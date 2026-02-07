Los animales más extraños que podrás encontrar en Zamora: cernícalos, escorpiones amarillos o sapos parteros
El sapo partero ibérico, con un comportamiento único en Europa, habita en arroyos de la Sierra de la Culebra y Sanabria, donde los machos cuidan los huevos
En las zonas del sur de Zamora habita el escorpión amarillo europeo, cuya picadura no suele ser peligrosa, aunque su presencia siempre sorprende
Aunque Zamora es conocida por su riqueza natural, pocos imaginan que la provincia alberga algunos de los animales más raros y difíciles de ver de toda España. Desde aves propias de bosques nórdicos hasta anfibios con comportamientos únicos o depredadores emblemáticos que apenas sobreviven en otras zonas del país, cada comarca zamorana esconde especies sorprendentes. Zamora se ha convertido en un refugio insólito para la fauna extraordinaria que te vamos a contar:
- El escorpión amarillo europeo
Sí, Zamora también tiene escorpiones.
En zonas secas y pedregosas del sur de la provincia vive esta especie discreta, de hábitos nocturnos, cuyo aguijón no suele ser peligroso… pero que impresiona por su presencia inesperada.
- El sapo partero ibérico
Lo llaman el anfibio que “lleva” a sus hijos a la espalda. En arroyos de la Sierra de la Culebra y Sanabria vive este pequeño anfibio con un comportamiento único: los machos cuidan los huevos enrollados en sus patas traseras hasta que nacen los renacuajos. Un sistema casi único en Europa.
- El murciélago ratonero grande
Es el “fantasma” de los bosques zamoranos. De vuelo silencioso y hábitos crepusculares, este murciélago protegido necesita bosques muy bien conservados. Zamora es una de las pocas provincias que todavía ofrece condiciones ideales para su supervivencia.
ANIMALES "DIFERENTES" POR ZONAS
SANABRIA
- Mochuelo boreal
- Desmán ibérico
- Lagarto verdinegro
SIERRA DE LA CULEBRA
- Lobo ibérico
- Sapo partero ibérico
- Zorro ártico (fósil)
ALISTE
- Gato montés europeo
- Murciélago ratonero grande
- Nutria paleártica
ARRIBES DEL DUERO (Sayago)
- Águila perdicera
- Cigüeña negra
- Búho real
BENAVENTE Y LOS VALLES
- Aguilucho cenizo y aguilucho pálido
- Sisón común
- Perdiz pardilla
TIERRA DEL PAN
- Escorpión amarillo europeo
- Milano real
- Alcaraván común
TORO Y TIERRA DEL VINO
- Cernícalo primilla
- Murciélago de cueva
- Collalba negra
Incluso en los lugares más tranquilos, la naturaleza guarda secretos que siguen asombrando a quien se detiene a mirar. Y Zamora puede ser ese lugar donde pararse.
