El poder de regulación de los embalses de Zamora y del Duero: "Sin ellos hoy posiblemente Oporto estaría inundada"
El delegado de Iberdrola en Castilla y León transmite un menaje de tranquilidad porque los pantanos siguen acumulando agua y cumpliendo "la tarea fundamental de evitar avenidas"
Aunque el agua está llegando ya a algunas casas ribereñas en la desembocadura del Duero, en Oporto, la situación podría ser mucho peor en la segunda ciudad más importante de Portugal de no ser por los embalses de regulación, como los de Ricobayo y de Almendra de la provincia de Zamora. El delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, ha indicado al respecto que los embalses de la cuenca del Duero están "haciendo su tarea, porque si no existiesen hoy posiblemente en Oporto tendrían ahora mismo la ciudad inundada".
Calvo ha transmitido un mensaje de tranquilidad sobre la situación de los embalses, ya que, los que dependen de Iberdrola, están "perfectamente bien gestionados, están acumulando agua". Al respecto, ha recordado la tarea fundamental de los grandes pantanos de regulación para "evitar las avenidas" de agua. De hecho, la acumulación del exceso del agua para evitar daños mayores y que las inundaciones tengan un mayor impacto es una de las funciones de los embalses.
Calvo ha señalado que los embalses están haciendo su tarea y que forma parte de su gestión ordinaria que hay cada ciertos años momentos con "exceso de agua" en los que es necesaria la apertura de compuertas, pero siempre se lleva a cabo soltando el agua "mínima necesaria".
De hecho, por el momento, ni en Ricobayo ni en Almendra hay previsiones de soltar agua. Sí ha habido que hacerlo este viernes, en otros embalses más pequeños de la provincia de Zamora que habitualmente están en niveles muy altos de capacidad, como el del salto de Villalpando y el de Castro de Alcañices.
El embalse de Ricobayo, que el 26 de enero estaba al 22% de su capacidad, ha multiplicado casi por tres su agua embalsada en una semana, hasta alcanzar el 61,5%, con un total de 704 hectómetros de agua acumulada el pasado lunes, según los datos de embalses.net, que además recogía los datos provisionales de este viernes que indicaban que ese pantano, el segundo mayor de Castilla y León tras el de Almendra, alcanzaba ya el 86% de su capacidad, con 989 hectómetros cúbicos, de los 1.145 que tiene de capacidad total.
Por su parte, el embalse de Almendra sobre el río Tormes, situado entre las provincias de Zamora y Salamanca y que es el tercero mayor de España en capacidad, con 2.649 hectómetros cúbicos, pasó en una semana de acumular el 6 al 51% de su capacidad, hasta el día 2 de febrero, y actualmente, según los datos aún no oficiales de embalses.net, alcanza este viernes al mediodía el 58,5% de llenado, con un total de 1.550 hectómetros cúbicos de agua embalsada.
