Los testimonios de Consuelo y Conchi, muestra de la resiliencia zamorana: «el cáncer es una palabra, no una sentencia»

Cuando a Consuelo le detectaron el cáncer de mama, hace ahora tres años, hacía seis meses que su pareja había fallecido de una leucemia, mientras que, en el caso de Conchi, el proceso de tratamiento le resultó muy duro.

Ambas han resaltado la idea de que «de esto se puede salir» y han puesto de relieve el apoyo social de las asociaciones de pacientes. Consuelo Angulo ha intervenido en nombre de los pacientes en el acto de Azayca y Conchi Rodríguez ha leído el manifiesto de la conmemoración en la celebración de la AECC de Zamora del Día Mundial contra el Cáncer y ambas son ejemplo de la fortaleza de los pacientes.

Conchi Rodríguez ha querido transmitir este 4 de febrero un mensaje de esperanza y ha agradecido el apoyo de la AECC porque sus profesionales y voluntarios ayudan a los pacientes a salir adelante.

«Si no hubiera sido por ellos, de verdad creo que no estaría aquí por lo duro que ha sido mi proceso», ha declarado para aconsejar a los nuevos diagnosticados que pidan ayuda a las asociaciones, que sigan los consejos de los médicos y que sean «muy positivos, porque de esto se puede salir, y si no, pues hasta aquí hemos llegado, pero vamos a intentarlo».

Conchi, en el centro con gorro blanco, junto a autoridades y representantes de la AECC en el acto del Día Mundial contra el Cáncer. / José Luis Fernández

Esta zamorana ha sido la encargada de leer el manifiesto de la AECC en el que los enfermos también han incidido en la escucha al paciente, con el fin de «adaptar la atención a cada persona con cáncer y sus necesidades» y ofrecerle una «atención integral y más humana». Ha hecho hincapié en el «bienestar psicológico y social como un derecho estructural» que debe acompañar al enfermo de cáncer en todo el proceso asistencia, «desde el diagnóstico hasta la supervivencia o los cuidados paliativos al final de la vida».

Por su parte, Consuelo Angulo, en el aspecto reivindicativo, ha reclamado más investigación y el acceso a tratamientos y programas en los hospitales como el de ejercicio terapéutico y otros apoyos que ahora únicamente reciben a través de las asociaciones.

Amplificar su voz

Ambas han sido protagonistas de los actos de calle de las asociaciones zamoranas de apoyo a los pacientes y la investigación, Azayca y la AECC, en los que, pese a la lluvia, se ha amplificado la voz de los pacientes. Ellos han sido los protagonistas de las actividades de este día, en el que la AECC ha programado también durante la tarde una jornada de puertas abiertas en su sede de la avenida de Portugal.

Ambas asociaciones han ejemplificado la lucha contra la enfermedad a través del testimonio de estas dos mujeres zamoranas. En el caso de Azayca, además, las autoridades asistentes al acto han leído algunas frases expresadas para la ocasión por los diagnosticados de tumores. «Cada paso que das, incluso los pequeños, cuentan», «¡ánimo, confía, acepta, vive el día a día, déjate querer y quiérete!», «el cáncer es una palabra, no una sentencia» o «no estás solo, sé que hay días difíciles, pero dentro de ti hay una fuerza que ni tu mismo la ves; lo que no dejas ir lo cargas, lo que cargas te pesa y lo que te pesa te hunde; practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir», fueron algunos de los mensajes.

Diagnósticos

Los datos de diagnósticos de la enfermedad del último año, según ha precisado la presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera, indica que frente a la media de unos 650 diagnósticos anuales en la provincia de Zamora, en 2025 esa cifra ha subido ligeramente, hasta los 668. De la Higuera ha recordado que Zamora es una provincia con mucha incidencia del cáncer y con mucha prevalencia, que hacen que «el número de pacientes de cáncer que tengamos que atender sea bastante grande», algo que puede explicarse por el envejecimiento de la población.

Por otra parte, el Hospital Recoletas Salud de Zamora se ha sumado a la celebración del Día Mundial de la lucha contra el Cáncer utilizando el color verde, símbolo de la jornada y de la esperanza, en la rotulación de su fachada.

La importancia de la detección precoz

El centro hospitalario se suma así a los actos organizados con tal motivo, con el objetivo de concienciar a toda la sociedad sobre la importancia de prevenir esta enfermedad y como muestra de solidaridad con las personas que están luchando para vencerla, según ha indicado en un comunicado. El rótulo de la fachada se ilumina por la noche de verde, color que simboliza el apoyo a esta causa, para recordar el compromiso en la lucha contra el cáncer, incidiendo en importancia de la detección precoz de esta enfermedad.

Para el director gerente de Recoletas Salud Zamora, Óscar Iglesias, sumarse a este día con el color que representa la esperanza «nos hace reflexionar sobre la importancia que tiene la prevención y nos da la oportunidad de seguir demostrando nuestro apoyo a los pacientes que están luchando contra esta enfermedad y a sus familias». Igualmente, en la ciudad ha habido monumentos y fuentes iluminadas de verde.