Francisco Rivera: "El miedo forma parte del día a día de un torero"

Nieto, sobrino nieto e hijo de grandes figuras del toreo, su destino parecía estar marcado, aunque su familia intentó evitarlo. Llega al congreso Ahora Ilusión el próximo 28 de febrero para compartir con el público cómo es enfrentarse al miedo cada día y convivir con él sacándole partido.

¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir en su conferencia?

Se podría decir que yo no he tenido una vida al uso. He vivido una profesión en la que todo se siente a lo bestia, asumiendo retos y riesgos. Ser torero te hace ver la vida desde otra perspectiva. Y una de las características de esta profesión es que se convive con el miedo. Nosotros lo interiorizamos y pienso que es algo bueno, aunque sea una sensación muy desagradable. Así que voy a Zamora a compartir todas estas experiencias de vida, esos momentos de tensión, de preocupación y de competición.

Francisco Rivera. / Cedida

¿Con qué objetivo?

Quizá a alguien le pueda ayudar en su día a día, en sus sueños y en sus proyectos. Eso sería fantástico.

Una gran responsabilidad

Después de tantas veces frente a un toro, ¿impone enfrentarse a un teatro repleto de gente?

Enfrentarse al público siempre es una responsabilidad, aunque esté acostumbrado a estar delante de mucha gente. Pero no es lo mismo torear que hablar. Así que, que hayan confiado en mí para llevarme a un congreso con ese cartel de expertos, me llena de responsabilidad y compromiso. Espero que la gente vaya y piense que ha merecido la pena, porque hay muchos prejuicios y puede que consideren que no tengo nada que aportar. Pero si consigo que tanto el que va con ilusión como el escéptico piensen que ha sido interesante, me doy por satisfecho.

¿Ayuda una carrera como la suya a superar los miedos?

Los toreros tenemos que convivir con el miedo, porque forma parte de nuestro día a día. Tenemos asumido que corremos un riesgo.

Francisco Rivera. / Cedida

Ese miedo en la plaza es más que lógico, pero, ¿a qué tiene miedo en su vida cotidiana?

Yo me considero un tío muy miedoso, pero creo que es bueno, porque al fin y al cabo, es una señal de alarma. Hay que saber entenderlo y utilizarlo, hay que reconducirlo, pero no superarlo, porque eso no se consigue nunca. Yo no he dejado de pasar miedo en mi vida profesional, aunque de diferentes tipos: miedo a la responsabilidad, a perder la vida, a un golpe del toro, al fracaso, a no triunfar, a defraudar. Y todos son buenos, porque pueden ayudar, puesto que aquel que tiene un sueño va a tener que enfrentarse a sus miedos.

Con sus antepasados, abuelo, tío y padre toreros, ¿era ese su destino marcado?

En mi casa, nadie quería que ni mi hermano ni yo nos dedicáramos a esto. Pero se ha demostrado que era imposible esquivar los apellidos Rivera Ordóñez Dominguín. Ahora, si me preguntan si me gustaría que mi hijo fuera torero, diría un no rotundo. Pero si aparece un ángel que me asegura que, a pesar de los golpes y las cogidas, nada graves, terminará siendo una figura del toreo, firmaba ahora mismo. Porque creo que no hay nada más bonito en la vida.

Un destino marcado por los apellidos

Los apellidos también le han pesado a la hora de estar siempre delante de los focos. ¿Para eso está uno preparado?

Es mucho más complicado que estar delante de un toro que, por otra parte, es mucho más noble y honesto. A menudo, la prensa es muy cruel y para eso nadie te prepara. Dicen que es el precio de la fama, pero es un precio muy caro y, además, yo lo que quería era ser torero, no famoso, aunque ambas cosas vayan unidas. Yo entiendo muchas cosas, pero he vivido situaciones que claman al cielo, terribles.

Se retiró en Ronda en 2017, ¿echa de menos vestir el traje de luces?

La verdad es que sí, pero se acabó y no hay vuelta atrás. Hay una edad para ser torero. Durante mucho tiempo estaba convencido de que iba a morir en la plaza, porque los primeros años me cogían los toros casi todas las tardes, creí que no llegaría a cumplir los treinta y lo tenía asumido, porque mi sueño era torear y ser grande en este mundo. Pero con familia… mi mujer no me daría ni la opción (risas). Además, el toreo es para gente más joven, ya solo para vestir el traje de luces. Ponérselo una persona mayor es como ponerle a un cura dos pistolas.

Pero sigue vinculado al mundo del toro.

Primero, como aficionado, voy siempre que puedo y me encanta. Además, tengo la suerte de que, cuando falleció mi abuelo, cogí el testigo de organizar la corrida goyesca de Ronda, que para mí es una fecha marcada en el calendario, como la madrugada de Triana el Jueves Santo.