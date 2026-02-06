Nuevo programa para impulsar la digitalización de los mayores del medio rural zamorano

Capacitar en el uso de las nuevas tecnologías a los mayores es el objetivo que persigue el nuevo programa puesto en marcha por la Diputación Provincial en colaboración con el Centro Asociado de la UNED en Zamora.

La acción se enmarca en el proyecto Silver Jobs de cooperación hispano-lusa financiado por el Poctep, basándose en la aplicación de una metodología innovadora, adaptada a las deficiencias cognitivas y perceptivas de la población silver. La previsión es que se llegue con este programa a un mínimo de 50 localidades, logrando mejorar la autonomía personal de los habitantes del medio rural.

Esta intervención, que ya se está replicando en la zona norte de Portugal, territorio con el que se mantiene una estrecha colaboración, se centra en el aprendizaje del uso del teléfono móvil, así como en la gestión de aplicaciones vinculadas a la salud, la gestión bancaria, la selección de servicios y otros recursos de una forma práctica y accesible.

Programa al que se puede acceder a través de la institución provincial, contactando con el área de Fondos Europeos y Emprendimiento. Servicio que trabaja también dando a conocer las nuevas herramientas de telemedicina implantadas en el entorno rural.

Entre ellas, destaca el proyecto VYVA, basado en un sistema de atención médica digital pensado para ayudar a personas mayores a través de un escaneo previo del rostro y con una serie de preguntas que ayudan al doctor con su diagnóstico, poniéndose en contacto ambas personas de forma telemática en cuestión de minutos.

Una solución innovadora que se desarrollará de forma inmediata y que incluye acompañamiento y conversación, favoreciendo el mantenimiento de una rutina y reduciendo la sensación de soledad; entrenamiento mental, con ejercicios de atención y lenguaje; medicación, con recordatorios claros, confirmaciones de tomas y seguimientos de olvidos; conexión con el médico de forma inmediata, tanto a través de la propia aplicación como de un número local, integrando también mediciones de salud como la presión arterial y la frecuencia cardíaca, entre otras; seguridad y apoyo ante caídas, reconociendo patrones de movimiento y avisando a familiares o cuidadores; y asistente personal, que brinda apoyo en las tareas del día a día.

VYVA está diseñada para ser fácil de usar, pudiendo hablar con ella como si fuera una persona y acceder a través de diferentes canales, como el móvil, el WhatsApp y las llamadas telefónicas, entre otros; respeta la independencia del mayor, pero mantiene una red de apoyo cuando corresponde; y está orientada a garantizar un funcionamiento fiable, incorporando la privacidad, la seguridad y la supervisión humana como elementos clave.

Innovación que se enmarca en Ruractive, proyecto europeo del que forma parte la Diputación de Zamora, y en el que se proponen soluciones inteligentes para ecosistemas de innovación rural.

"Una apuesta que reafirma el compromiso de la Diputación de Zamora por ofrecer un apoyo real a las personas mayores que residen en los núcleos rurales, poniendo el foco en mejorar su calidad de vida, facilitar su día a día y responder a las necesidades reales que demanda el territorio", exponen desde la institución provincial.