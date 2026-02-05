Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El "viaje" de los alumnos de Infantil del Sagrado Corazón de Jesús de Zamora: los nuevos exploradores del mundo

Los alumnos del Amor de Dios de Príncipe de Asturias se embarcan en un recorrido simbólico por todos los continentes, pero sin perder de vista a sus pueblos

Una actividad de fin del proyecto en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zamora.

Una actividad de fin del proyecto en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zamora. / Cedida

T. S.

"Viaje por el mundo". Es el nombre del nuevo proyecto que han puesto en marcha los alumnos de Educación Infantil del colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zamora, una iniciativa que ha culminado con una jornada de convivencia a dos bandas entre la familia y la escuela para disfrutar juntos de los cinco continentes. Se trata de un viaje simbólico en el que los pequeños han podido recorrer países para descubrir cómo viven los niños de otras partes del planeta: gastronomía, juegos, folclore, arquitectura o costumbres.

cole profe

cole profe / Cedida

Para ello, una vez más, el centro ha recurrido a trabajos cooperativos basados en cuentos, imágenes y juegos para despertar su interés y curiosidad por otras culturas.

Zamora y sus pueblos

Además de proyectar sus ojos al mundo, los niños también han mirado a su propio territorio, en especial, al medio rural a través de la puesta en valor de los pueblos en su particular lucha contra la España Vacía.

Fin del proyecto: actividad en el gimnasio del colegio.

Fin del proyecto: actividad en el gimnasio del colegio. / Cedida

El "viaje" de los alumnos de Infantil del Sagrado Corazón de Jesús de Zamora: los nuevos exploradores del mundo

El "viaje" de los alumnos de Infantil del Sagrado Corazón de Jesús de Zamora: los nuevos exploradores del mundo

