Música
La banda Markfeel inicia una nueva etapa
La banda de rock Markfeel inicia este 2026 con novedades ya que estrena integrante, el batería Luis Oeo
El primer concierto con la nueva formación tendrá lugar el viernes 7 de febrero a las 22.00 horas en La Rúa, local donde el grupo ha grabado varios de sus últimos videoclips.
La máxima de año nuevo, vida nueva parece que la sigue la banda Markfeel, que inicia una renovada andadura.
El grupo, que comenzó a tocar a finales de 2018 para sacar al año siguiente su primer disco, incorpora un nuevo integrante, el batería Luis Oeo, que se suma a Alba Lorez, bajista y cantante, y a Mark, Marcos Gago, cantante y guitarra, contando también con el apoyo de David Mestizo a la guitarra.
La formación "vive una nueva etapa ya no solo por las canciones nuevas, sino, sobre todo, por las colaboraciones de Luis (Oeo) que aporta mucha experiencia porque ha tocado con bandas a las que nosotros admiramos".
El batería, además, "tiene una energía muy contundente y desde el minuto cero se ha implicado totalmente con las letras", de tal forma que su llegada "para nosotros resulta muy ilusionante y está siendo muy fácil", asegura Mark Gago, alma máter de Markfeel que seguirá contando para algunos conciertos como apoyo con el guitarrista David Mestizo.
El concierto de presentación del nuevo integrante y de sus nuevos temas tiene lugar el día 7 de febrero a las 22.00 horas en La Rúa.
Temas
La banda cuenta con canciones nuevas "que dicen desde fuera que se notan más maduras y más viscerales a la vez", describe Gago que señala que "en la etapa anterior hubo más experimentos con electrónica y con otros sonidos y quizá en los nuevos temas hay una mezcla de todo lo que hemos estado haciendo siempre porque hay mucho rock", con letras que combinan "un lado más oscuro con un lado íntimo".
Ademas, Markfeel acaba de estrenar en plataformas digitales su último videoclip "Irreal", el tercer adelanto de su nuevo disco "una canción de entrañas", grabada con Danny de Whisky Caravan, tras la colaboración de Kutxi de Marea y Vito de Sínkope.
Proyecto: vinilo
La banda tiene por delante varios meses en los que darán a conocer dos temas más, con sus correspondientes videoclips grabados en La Rúa, donde contarán con colaboraciones de músicos consagrados, temas que supondrán "una parte" de su cuarto disco, mientras una segunda la integrarán "canciones que están en la misma onda a nivel de sonido y de actitud".
Tras valorar incluso que fuera un álbum de colaboraciones, planteamiento que desecharon al ser "típico de aniversarios", y con la incorporación del batería, la banda desea grabar antes de despedir el año en formato vinilo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y otros cinco amarillos activos
- El nuevo Mercado de Abastos de Zamora mostrará un ábside románico y una necrópolis: el modificado del proyecto inicia su tramitación
- Un año y medio de cárcel a un empresario zamorano por agresión sexual a una empleada
- ¿Qué son las casas industrializadas? La apuesta de 20 pueblos de Zamora para solucionar la falta de vivienda
- La clínica forense, colapsada en Zamora al tener media plantilla vacante: la carga de trabajo se triplica en Zamora
- El dueño de General de Cuadros Eléctricos recibe orden de ingreso en Topas por el fraude fiscal de 1,1 millones
- ¿Quién es José Luis Barrigón, el número dos de la lista del PP de Zamora en las elecciones autonómicas del 15M?
- Salen a subasta terrenos en Zamora de la liquidación de la inmobiliaria Reyal Urbis