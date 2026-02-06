11 millones de euros para 555 obras que mejorarán las infraestructuras en los pueblos de Zamora

La Diputación Provincial de Zamora ha anunciado hoy la resolución provisional del Plan Municipal de Obras de 2027 y la resolución definitiva del Fondo de Cohesión Territorial de 2025. Dos líneas de ayuda que permitirán ejecutar un total de 555 actuaciones en la provincia con una inversión global cercana a los 11 millones de euros.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín Pérez, ha dado a conocer los detalles de estas actuaciones que mejorarán las infraestructuras de los pueblos, además de favorecer el empleo.

Respecto al Plan Municipal de Obras 2027, cuya resolución provisional ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial de la Provincia, finalmente contará con un presupuesto de 7.928.949 euros, ligeramente inferior a los 8 millones inicialmente previstos debido a ajustes solicitados por algunos ayuntamientos.

En total, se han aprobado 319 obras, correspondientes a 247 solicitudes presentadas por 244 ayuntamientos y tres entidades locales menores, que son Santa Marta, Litos y Villanueva de Valrojo. Los únicos consistorios que no han solicitado el Plan Municipal de Obras son Toro y Cuelgamures. Mientras que Fresno de la Polvorosa, se ha quedado fuera por presentar la solicitud fuera de plazo.

Manuel Martín y Javier Faúndez. / José Luis Fernández / LZA

"Son obras que necesitan un tiempo de tramitación administrativa y debido a que tenemos mucha obra pública en la provincia, está funcionando muy bien el tema de ampliación de los plazos, por eso estamos anticipando sobre todo los planes municipales de obras", alegó Faúndez.

De este modo, los ayuntamientos tienen más margen de ejecución y el empleo en la construcción es más sostenible en tiempo y no un empleo estacional", añadió el dirigente.

Las actuaciones se centran mayoritariamente en obras básicas, como pavimentación, abastecimiento, saneamiento y alumbrado público, aunque también se incluyen reparaciones de piscinas, construcción de naves y almacenes, fosas sépticas o la reforma de edificios municipales y residencias.

El plazo para presentar alegaciones será de 10 días, a contar a partir de este viernes 6 de febrero, tras los cuales la resolución pasará a ser definitiva si no se registran incidencias. Las obras podrán ejecutarse hasta el 31 de octubre de 2027, con fecha límite de justificación el 16 de noviembre de 2027.

Junto al Plan Municipal de Obras, la Diputación ha aprobado de forma definitiva el Fondo de Cohesión Territorial 2025, dotado con 3.111.000 euros, que beneficiará a 236 ayuntamientos. Las actuaciones están cofinanciado por la Junta de Castilla y León, que subvenciona el 50%; la Diputación de Zamora, que aporta el 25%; y los ayuntamientos, que asumen el 25% restante.

Las actuaciones incluyen pavimentaciones, redes de abastecimiento y saneamiento, mejoras de eficiencia energética e instalaciones municipales, quedando excluidas en esta convocatoria las obras en cementerios y consultorios médicos, que cuentan con líneas específicas de la Diputación de Zamora.

Los ayuntamientos beneficiarios deberán acreditar la contratación de las obras antes del 30 de marzo de este año, contando con un plazo de ejecución hasta el 30 de octubre y de justificación hasta el 16 de noviembre de 2026.

En conjunto, ambas convocatorias suponen una inyección de 11 millones de euros para los municipios con la ejecución de 555 obras que mejorarán infraestructuras, servicios públicos y la calidad de vida en el medio rural de la provincia de Zamora.