José Manuel Fraile Gil presenta su último libro el sábado en Zamora

El investigador y etnomusicólogo José Manuel Fraile Gil presenta el libro “Romances tradicionales y canciones narrativas del noroeste zamorano”, el sábado 7 de febrero, a las 18.00 horas, en el salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León bajo el amparo del Consorcio de Fomento Musical de Zamora.

La publicación supone un nuevo hito dentro del "compromiso del consorcio con la preservación, estudio y difusión del patrimonio musical y literario tradicional de la provincia", dando continuidad al trabajo iniciado con el volumen "Romances y canciones narrativas del Aliste zamorano", explican.

Con esta nueva obra se amplía el ámbito de estudio a las comarcas del noroeste zamorano, incluyendo Sanabria, Carballeda y Requejada, territorios que comparten rasgos culturales comunes sin renunciar a sus singularidades geográficas y etnográficas.

Portada del libro. / Cedida

Contenido

El libro reúne un amplio corpus de textos narrativos en verso, muchos de ellos inéditos o de difícil acceso, procedentes de colecciones particulares y de trabajos de campo, que fueron transmitidos tradicionalmente en el contexto de reuniones vecinales y labores colectivas propias de la economía rural zamorana. Se trata, por tanto, de una obra de referencia tanto para investigadores como para personas interesadas en la tradición oral y la cultura popular de Zamora.

Presentación

La presentación correrá a cargo del propio autor, José Manuel Fraile Gil, que explicará el proceso de recopilación y edición de los textos, así como la importancia de este legado inmaterial en la configuración de la identidad cultural de la provincia.

El acto está organizado por el Consorcio de Fomento Musical de Zamora, con la colaboración del Museo Etnográfico de Castilla y León, la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Zamora y la Junta de Castilla y León, y está abierto al público hasta completar aforo.