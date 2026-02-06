Guardia Civil y Protección Civil de Zamora refuerzan su colaboración en la búsqueda de personas

Representantes de la Guardia Civil de Zamora y de Protección Civil Zamora han mantenido un encuentro para sentar las bases para que los efectivos de Protección Civil tengan la oportunidad de participar próximamente un programa de formación especializada junto al Grupo Cinológico de la Guardia Civil.

Esta iniciativa permitirá que ambos cuerpos mejoren en los ámbitos de trabajo conjunto, coordinado y organizado en las labores de búsqueda de personas, una necesidad que se ha visto incrementada en la provincia de Zamora durante los últimos años.

La experiencia del Grupo Cinológico, unida a la implicación y vocación de servicio de Protección Civil de Zamora, reforzará notablemente la capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias.

Con esta colaboración se pretende mejorar los protocolos de actuación, optimizar recursos y garantizar una mayor eficacia en los operativos, siempre con el objetivo común de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía zamorana.

Ambas instituciones han manifestado su "firme compromiso de continuar estrechando lazos y avanzando en proyectos que contribuyan a reforzar la seguridad y el bienestar de los vecinos de la provincia".