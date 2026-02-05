El "viaje" de los alumnos de Infantil del Sagrado Corazón de Jesús de Zamora: los nuevos exploradores del mundo

"Viaje por el mundo". Es el nombre del nuevo proyecto que han puesto en marcha los alumnos de Educación Infantil del colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zamora, una iniciativa que ha culminado con una jornada de convivencia a dos bandas entre la familia y la escuela para disfrutar juntos de los cinco continentes. Se trata de un viaje simbólico en el que los pequeños han podido recorrer países para descubrir cómo viven los niños de otras partes del planeta: gastronomía, juegos, folclore, arquitectura o costumbres.

cole profe / Cedida

Para ello, una vez más, el centro ha recurrido a trabajos cooperativos basados en cuentos, imágenes y juegos para despertar su interés y curiosidad por otras culturas.

Zamora y sus pueblos

Además de proyectar sus ojos al mundo, los niños también han mirado a su propio territorio, en especial, al medio rural a través de la puesta en valor de los pueblos en su particular lucha contra la España Vacía.