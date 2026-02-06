Guardia Civil y Protección Civil de Zamora refuerzan su colaboración en la búsqueda de personas
El objetivo es mejorar los protocolos de actuación, optimizar recursos y garantizar una mayor eficacia en los operativos
L. G. M.
Representantes de la Guardia Civil de Zamora y de Protección Civil Zamora han mantenido un encuentro para sentar las bases para que los efectivos de Protección Civil tengan la oportunidad de participar próximamente un programa de formación especializada junto al Grupo Cinológico de la Guardia Civil.
Esta iniciativa permitirá que ambos cuerpos mejoren en los ámbitos de trabajo conjunto, coordinado y organizado en las labores de búsqueda de personas, una necesidad que se ha visto incrementada en la provincia de Zamora durante los últimos años.
La experiencia del Grupo Cinológico, unida a la implicación y vocación de servicio de Protección Civil de Zamora, reforzará notablemente la capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias.
Con esta colaboración se pretende mejorar los protocolos de actuación, optimizar recursos y garantizar una mayor eficacia en los operativos, siempre con el objetivo común de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía zamorana.
Ambas instituciones han manifestado su "firme compromiso de continuar estrechando lazos y avanzando en proyectos que contribuyan a reforzar la seguridad y el bienestar de los vecinos de la provincia".
- Rafa Sánchez (La Unión): 'Echo de menos las ganas que había en los años 80 de que la democracia funcionara, no como ahora
- Alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y otros cinco amarillos activos
- El nuevo Mercado de Abastos de Zamora mostrará un ábside románico y una necrópolis: el modificado del proyecto inicia su tramitación
- Un año y medio de cárcel a un empresario zamorano por agresión sexual a una empleada
- ¿Qué son las casas industrializadas? La apuesta de 20 pueblos de Zamora para solucionar la falta de vivienda
- La clínica forense, colapsada en Zamora al tener media plantilla vacante: la carga de trabajo se triplica en Zamora
- El dueño de General de Cuadros Eléctricos recibe orden de ingreso en Topas por el fraude fiscal de 1,1 millones
- ¿Quién es José Luis Barrigón, el número dos de la lista del PP de Zamora en las elecciones autonómicas del 15M?