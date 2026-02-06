Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Leonardo en ZamoraBalance Caja Rural Zamora 2025SOS en la industria quesera en ZamoraNuevos elementos turísticos para Zamora
instagramlinkedin

Guardia Civil y Protección Civil de Zamora refuerzan su colaboración en la búsqueda de personas

El objetivo es mejorar los protocolos de actuación, optimizar recursos y garantizar una mayor eficacia en los operativos

Efectivos de Protección Civil y de la Guardia Civil de Zamora.

Efectivos de Protección Civil y de la Guardia Civil de Zamora. / Cedida

L. G. M.

Representantes de la Guardia Civil de Zamora y de Protección Civil Zamora han mantenido un encuentro para sentar las bases para que los efectivos de Protección Civil tengan la oportunidad de participar próximamente un programa de formación especializada junto al Grupo Cinológico de la Guardia Civil.

Esta iniciativa permitirá que ambos cuerpos mejoren en los ámbitos de trabajo conjunto, coordinado y organizado en las labores de búsqueda de personas, una necesidad que se ha visto incrementada en la provincia de Zamora durante los últimos años.

La experiencia del Grupo Cinológico, unida a la implicación y vocación de servicio de Protección Civil de Zamora, reforzará notablemente la capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias.

Con esta colaboración se pretende mejorar los protocolos de actuación, optimizar recursos y garantizar una mayor eficacia en los operativos, siempre con el objetivo común de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía zamorana.

Noticias relacionadas y más

Ambas instituciones han manifestado su "firme compromiso de continuar estrechando lazos y avanzando en proyectos que contribuyan a reforzar la seguridad y el bienestar de los vecinos de la provincia".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rafa Sánchez (La Unión): 'Echo de menos las ganas que había en los años 80 de que la democracia funcionara, no como ahora
  2. Alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y otros cinco amarillos activos
  3. El nuevo Mercado de Abastos de Zamora mostrará un ábside románico y una necrópolis: el modificado del proyecto inicia su tramitación
  4. Un año y medio de cárcel a un empresario zamorano por agresión sexual a una empleada
  5. ¿Qué son las casas industrializadas? La apuesta de 20 pueblos de Zamora para solucionar la falta de vivienda
  6. La clínica forense, colapsada en Zamora al tener media plantilla vacante: la carga de trabajo se triplica en Zamora
  7. El dueño de General de Cuadros Eléctricos recibe orden de ingreso en Topas por el fraude fiscal de 1,1 millones
  8. ¿Quién es José Luis Barrigón, el número dos de la lista del PP de Zamora en las elecciones autonómicas del 15M?

Guardia Civil y Protección Civil de Zamora refuerzan su colaboración en la búsqueda de personas

Guardia Civil y Protección Civil de Zamora refuerzan su colaboración en la búsqueda de personas

Adjudicada la cosecha de trufa negra ecológica del Vivero Provincial: este es el precio que se ha pagado

Adjudicada la cosecha de trufa negra ecológica del Vivero Provincial: este es el precio que se ha pagado

La vida en las plantaciones de cacao de Guinea, relato que obtiene el Premio de la Emigración en Zamora

Nuevo programa para impulsar la digitalización de los mayores del medio rural zamorano

Nuevo programa para impulsar la digitalización de los mayores del medio rural zamorano

La lluvia no frena la Operación Bocata en Zamora

La lluvia no frena la Operación Bocata en Zamora

El poder de regulación de los embalses de Zamora y del Duero: "Sin ellos hoy posiblemente Oporto estaría inundada"

El poder de regulación de los embalses de Zamora y del Duero: "Sin ellos hoy posiblemente Oporto estaría inundada"

El Campus de Zamora se extenderá a terrenos de la Universidad Laboral

El Campus de Zamora se extenderá a terrenos de la Universidad Laboral

Faúndez: "Nuestra preocupación son los 365 días del año, no solo cuando hay elecciones"

Faúndez: "Nuestra preocupación son los 365 días del año, no solo cuando hay elecciones"
Tracking Pixel Contents