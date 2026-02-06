La lluvia no frena la Operación Bocata en Zamora

La Operación Bocata de Manos Unidas se ha celebrado un año más en Zamora con un balance muy positivo, demostrando que la solidaridad de los zamoranos está por encima de las inclemencias meteorológicas. A pesar del tiempo desapacible, la participación ha sido muy alta, destacando especialmente la implicación de los jóvenes, que no quisieron perderse esta cita solidaria en la Plaza de Castilla y León.

En total, se han distribuido alrededor de 3.000 bocadillos, elaborados de manera totalmente desinteresada por la Fundación Intras, a la que la organización ha querido agradecer de forma especial su colaboración. Asimismo, numerosos comercios, bares y panaderías de la ciudad han aportado los productos necesarios para hacer posible la iniciativa solidaria cuyo lema de este año es "Guerra al hambre".

La Operación Bocata se ha celebrado un año más en Zamora con un balance muy positivo. / Victor Garrido / LZA

Animada participación de una cita en la que no faltó la música, de la mano de Sonido Galende, y tampoco el baile, gracias a los integrantes del grupo de Coros y Danzas Doña Urraca.

Manos Unidas ha querido agradecer el apoyo de las instituciones en la convocatoria, especialmente al Ayuntamiento de Zamora, por la cesión de las carpas y la caseta, y a la Diputación Provincial, que patrocinó al grupo de danza. Asimismo, destacó la labor en el Seminario Mayor San Atilano, donde se repartieron los bocadillos y el agua y la colaboración de Fundación Caja Rural en la difusión y promoción del evento.

Operación bocata. / Victor Garrido / LZA

Cita solidaria que también se extendió a los patios de los colegios donde se repartieron unos mil bocadillos aproximadamente que los niños los consumieron durante el recreo o al finalizar las clases.

Almuerzo solidario cuyo dinero recaudado se destinará íntegramente a mejorar las condiciones de vida de personas en los países más pobres. En concreto, la entidad zamorana apoyará en esta edición tres proyectos internacionales: la mejora de la formación profesional en Kenia, el refuerzo de la educación infantil en la República Democrática del Congo y el restablecimiento de servicios de salud en Tigray (Etiopía).