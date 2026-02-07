Los animales más extraños que podrás encontrar en Zamora: cernícalos, escorpiones amarillos o sapos parteros

Aunque Zamora es conocida por su riqueza natural, pocos imaginan que la provincia alberga algunos de los animales más raros y difíciles de ver de toda España. Desde aves propias de bosques nórdicos hasta anfibios con comportamientos únicos o depredadores emblemáticos que apenas sobreviven en otras zonas del país, cada comarca zamorana esconde especies sorprendentes. Zamora se ha convertido en un refugio insólito para la fauna extraordinaria que te vamos a contar:

El escorpión amarillo europeo

Sí, Zamora también tiene escorpiones.

En zonas secas y pedregosas del sur de la provincia vive esta especie discreta, de hábitos nocturnos, cuyo aguijón no suele ser peligroso… pero que impresiona por su presencia inesperada.

El sapo partero ibérico

Lo llaman el anfibio que “lleva” a sus hijos a la espalda. En arroyos de la Sierra de la Culebra y Sanabria vive este pequeño anfibio con un comportamiento único: los machos cuidan los huevos enrollados en sus patas traseras hasta que nacen los renacuajos. Un sistema casi único en Europa.

El murciélago ratonero grande

Es el “fantasma” de los bosques zamoranos. De vuelo silencioso y hábitos crepusculares, este murciélago protegido necesita bosques muy bien conservados. Zamora es una de las pocas provincias que todavía ofrece condiciones ideales para su supervivencia.

ANIMALES "DIFERENTES" POR ZONAS SANABRIA Mochuelo boreal

Desmán ibérico

Lagarto verdinegro SIERRA DE LA CULEBRA Lobo ibérico

Sapo partero ibérico

Zorro ártico (fósil) ALISTE Gato montés europeo

Murciélago ratonero grande

Nutria paleártica ARRIBES DEL DUERO (Sayago) Águila perdicera

Cigüeña negra

Búho real BENAVENTE Y LOS VALLES Aguilucho cenizo y aguilucho pálido

Sisón común

Perdiz pardilla TIERRA DEL PAN Escorpión amarillo europeo

Milano real

Alcaraván común TORO Y TIERRA DEL VINO Cernícalo primilla

Murciélago de cueva

Collalba negra

Incluso en los lugares más tranquilos, la naturaleza guarda secretos que siguen asombrando a quien se detiene a mirar. Y Zamora puede ser ese lugar donde pararse.