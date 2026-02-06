Renfe suprime el Avlo de las 13 horas entre Zamora y Madrid
Las malas condiciones meteorológicas en Galicia están creando problemas en la circulación ferroviaria
Renfe ha suprimido el tren Avlo que tiene su salida a la una de la tarde (12.56 horas) entre Zamora y Madrid, según figura en los canales oficiales de la compañía. Es una de las consecuencias del las adversas condiciones meteorológicas que se están dando en Galicia, donde sigue activo el riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras en el Eje Atlántico.
Renfe mantiene suspendido el servicio ferroviario con origen y destino Vigo y se amplía a Ourense - Carballiño - Santiago, sin que exista plan alternativo de transporte por carretera. En principio los problemas no afectan a la conexión de Galicia con Zamora y Madrid, que se centraliza básicamente desde Orense.
Los problemas principales están en el tramo entre Pontevedra y Santiago, por lo que el resto de la red no estaría en principio afectado, si bien el Avlo de la una de la tarde ha sido cancelado.
