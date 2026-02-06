Faúndez: "Nuestra preocupación son los 365 días del año, no solo cuando hay elecciones"

¿Por qué no fue nadie por parte del Partido Popular ni por parte de la Diputación a la mesa redonda sobre la sanidad pública que se celebró en Zamora? El presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, ha querido dejar claro que a la Diputación "no se la invitó, como no se la tiene que invitar".

"Estamos en campaña electoral y en las campañas electorales aparecen todo tipo de actos que durante cuatro años prácticamente no se hacen", ha añadido en relación a la mesa redonda sobre «La sanidad pública a debate. Su futuro en manos de los partidos políticos», convocada por el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora, que se celebró este pasado jueves en La Alhóndiga y en la que estuvieron representantes de PSOE, Podemos, Izquierda Unida y UPL.

Respecto a la ausencia de algún representante del Partido Popular, Faúndez ha señalado que es algo que se le tiene que preguntar al presidente del partido en la provincia.

No obstante, el dirigente ha subrayado que el compromiso de la institución con la sanidad "está fuera de duda". En este sentido, ha recordado que el pasado año se publicó una línea de subvenciones de dos millones de euros para la reforma de consultorios médicos en la provincia. "Hemos reformado 112 consultorios médicos y, además, también con alguna subvención nominativa cuando son obras ya de gran calado, como va a ser la obra de Madridanos que se va a entrega hoy al ayuntamiento", ha matizado.

Asimismo, ha puesto también como ejemplo la subvención nominativa otorgada al ayuntamiento de Figueruela, "donde el consultorio prácticamente estaba en un estado ruinoso, y lo hemos subvencionado", ha declarado el presidente de la Diputación de Zamora.

"Estamos en elecciones, Ahora mismo fluyen las reuniones, las peticiones y las preocupaciones. Pero, nuestra preocupación es, y son, los 365 días del año durante cuatro años. Nosotros no nos preocupamos solo cuando hay elecciones. Cuando hay elecciones, solemos ir ya con los deberes hechos", ha concluido Faúndez.