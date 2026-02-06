Adjudicada la cosecha de trufa negra ecológica del Vivero Provincial: este es el precio que se ha pagado
La Diputación cuenta con una parcela de 1,4 hectáreas dedicada a la producción de trufa negra ecológica certificada
L. G. M.
La Diputación de Zamora ha adjudicado, un año más, la cosecha de trufa negra ecológica producida en una parcela del Vivero Provincial. Se trata de una parcela de 1,4 hectáreas dedicada a la producción de trufa negra ecológica certificada, cuya cosecha se destina parcialmente a subasta anual, mientras que el resto se reserva para la obtención de planta micorrizada destinada a plantaciones experimentales en distintos puntos de la provincia.
La institución ha adjudicado la cosecha de este año al restaurante Libertén de Zamora, por un precio final de 1.200 euros por kilogramo. El establecimiento zamorano incorpora este producto de alta calidad a su oferta gastronómica de temporada, a través de tapas y platos elaborados con trufa negra.
La producción de trufa negra en la provincia de Zamora constituye un importante activo para la investigación, el desarrollo y la diversificación agrícola, contribuyendo a la puesta en valor de nuevos cultivos de alto valor añadido en el medio rural.
