El piso en la Ronda de la Feria amueblado y luminoso que puede ser tu próximo hogar

¿Buscas piso en Zamora? Si estás deseperado en busca de una vivienda amplia, luminosa, céntrica y amueblada, quizá aquí tengas la oportunidad que buscabas gracias a Tucasa.com. Aquí podrás encontrar un piso a la venta en la Ronda de la Feria de Zamora capital con tres dormitorios y dos baños. Se trata de un inmueble de 121 metros cuadrados distribuido en salón con acceso a una terraza con vistas a la muralla, tres amplios dormitorios, dos baños -uno cuenta con bañera hidromasaje- y cocina independiente amueblada con acceso a una terraza acristalada.

Cocina del piso a la venta en la Ronda de la Feria. / Tucasa.com

Precio y opción de garaje

El piso está a la venta por 195.000 euros y existe la opción de alquilar una plaza de garaje en el mismo edificio por 50 euros al mes en concepto de arrendamiento.

Características de la vivienda. / Tucasa.com

La propiedad se encuentra en buen estado y lista para entrar a vivir. Tiene carpintería exterior de climalit, suelo de parquet, carpintería interior de madera, calefacción central con contador individual y agua caliente central.

La cuota de la comunidad son 50 euros mensuales y el edificio dispone de ascensor.

Uno de los baños del piso a la venta en la Ronda de la Feria de Zamora. / Tucasa.com

Si te apetece verlo, puedes ponerte en contacto con la inmobiliaria y reservar tu cita.