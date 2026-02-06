Caja Rural inyecta 1.316 millones en la economía zamorana en 2025 en créditos, un 32% más

Caja Rural de Zamora ha vuelto a presentar un balance de cuentas positivo en el año 2025, con un incremento especialmente destacado del crédito que pone a disposición de sus clientes. A través de él, la entidad consiguió en el último año inyectar en la economía zamorana un total de 1.316 millones de euros, lo que supone un incremento del 32,6%, un tercio más, que la inversión crediticia del ejercicio anterior.

El director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, ha resaltado, al respecto, que ese dinero destinado a nueva inversión a través de créditos tanto a particulares como a empresas refleja "nuestro compromiso por el desarrollo de nuestra tierra" y permite fortalecer el modelo de "banca de proximidad" por el que apuesta la entidad.

Cuota de mercado

El crecimiento consolida a Caja Rural como la mayor entidad financiera que opera en la provincia, con cuotas de mercado que continúan en ascenso y que suponen que la cooperativa de crédito de la espiga sea la que concede uno de cada dos euros de préstamos concedidos en Zamora, con una cuota de mercado del 49,9% en crédito. En depósitos, la cuota de mercado engordó en el último año el 2,3% hasta alcanzar el 41,5%, lo que significa que de cada cien euros que los zamoranos tienen en los bancos, 41 euros y medio están depositados en Caja Rural de Zamora.

Por lo que respecta a los créditos hipotecarios, la cuota es aún más significativa, ya que tres de cada cuatro euros para hipotecas que conceden los bancos en Zamora llegan de Caja Rural, con el 76,4% de los saldos totales de 2025.

Aunque crezca en Zamora, donde mantiene 68 oficinas y no ha cerrado ninguna en los últimos años, la expansión de la entidad a otras provincias, con apertura de dos nuevas oficinas en Valladolid y una en León en 2025, una más en Madrid este año a la que se sumará otra próximamente en la capital de España, hace que el volumen de negocio fuera de la provincia se acerque ya a la mitad del total, según ha explicado Cipriano García, que ha reiterado el compromiso con la provincia.

El presidente de Caja Rural de Zamora, Nicanor Santos (izquierda), y el director general, Cipriano García, en la presentación de la cuenta de resultados de 2025. / José Luis Fernández

En el balance, también ha hecho hincapié en que 2025 ha sido "un periodo de impulso y consolidación de nuestras relaciones con tejido socioeconómico", con cada vez más iniciativas orientadas al desarrollo del entorno en el que opera.

Cuenta de resultados

La cuenta de resultados de la entidad en 2025 arroja un beneficio de 65 millones de euros, un 21,7% más que en el ejercicio precedente, lo que se explica por la evolución positiva del negocio y la "fortaleza del modelo de banca cooperativa tradicional".

En el último año, Caja Rural de Zamora sumó 2.900 socios nuevos, hasta llegar a los 62.000 y unos cinco mil clientes más, hasta los 170.000, tanto en Zamora como en Valladolid, León, Madrid y Orense.

Los recursos propios de la entidad alcanzan ya los 520 millones de euros, un 18% más que en 2024, y las reservas llegan a 416 millones, con un incremento similar en el último año, mientras que la ratio de solvencia alcanza un máximo histórico del 20,4%, según las cuentas presentadas este viernes por la entidad.