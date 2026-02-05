Meliza crece en espacio y expositores para poner a Zamora en el mapa mundial del mercado de la miel

El innovador espacio "Colmena 360 grados" será uno de los grandes atractivos de Meliza 2026, la Feria Apícola Internacional de Zamora. La cita, que se celebrará del 20 al 22 de febrero en el recinto ferial de Ifeza, incorpora esta innovadora propuesta divulgativa y científica, que permitirá al visitante adentrarse en el interior de una colmena a través de una sala inmersiva de 40 metros cuadrados. La nueva zona estará equipada con pantallas gigantes que reproducen, a gran escala, la vida y el comportamiento de las abejas, convirtiéndose en uno de los principales reclamos para el público general.

Meliza alcanza su séptima edición creciendo en expositores y superficie, con 187 stands, frente a los 171 del pasado año, y 6.000 metros cuadrados de espacio expositivo, mil más que en la edición anterior. Ifeza acogerá a profesionales procedentes de una docena de países, además de España, que acudirán con stands más amplios y completos, reflejo de la notoriedad que ha adquirido la feria.

Una destacada presencia internacional, ya que una cuarta parte de los expositores serán extranjeros, procedentes de Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Pakistán, Polonia, Holanda y Portugal. Por ello, para facilitar las relaciones comerciales, este año se instalará un puesto de interpretación, con servicio de traducción en inglés, francés e italiano.

Detalles que daban a conocer en la presentación de la feria el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el secretario técnico de la asociación Unión Profesional de Apicultores de Zamora Apis Durii, Francisco Alonso; el diputado del área de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz; el responsable de la Fundación Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto; y el representante de Nuzoa, una de las empresas participantes, Roberto Santamaría.

Roberto Santamaría, José Ángel Ruiz, Javier Faúndez, Francisco Alonso y Narciso Prieto. / J.N.

Meliza conserva así su marcado carácter profesional, con 160 stands dedicados al sector apícola, donde productores de miel y empresas especializadas presentarán las últimas innovaciones en maquinaria, alimentación y productos sanitarios.

No obstante, seguirá siendo una feria abierta a todo el público de todas las edades, con casi una treintena de stands destinados a la venta y degustación de mieles y una variada programación de actividades.

2.000 reinas de Vespa velutina capturadas en la provincia

2.000 ejemplares de reinas de Vespa velutina fueron capturadas durante la pasada campaña. Cifra que se traduce en miles de nidos menos y una reducción significativa del impacto de esta especie invasora que se encuentra ya por todo el territorio provincial. Lucha en la que la Diputación de Zamora se ha convertido en un importante aliado de los apicultores apoyando al sector mediante el reparto de tres mil trampas y atrayentes.

En este contexto, la feria Meliza acogerá también la presentación de nuevos sistemas tecnológicos para la localización de nidos de avispa asiática, como métodos basados en radiofrecuencia que facilitan su detección en zonas boscosas de difícil acceso. Estas herramientas suponen un avance importante en la lucha contra esta especie, al permitir una actuación más rápida y eficaz por parte de los servicios provinciales encargados de su eliminación.

En la lucha contra la Vespa velutina, la Diputación ha reforzado también los medios de intervención de los bomberos provinciales, que cuentan ya con nuevos equipos para la eliminación de nidos de forma más segura y eficaz. Entre ellos, se incluyen carabinas de aire comprimido que permiten actuar a distancia sin necesidad de utilizar escaleras, reduciendo riesgos y mejorando los tiempos de respuesta.

Últimos ajustes para la salida al mercado de la marca Miel de Zamora

La marca de garantía de la Miel de Zamora encara su fase final antes de lanzarse al mercado. "Ya está operativa, pero quedan flecos que pulir como la unificación del sistema de manejo", declaró el secretario técnico de la asociación Unión Profesional de Apicultores de Zamora Apis Durii, Francisco Alonso.

Presentación de la marca de garantía Miel Zamora. | J. L. F. (ARCHIVO)

"Dentro de la flexibilidad que nos permite la normativa y de las posibilidades de los distintos agricultores, tenemos que ir encajando un poco las piezas. Nosotros preferimos tardar un poco más en salir al mercado, pero que estén todos o la inmensa mayoría de los apicultores representados, que salir solamente con diez o con quince empresas que son los que ya están haciendo las cosas conforme a las normas", especificó Alonso.

Ligada a esta estrategia de valorización del producto, la Diputación de Zamora ha impulsado la compra de la envasadora comunitaria de miel, una infraestructura ya finalizada que ha supuesto una inversión de 100.000 euros, de los cuales 70.000 han sido financiados íntegramente por la institución provincial. La planta se encuentra en Mombuey, equipada y pendiente únicamente de completar los trámites sanitarios necesarios para su puesta en marcha, prevista para la próxima campaña.