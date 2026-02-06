Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Leonardo en ZamoraBalance Caja Rural Zamora 2025SOS en la industria quesera en ZamoraNuevos elementos turísticos para Zamora
instagramlinkedin

Adjudicada la cosecha de trufa negra ecológica del Vivero Provincial: este es el precio que se ha pagado

La Diputación cuenta con una parcela de 1,4 hectáreas dedicada a la producción de trufa negra ecológica certificada

Cosecha de trufa negra ecológica producida en una parcela del Vivero Provincial.

Cosecha de trufa negra ecológica producida en una parcela del Vivero Provincial. / Cedida

L. G. M.

La Diputación de Zamora ha adjudicado, un año más, la cosecha de trufa negra ecológica producida en una parcela del Vivero Provincial. Se trata de una parcela de 1,4 hectáreas dedicada a la producción de trufa negra ecológica certificada, cuya cosecha se destina parcialmente a subasta anual, mientras que el resto se reserva para la obtención de planta micorrizada destinada a plantaciones experimentales en distintos puntos de la provincia.

La institución ha adjudicado la cosecha de este año al restaurante Libertén de Zamora, por un precio final de 1.200 euros por kilogramo. El establecimiento zamorano incorpora este producto de alta calidad a su oferta gastronómica de temporada, a través de tapas y platos elaborados con trufa negra.

Noticias relacionadas y más

Cosecha de trufa negra ecológica producida en una parcela del Vivero Provincial.

Cosecha de trufa negra ecológica producida en una parcela del Vivero Provincial. / Cedida

La producción de trufa negra en la provincia de Zamora constituye un importante activo para la investigación, el desarrollo y la diversificación agrícola, contribuyendo a la puesta en valor de nuevos cultivos de alto valor añadido en el medio rural.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rafa Sánchez (La Unión): 'Echo de menos las ganas que había en los años 80 de que la democracia funcionara, no como ahora
  2. Alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y otros cinco amarillos activos
  3. El nuevo Mercado de Abastos de Zamora mostrará un ábside románico y una necrópolis: el modificado del proyecto inicia su tramitación
  4. Un año y medio de cárcel a un empresario zamorano por agresión sexual a una empleada
  5. ¿Qué son las casas industrializadas? La apuesta de 20 pueblos de Zamora para solucionar la falta de vivienda
  6. La clínica forense, colapsada en Zamora al tener media plantilla vacante: la carga de trabajo se triplica en Zamora
  7. El dueño de General de Cuadros Eléctricos recibe orden de ingreso en Topas por el fraude fiscal de 1,1 millones
  8. ¿Quién es José Luis Barrigón, el número dos de la lista del PP de Zamora en las elecciones autonómicas del 15M?

Guardia Civil y Protección Civil de Zamora refuerzan su colaboración en la búsqueda de personas

Guardia Civil y Protección Civil de Zamora refuerzan su colaboración en la búsqueda de personas

Adjudicada la cosecha de trufa negra ecológica del Vivero Provincial: este es el precio que se ha pagado

Adjudicada la cosecha de trufa negra ecológica del Vivero Provincial: este es el precio que se ha pagado

La vida en las plantaciones de cacao de Guinea, relato que obtiene el Premio de la Emigración en Zamora

Nuevo programa para impulsar la digitalización de los mayores del medio rural zamorano

Nuevo programa para impulsar la digitalización de los mayores del medio rural zamorano

La lluvia no frena la Operación Bocata en Zamora

La lluvia no frena la Operación Bocata en Zamora

El poder de regulación de los embalses de Zamora y del Duero: "Sin ellos hoy posiblemente Oporto estaría inundada"

El poder de regulación de los embalses de Zamora y del Duero: "Sin ellos hoy posiblemente Oporto estaría inundada"

El Campus de Zamora se extenderá a terrenos de la Universidad Laboral

El Campus de Zamora se extenderá a terrenos de la Universidad Laboral

Faúndez: "Nuestra preocupación son los 365 días del año, no solo cuando hay elecciones"

Faúndez: "Nuestra preocupación son los 365 días del año, no solo cuando hay elecciones"
Tracking Pixel Contents