Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo de la UNED
La vida en las plantaciones de cacao de Guinea, relato que obtiene el Premio de la Emigración en Zamora
La historia rescata la experiencia de un gallego en África a través de cartas nEl premio de fotografía va a un álbum familiar sobre Cuba desde 1930 hasta hoy
Las peripecias de un emigrante gallego, un exagente de seguros de 19 años, en las plantaciones de cacao de Guinea cuando era colonia española, en lo que hoy es Malabo, trabajando con el dueño, Antonio da Silva Gonçalves, un portugués que su hermana conoció en el tren y con el que acabó casándose conforman el relato premiado por el jurado de los III Premios de la Emigración de España. Bajo el título "Mi vida en las plantaciones de Fernando Poo", la narración de Sebastián Gertrúdix Torres reconstruye los vaivenes del protagonista, fiel reflejo de aquellos trabajadores españoles en África. Una historia que nace a partir de los recuerdos del padre y del abuelo del autor rescatados de las cartas que intercambiaron a lo largo de sus vidas desde 1950, cuando el emigrante gallego llegó al destino africano, un galardón que se va para Galicia.
El segundo premio ha recaído en la obra sobre María Celeste Castiglione, que recopila el epistolario intercambiado con su familia de Moraleja del Vino cuando ella emigró a Estados Unidos y a Argentina. Los 40 relatos presentados al Premio de la Emigración Española describen las difíciles experiencias de quienes se vieron obligados a dejar Zamora para lograr un futuro mejor, formar una familia y ofrecer a sus hijos las oportunidades de educación de las que estas personas fueron privadas en su tierra a causa de la pobreza y de la falta de desarrollo, explicó el director de la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo de la UNED de Zamora, el historiador Juan Andrés Blanco. "Unas vivencias que encuentran un paralelismo total con las personas migrantes que llegan a las costas españolas en busca de un futuro digno para ellos y para sus familias", abundó el también investigador y experto en migración.
Si la correspondencia de emigrantes con sus familias y amistades es una fuente impagable para reconstruir cómo se desarrolló su historia personal y familiar lejos de sus lugares de nacimiento, los álbumes de fotos son otro auténtico tesoro para historiadores y sociólogos que se premia en este certamen. En esta ocasión, el Premio de la Emigración en esa categoría es para una colección que llega desde la colonia zamorana en la Cuba de los años 30 y 40 del siglo pasado y hasta la actualidad. Bajo el título "Raíces", de Matilde Cerezal Mezquita.
Tras la presentación del libro que recopila tanto los premios como los trabajos presentados a esta tercera edición gracias a la colaboración de la Secretaría de Estado de Emigraciones, la Cátedra anunció la próxima convocatoria del certamen para continuar con la labor de "dar visibilidad a estas historias y reconocer los sacrificios" de quienes tuvieron que abandonar familia y tierra para sobrevivir, "proyectos y experiencias que reflejan la riqueza humana, cultural y social de nuestra emigración". Juan Andrés Blanco estuvo acompañado por Arsenio Dacosta, profesor- tutor de la UNED; por Pepe Monteagudo, presidente del jurado; y por José Delgado, secretario del Centro.
