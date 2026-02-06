¿Sí o no al fútbol en los recreos de los niños? La propuesta de Podemos divide a los zamoranos

La propuesta de Unidas Podemos de eliminar el fútbol de los patios escolares durante los recreos ha reabierto un debate que va más allá del propio deporte. Sus defensores hablan de fomentar juegos inclusivos, evitar que una actividad tan dominante acapare el espacio y promover nuevas dinámicas de convivencia. Sus detractores, en cambio, consideran que prohibir no es la solución y que el fútbol es una forma natural de socializar, liberar energía y aprender a cooperar.

La polémica se originó en Sant Antoni de Portmany, en Ibiza, donde la concejala de Unidas Podemos, Angie Roselló, planteó la intervención del Ayuntamiento para eliminar los campos de fútbol de los centros educativos del municipio. Su objetivo, según explicó, es sustituirlos por espacios de juego "inclusivos y no competitivos" que fomenten la participación mixta. La iniciativa fue rechazada por el equipo de gobierno local al considerar que vulneraría la autonomía de los centros, aunque el debate quedó abierto en la opinión pública.

El asunto divide a familias, docentes y alumnado. Hemos preguntado a los lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA qué opinan sobre la propuesta y aunque si bien es cierto que la propuesta ha sido encajada en general como una "solemne tontería", deja espacio a la reflexión sobre el imperio del fútbol en los patios de los colegios. Este último, un aspecto innegable y generalizado, también en Zamora.

LAS RESPUESTAS "La propuesta de eliminarlo porque «genera conflictos» o porque «las niñas quedan relegadas» es una visión simplista y no parece estar apoyada en datos sólidos".

"En vez de prohibir, podría proponerse redistribuir mejor los espacios o fomentar actividades adicionales para que todos jueguen por igual".

“Si hay desigualdad en el uso del patio, la solución no es prohibir algo que a muchos les aporta beneficios, sino mejorar la organización del patio y ofrecer más opciones de juego para todos.”

"Una cosa son los patios de recreo y otra los campos deportivos que deben obedecer a la demanda deportiva. En los patios se deben regular los espacios y potenciar juegos que no dañen a los demás o los excluyan"

"Como maestra opino que se tiene que regular por parte del colegio la utilización de los patios. Es cierto que el fútbol ocupa todo el patio, relegando a los y las que no quieren jugar al ostracismo en las esquinas".

"El futbol no puede ser el rey del patio, a veces genera conflictos que se llevan hasta el aula".

"Si los padres no nos quejamos, quiénes son ellos para venir a decir a lo que tienen que jugar".

"Les van a prohibir el fútbol y las redes al mismo tiempo. Divina juventud".

"Creo que generalizar es un error ya que cada colegio o instituto tiene una infraestructura, unos equipamientos y un alumnado diferentes. Debiera ser que el centro decidiera en consenso con el Consejo Escolar".

"Lo que había que hacer es prohibir a Unidas Podemos"

"En el patio de mis hijos cuando iban al colegio lo dedicaban cada día a un deporte"

Mis hijas han jugado al fútbol 20 años y sin problemas".

"Entre que le quitáis los móviles y ahora el fútbol, no sé ya casi vale más que no salgan al recreo".

"Son propuestas alternativas, no eliminación, y ya lleva haciéndose en muchos colegios muchos de muchas provincias".

"He sido maestro y he dicho desde hace muchos años que el campo de fútbol ocupa todo el patio y había que distribuirlo de otra manera lo cual para nada es machista, ya que la propia izquierda indica que el fútbol también es de mujeres.

"Que jueguen a las canicas, a las chapas, al churro, a los cromos... lo importante es que jueguen".

"Me parece muy bien, porque cuando unos niñ@s juegan, los otros no pueden porque con el balón les hacen daño, algo dicho y comprobado por los propios profesores".

Y ahora queremos conocer tu opinión. Todavía estás a tiempo de hacerlo: