Rafa Sánchez (La Unión): "Echo de menos las ganas que había en los años 80 de que la democracia funcionara, no como ahora"

El artista, Rafa Sánchez, presenta el viernes, día 6 de febrero, en el Teatro Ramos Carrión de Zamora el espectáculo audiovisual y musical «Biografía», donde recorre su vida vinculada a las míticas canciones de La Unión, grupo al que perteneció durante 36 años.

Vuelve a Zamora con un espectáculo que lleva por título "Biografía", ¿qué recoge?

Es un espectáculo para teatro en el cual canto y cuento cómo ha ido cambiando mi vida canción a canción. Es un repaso, además, cronológico.

¿Por qué cronológico?

Por el puro significado de una biografía. Están compartidas las dos formas de verlo ya que, aunque sí voy del principio hasta el final, hay aspectos que son simplemente sentimentales o formas de ver la vida.

El músico Rafa Sánchez / Cedida

Pero se han quedado muchas canciones en el tintero.

¡Por supuesto!, con La Unión tenemos más de 160 canciones editadas y en el show también introduzco alguna de mi etapa en solitario. Abro con "Lobo Hombre" y estaré acompañado a los teclados y dirección musical y programaciones por Fermín Villaescusa, a la guitarra por Mario Cea y en el staff al sonido contamos con Hiro Takahasi y a las luces, con Roca.

En esta mirada profunda a su paso por La Unión, ¿cómo ha sido el balance?

Me vino muy bien porque tenía un montón de recuerdos entremezclados. El hecho de coger la discografía de La Unión e ir colocando los recuerdos con los discos, me ha ordenado bastante la cabeza. Y el balance resulta positivo. Si la gente todavía me permite subirme al escenario, mirando errores y aciertos, ganan los aciertos.

¿La música ha sido el gran regalo de su vida?

Sí, incluso antes de pertenecer a un grupo y crear música. Yo tengo dos hermanos mayores y uno de los momentos más alegres del día cuando era niño y volvíamos del colegio a la hora de comer, era que nos poníamos delante del espejo raqueta en mano a hacer playback. Creo que la música es sanadora y luego el hecho de haber podido vivir más de 40 años de la música, con todo lo que conlleva de viajar y conocer a gente muy diversa.

¿Pese al lado oscuro que también le rodea?

Totalmente. El hecho de ver cómo funciona la gente en diferentes condiciones, en diferentes lugares, en diferente geografía, te abre la mente. La música me ha hecho ser mejor persona.

Inicios

¿Cómo llegó a La Unión?

Llegué por casualidad, como todas las cosas buenas que pasan en esta vida. Conocí a Luis (Bolín), el bajista, en un bar muy icónico de la noche madrileña en la época de la Movida, El Cascanueces. Allí coincidimos. Él me dijo que tenía un grupo instrumental y que estaba buscando un cantante. Esto fue un sábado y el jueves siguiente quedamos. Vi las composiciones que tenía, me gustaron mucho, les puse melodía y a partir de ahí, pues... 36 años de convivencia.

¿Con qué se queda de esta etapa tan dilatada?

Con los buenos momentos, con las buenas actuaciones. El principio fue muy excitante, el hecho de meterte en un estudio de grabación de los de verdad, con esas mesas de mezclas que parecían como una nave espacial... Me quedo con la grabación, por ejemplo, de "Tren de largo recorrido" en directo en La Coruña, y, a lo mejor, con lo que más me quedo de mi estancia en La Unión es que me ha hecho ser mejor persona y mejor músico.

Tema especial

De todos los grandes éxitos que tuvieron, ¿alguno le marcó personalmente más?

A "Lobo‐hombre en París" le tengo un especial cariño porque ha sido la llave que ha abierto todas las puertas. De hecho, por ejemplo, tú a un adolescente ahora mismo le preguntas si conoce a La Unión y probablemente te diga que no, pero sí conoce la canción porque se ha transformado en un clásico. Como cualquier padre, a todas las canciones del repertorio les tengo un especial cariño porque han sido compuestas en una cuarta parte o en una tercera parte por mí. Todas las canciones me sugieren algo y me provocan muchos sentimientos.

¿La Movida pasó por usted o le pilló de largo?

En la Movida considero que fui público. Nosotros siempre nos hemos considerado un grupo posmovida. Iba mucho a la sala Marquee, al Rock-Ola, donde veía conciertos muy interesantes. Incluso vi la gira del primer álbum de Depeche Mode, The Lords of the New Church, o a Radio Futura. Echo de menos la libertad que había en ese momento, en los años 80, las ganas de todo el mundo porque la democracia funcionara a diferencia de ahora que los políticos están haciendo todo lo posible para volver a las dos Españas.

La música se abre camino sola

El panorama musical ha cambiado mucho, ¿qué añora?

Musicalmente no echo nada en falta. Obviamente me gusta mucho la música de cuando yo era adolescente, pero, hoy por hoy, por ejemplo, estoy muy metido escuchando melodic techno. Creo que se están haciendo cosas muy interesantes. También la música nacional tiene muy buena onda. Y aunque no nos guste a los mayores el sonido urbano, creo que también ahí hay grandes canciones, por ejemplo, de Maluma, de Becky G, creo que están haciendo buena música. De hecho, el sonido urbano tiene muchas raíces en lo clásico de Latinoamérica en el bolero, la bachata, la samba... Creo que no echo nada de menos. La música se abre camino sola.

Si no hubiera sido músico, ¿a qué se habría dedicado?

Arquitecto. Estaba en cuarto de carrera con 22 años y sobresaliente en proyectos. Pero bueno, seguramente hubiera sido un arquitecto en paro (risas).