Balizas, audioguías, códigos QR y pódcast en ruta por el Duero en Zamora: los nuevos elementos turísticos que llegan a 41 localidades de la provincia

Crear un gran corredor de ecoturismo en torno al Duero a su paso por la provincia es uno de los objetivos que se propone el plan de sostenibilidad turística en destino impulsado por la Diputación de Zamora con fondos europeos.

Para ello, esa planificación incluye un apartado específico de señalización digital de los recursos que acaba de dar un paso clave para ser una realidad con la contratación de 290 elementos llamados a mejorar la señalización turística y a crear nuevos contenidos digitales. La actuación, que tiene un coste de 255.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses, acaba de salir a licitación, con plazo hasta el 19 de febrero para que las empresas interesadas presenten ofertas, de forma que para la próxima campaña veraniega puede ser ya una realidad.

El contrato incluye la elaboración de 97 audioguías que permitirán una visita guiada de forma autónoma a los lugares incluidos en una ruta por el Duero zamorano que se geolocalizará.

También se han elaborado 48 pódcast, al menos uno por cada localidad incluida en el proyecto, que se completa con la instalación de 97 balizas de madera en cada uno de los puntos de parada del itinerario y el diseño y la instalación de 48 atriles que incluirán información turística de cada localidad, entre una y cinco fotografías, un callejero con los lugares más significativos y un código QR que llevará a contenidos digitales del Patronato Provincial de Turismo de Zamora.

Las balizas de madera, por su parte, contarán cada una de ellas con una placa de metacrilato con un código QR que igualmente enlazará con contenidos digitales que serán gestionados por el patronato turístico dependiente de la Diputación.

Localidades con la nueva señalización

Los municipios incluidos en el proyecto se ubican principalmente en el tramo del Duero comprendido entre la capital y la frontera con Portugal, principalmente en los Arribes.

Entre las localidades que se beneficiarán de la iniciativa figuran Almaraz de Duero, Argañín, Fariza, Badilla, Bermillo, Carbellino, Cozcurrita, Mámoles, Palazuelo de Sayago, Zafara, Tudera, Fermoselle, Gamones, Luelmo, Monumenta, Moral de Sayago, Abelón, Moralina de Sayago, Muelas del Pan, Cerezal de Aliste, Ricobayo de Alba, Villaflor, Muga de Sayago, Pereruela, Arcillo, Malillos, Sobradillo de Palomares, Sogo, San Román de los Infantes, La Tuda, Pueblica del Campeán, Las Enillas, Pino del Oro, Torregamones, Villadepera, Villalcampo, Carbajosa, Villar del Buey, Villardiegua de la Ribera, Villaseco del Pan y Zamora.