendo el fútbol pirata por los 50 euros que ofrece LaLiga? La última campaña de la organización ha reabierto un debate en el que la balanza social se inclina a favor del débil -la hostelería- después de que LaLiga haya anunciado que ofrecerá dinero a cualquier ciudadano que denuncie a bares o locales que estén emitiendo el fútbol de manera pirata.

En su enésimo intento por combatir la piratería, la patronal del fútbol impone la nueva medida para intentar ganar terreno en una lucha que parece no tener fin. Lo hará a través de su canal de denuncias donde LaLiga quiere dar un paso más con ayuda de la ciudadanía a modo de "chivatos" que solidifiquen una lucha contra las emisiones ilegales en establecimientos HORECA: mercado de la hostelería que incluye hoteles, restaurantes y cafeterías.

Con esta pregunta sobre la mesa, hemos querido saber qué opinan nuestros lectores. Aunque hay opiniones para todo, la inmensa mayoría defiende a los bares. Por el contrario, quien se muestra en contra de la piratería en el fútbol apunta igualmente que debe de ser LaLiga la que haga su trabajo "y no endosarle el trabajo sucio al ciudadano".

"Yo si pudiera les denunciaría a ellos por cobrar a un bar 20 veces más que a un usuario normal, que no le cobran poco... eso si que es un delito".

"Los hosteleros pagamos el triple que en un domicilio normal, pagamos la SGAE, pagamos los impuestos...todo es pagar. Así normal que un día de fútbol queden 4 amigos en una casa y vean más barato mientras los bares se quedan vacíos".

"Lo que tienen que poner una cuota razonable y se abonaría muchísima más gente".

"Depende de la publicidad que haga LaLiga. Hay gente instalándose alarmas, sacándose seguros médicos o defendiendo los negocios de millonarios en vez de pedir blindar el escudo social. Así que cualquier cosa...".

"Un poco cutre, la idea y la cantidad, parece que Tebas se hubiese inspirado en Scorsese con sus mafiosos mandando trabajillos a los chavales del barrio".

"No se me ocurriría, es más, intentaría, llenarle más el bar al dueño, más pirata es el dueño de LaLiga"

"Los bares son los últimos reductos de semilibertad que quedan en este país".

"Pues como hagan eso en un pueblo pequeño..."

"Pues no, todos nos beneficiamos, el propietario gana en consumiciones y nosotros fútbol gratis".

"No, nunca denunciaría... pero le pediría un par de cañas por no hacerlo".

"A ellos sí que había que denunciarlos por los precios que ponen a los establecimientos, que lo que ganan ese rato en consumiciones se van casi para ellos, lo hacen por los clientes en realidad".

"Claro, hombre... ahora hay que hacerle el trabajo a LaLiga. Si quieren perseguir la piratería, que pongan ellos inspectores y no manden a los ciudadanos por cuatro duros".

"Es una vergüenza que en pueblos de menos de 200 vecinos cobren cuotas tan altas. Yo la tuve durante 20 años y paga cada mes casi 400 euros en Torrefrades, donde somos 110 habitantes. Que cobren, de acuerdo, pero a precios asequibles".

"No, porque a mí tampoco me gustaría que me lo hicieran, que venga Tebas y vaya por los bares".

"Pues no cada uno que se busca en la vida como quiera pero yo no denunciaría a un bar para hacer más rico al rico que se busca en la vida"

"La pregunta es: ¿Quién roba a quién?"

"Si lo pusieran a un precio razonable ganarían más pasta pero como son tan avariciosos..."

"Ni por 50 ni por 200. Son unos ladrones"

Las respuestas muestran que el tema no deja indiferente a nadie, si bien la mayoría cree que la medida es "excesiva" y que rompe la confianza. Lo cierto es que la campaña ha puesto sobre la mesa un debate que va mucho más allá de los 50 euros: qué lugar ocupa el fútbol en la vida social de este país y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para regularlo.

Si quieres aportar tu opinión, aún estás a tiempo de hacerlo en nuestra encuesta de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: