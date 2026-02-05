El PP urge explicaciones del deterioro y la seguridad ferroviaria

Los parlamentarios nacionales del PP exigen al Gobierno central "explicaciones inmediatas, claras y documentadas sobre las limitaciones temporales de velocidad" del AVE, sobre "la seguridad ferroviaria y la atención a los pasajeros" en las líneas que afectan a Zamora. Se hacen eco de "la creciente indignación y preocupación de los ciudadanos ante el deterioro progresivo, constante e inadmisible de los servicios públicos ferroviarios", competencia del Gobierno de España y del socialista ministro Óscar Puente, para urgir "explicaciones sobre los graves accidentes ocurridos" y las incidencias diarias que repercuten en la alta velocidad a su paso por Zamora.

El PP hace hincapié en el miedo, la incertidumbre y la desinformación de quienes usan este medio de transporte y que sufren "retrasos reiterados en las primeras frecuencias del día, cambios continuos en las condiciones del servicio y una preocupante falta de transparencia". Asimismo, los parlamentarios populares solicita información del número de limitaciones temporales de velocidad en los tramos que afectan a Zamora, la ubicación exacta de cada una: línea, tramo, punto kilométrico, vía, sentido, velocidad restringida y velocidad nominal previa y conocer la fecha de implantación y causas técnicas.

Otro punto de sus reivindicaciones afecta a posibles solicitudes de reducción de velocidad de sindicatos de maquinistas o empleados desde 2023 en Zamora; las medidas concretas, plazos de ejecución y costes estimados del Plan de Choque Extraordinario de la Ley.

El plan de atención urgente a pasajeros en incidencias graves en estaciones y trayectos Zamora constituye otra petición junto a la exigencia de datos sobre al acceso real de la ciudadanía a la información de retrasos superiores a 20 minutos y medidas correctoras aplicadas, todos estos aspectos compondrán una batería de preguntas al Gobierno de Pedro Sánchez.