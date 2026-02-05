Un paciente de Vital Dent en Zamora pierde tres coronas de implantes dentales y le niegan la garantía

La "garantía de por vida" que aparece en letra minúscula en las cláusulas del talonario de revisiones de los implantes dentales que un zamorano se hizo en la franquicia de Vital Dent situada en la avenida de Tres Cruces está a punto de llevar a los tribunales a esta conocida marca ante la negativa de la gerencia del centro zamorano a asumir ese punto.

El cliente, de momento, se ha visto abocado a desembolsar más de 1.500 euros para abonar la retirada de tres coronas colocadas sobre dos implantes, una intervención que optó por hacer con un odontólogo de confianza tras la reiterada negativa a cumplir con la garantía por parte de Vital Dent (actualmente Nansa Odontológica).

De las pomadas a una intervención de1.657 euros

"Yo venía diciendo en cada revisión que tengo sellada en la cartilla que sentía presión en la encía y la tenía irritada, me daban pomadas que no daban resultado", asegura el paciente, que pidió a la franquicia que le desmontaran las coronas, intervención a la que accedieron finalmente y con la que las molestias desaparecieron al mes. El problema surgió cuando el gerente le entregó el presupuesto de las nuevas coronas, "1.657 euros y una rebaja del 10% por ser cliente, me niego porque le comento que tengo una garantía de por vida para cubrir ese gasto en concreto de renovación de las coronas desde 2019, cuando me coloqué los implantes".

De negarle en rotundo esa posibilidad, el gerente pasó a decir al perjudicado que lo iba a consultar con la central "y que me llamarían, pero no ha sido así". Ha pasado medio año desde que se fue de Vital Dent por ese enfrentamiento y no tiene noticias de nada, por lo que está estudiando emprender acciones judiciales para reclamar ese derecho que ahora le niegan, ya que "la solución amistosa que he intentado darles no ha dado resultado".

La insistencia no es baladí, ya que "tengo siete implantes hechos y me pasará lo mismo si surge otro problema cuando todos los gerentes anteriores me aseguraron que la garantía era de por vida". Este zamorano trata, además, de que si hay más personas en esta situación, den el mismo paso que ha dado él de reclamar como vía previa a la denuncia en los tribunales.