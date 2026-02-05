“Tengo trabajo fijo y soy solvente, pero no me alquilan en Zamora por mis perras”: la historia que reabre el debate sobre las mascotas en los pisos

“Son mi familia, mi compañía, mi todo. Soy inmigrante y no tengo a nadie más aquí”. Es el grito de ayuda de una mujer que se ha recorrido sin éxito la ciudad entera para encontrar un piso de alquier en el que vivir con dos perras de diez años.

La ciudadana lleva 15 años viviendo en Zamora, con trabajo estable en el Hospital Provincial, y asegura no poder encontrar piso porque "los propietarios rechazan alquilar a personas con mascotas". Su caso, compartido en redes y grupos vecinales, ha encendido un debate que no es nuevo, pero que vuelve a cobrar fuerza en plena crisis de oferta. La mujer convive con dos perras de diez años, adoptadas cuando eran cachorras mientras vivía en la calle Argentina, donde pasó nueve años con el mismo propietario sin un solo conflicto. Tras una mudanza obligada por motivos familiares, regresó temporalmente a la casa de quienes la acogieron cuando llegó a Zamora desde su país de origen. Ahora, pese a contar con empleo estable y solvencia económica, asegura que le es imposible independizarse.

"Gente más racional"

Aunque entiende que cada propietario tiene derecho a poner condiciones, le sorprende que “ni siquiera se escuche el caso concreto”, especialmente cuando se trata de animales mayores y con comportamiento tranquilo. “Creo que la gente debería ser más racional. Además del precio de los pisos, que están muy caros, se añade esta pega. Para muchas personas las mascotas son uno más de la familia”, señala.

Su mensaje, que además incluye una petición de ayuda —“si alguien conoce un piso disponible para nosotras, somos chicas formales y solventes”—, ha encontrado apoyo entre usuarios que denuncian una tendencia cada vez más extendida: restricciones absolutas a las mascotas incluso cuando no existe justificación por daños previos o falta de cuidado. Otros, en cambio, defienden el derecho del propietario a decidir.

APOYOS Y REACCIONES "Da rabia que no admitan mascotas, ahora por lo visto tampoco quieren alquiler a parejas con niños".

"Busca casas por los pueblos del alrededor de Zamora, es más fácil que te dejen tener mascotas"

"Tienes que entender que el que alquila pone sus normas desde tu punto de vista a lo mejor no son justas, pero desde el punto de vista del dueño del piso sí lo son y la ley dice que el que alquila pone sus normas".

"A ver si tienes suerte. Yo puedo añadir que es buena trabajadora y sé que son su compañía y su familia"

"Seguro que alguien se pone en contacto contigo y te dan la oportunidad que mereces de vivir con tus perritas".

"Si tienes carnet de conducir, plantéate vivir en un pueblo, quizas no te pongas tantas trabas".

"Yo estoy igual. Llevo meses buscando y soy sola con mi perrita... aparte de los súper precios de alquiler".

"Yo te doy un consejo, ahorra un poco y te compras un piso con el dinero del alquiler".

"Me pongo del lado del propietario y si no quieres líos, pues mejor ahorrarse meter perros"

"Yo tengo un gato y en mi anterior piso me estropeó el parque. Si hubiera sido alquilado hubiera tenido problemas seguro".

"Yo tampoco alquilaría a personas con animales, lo dejan todo destrozado digan lo que digan".

"Que todo el mundo lo entienda: son uno más en la familia".

Sea cual sea la postura, el testimonio de L. M. vuelve a poner sobre la mesa un problema creciente: en una ciudad donde el parque de vivienda de alquiler es limitado, tener perro o gato puede convertirse en un obstáculo, incluso a quienes cumplen todas las condiciones económicas. Y el debate, una vez más, está servido.

Leyes que chocan

La nueva Ley de Animales busca el mejor bienestar para las mascotas de cara a defender sus derechos, evitar su maltrato y frenar su comercialización dañina. Sin embargo, los alquileres se regulan por una orden propia: la Ley de Arrendamientos Urbanos, que no se ha modificado. ¿Qué significa esto? Que aunque los animales ya son integrantes de la familia, al final son los dueños de los pisos en alquiler los que deciden si aceptan o no animales en sus viviendas.