Leticia García denuncia el “bloqueo interesado de PSOE y VOX”

La cabeza de lista del Partido Popular de Zamora a las Cortes de Castilla y León, Leticia García Sánchez, ha acusado este miércoles al PSOE y a VOX de mantener una “pinza política permanente” con el objetivo de “frenar, bloquear y desgastar” la acción del Gobierno autonómico presidido por Alfonso Fernández Mañueco, una estrategia que, según ha afirmado, “ha perjudicado directamente a los zamoranos y al conjunto de la Comunidad”.

Las declaraciones se han producido durante un acto celebrado con alcaldes y concejales de la comarca de Tierra del Vino. En su intervención, García Sánchez ha asegurado que la colaboración entre PSOE y VOX “no ha sido un eslogan, sino una realidad contrastada”, recordando que ambas formaciones han votado juntas en más de un centenar de ocasiones en las Cortes autonómicas. Frente a ello, ha defendido la gestión del Partido Popular, señalando que “mientras unos han apostado por el ruido y la confrontación, el PP ha gobernado, ha gestionado y ha cumplido”.

La candidata popular ha advertido de que Castilla y León “no puede quedar atrapada entre dos extremos” y ha reivindicado una “política útil”, basada en la estabilidad, la responsabilidad y la certidumbre. En este sentido, ha puesto como ejemplo los datos de empleo conocidos recientemente, destacando los 57 meses consecutivos de descenso interanual del paro y el mejor dato histórico de un mes de enero.

García Sánchez ha subrayado también que en el último año el desempleo se ha reducido en 6.202 personas en la Comunidad, un 5,63 % menos, y que se han sumado más de 14.400 nuevos afiliados a la Seguridad Social. “Son cifras que responden a una gestión seria y a políticas orientadas a generar oportunidades”, ha concluido, defendiendo que el PP ha trabajado por “más empleo, más estabilidad y más futuro”, también en provincias como Zamora y en el medio rural.